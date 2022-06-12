Вранці в окупованому Бердянську пролунало три вибухи. ВIДЕО

В окупованому Бердянську ранок розпочався з вибухів, частина міста залишилася без світла

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Бердянську вранці пролунало три вибухи. За попередніми даними, вибухнула підстанція.

Частина міста залишилась без світла. Масштаби руйнувань уточнюються.

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