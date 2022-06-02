В окупованому Бердянську за добу пролунало понад 10 вибухів

У Бердянську, який перебуває в російській окупації, за добу прогриміло понад 10 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі повідомила Бердянська міська рада.

"У місті за добу пролунало понад 10 вибухів, які було чути в різних мікрорайонах міста. Просимо мешканців міста бути обережними, і через відсутність у місті централізованого управління сиренами тривоги – бути гранично уважними, не ігнорувати можливу небезпеку", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що у Бердянську досі немає зв'язку: "Окупаційна влада, яка взяла за практику глушення сигналу українських мобільних операторів з моменту евакуації мешканців Маріуполя, яка йшла через Бердянськ, намагаються покласти відповідальність за відсутність сигналу на Україну. На сьогодні і далі використовується практика глушення мобільного зв'язку під час масового перекидання ворожих військ територією міста або акваторією Бердянського порту".

Українські мобільні оператори офіційно заявляють про те, що причиною відсутності зв'язку є фізичне пошкодження обладнання та паралельне блокування сигналу засобами РЕБ.

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