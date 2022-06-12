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Окупанти посилюватимуть наступальні операції на Слов’янськ і Сіверськ, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Дії російських військ свідчать про те, що ворог продовжить і посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Заява Головного управління розвідки (ГУР) про планування Росією війни на наступні 120 днів до жовтня 2022 року, ймовірно, свідчить про те, що Кремль щонайменше визнав, що не може швидко досягти своїх цілей в Україні і продовжує коригувати свої військові цілі, намагаючись виправити початкові недоліки вторгнення в Україну.

Крім того, українським силам буде потрібна послідовна підтримка Заходу, особливо щодо артилерійських систем, оскільки російська чисельність і ресурси посилюють тиск на українські сили.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували вести наземні наступи в районі Сєверодонецька, але українські захисники зберігають контроль над промисловим районом міста станом на 11 червня.
  • Загарбники, ймовірно, відновили зусилля з перерізання траси Т1303 Гірське-Лисичанськ і почали невдалий штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.
  • Окупанти продовжували штурм населених пунктів на південний захід і південний схід від Ізюма, намагаючись відновити наступи на Слов’янськ.
  • Українські сили, ймовірно, відновили контрнаступ на північному заході від Херсона (у Киселівці) 11 червня, на південь від попередніх операцій.
  • Російські окупаційні чиновники видали першу партію російських паспортів у Херсоні та Мелітополі.

Також припускається, що російські та чеченські підрозділи також взяли під контроль залізничну станцію в Комишувасі (приблизно за 7 км на захід від Т1303) і, ймовірно, спробують з’єднатися з підрозділами, що наступають на Оріхове.

Російські війська побудували новий міст уздовж російських наземних ліній зв’язку до Ізюма Харківської області, що також може свідчити про те, що російські сили продовжуватимуть посилювати наступальні операції на Слов’янськ і Сіверськ.

За даними інституту, Кремль продовжує красти українське зерно та іншу продукцію та вивозити її на територію Росії та Криму.

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Автор: Наталя Джума
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Цей "інститут вивчення війни" теж розповідав про "Київ за 72 години"?
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12.06.2022 06:41 Відповісти
А в чем они не правы были? США отстреляли 600-700 крылатых ракет за 1 ночь 30 лет назад против Хуссейна и его оккупации Кувейта. Кацапы в Сирии изображали из себя сверхдержаву, стреляли калибрами не хуже американцев. Только там спустили половину своих рабочих ракет, а при вторжении куча ракет не взлетела или вообще ПУ повредила.

Институт оценивает по тому, что надо делать и какие средства есть. Он исходит из того, что если техника на фронте, то она рабочая. Что если солдат на фронте, то он готов исполнять приказы. Они не понимают, что такое бухой или обколотый солдат в неадеквате, и что кто-то пригнал танк без электроники, которую давно разворовали из-за меди в проводах. Зато они не знают, что такое заградотряды. Вообще не понимают понятие этого слова, считаю вторую линию из ФСБ за резерв или ротацию. И неправильно оценивают боевой дух, который мало имеет значения, когда есть заградотряды, которые расстреливают.
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12.06.2022 07:57 Відповісти
Россиянам отдали инициативу, и они делают, что хотят и что умеют. У Залужного идей уже нету, в академии не учили ассиметричным войнам. Нет снарядов, пушек, танков - нет победы, как говорит фельдмаршал Зеленский.
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12.06.2022 09:45 Відповісти
Не придумывай за Залужного. Идей много у дураков, у военных есть планы, основанные на реальном соотношении сил.
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12.06.2022 16:41 Відповісти
Если они так много знают , то вооружение по ленд- лизу давно должно быть на передовой, а иначе это просто бла-бла-бла. А оно нам надо?????
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12.06.2022 11:01 Відповісти
А то мы догадаться сами не могли, что будет продолжено наступление на Славянск. Для кацапов символично захватить тот город, откуда началось наступление на Украину в 14 году.
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12.06.2022 13:39 Відповісти
 
 