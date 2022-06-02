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Бердянськ (370) вибух (3746) мобільний зв'язок (250) окупація (5831)

В окупованому Бердянську за добу пролунало понад 10 вибухів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

У Бердянську, який перебуває в російській окупації, за добу прогриміло понад 10 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі повідомила Бердянська міська рада.

"У місті за добу пролунало понад 10 вибухів, які було чути в різних мікрорайонах міста. Просимо мешканців міста бути обережними, і через відсутність у місті централізованого управління сиренами тривоги – бути гранично уважними, не ігнорувати можливу небезпеку", - сказано в повідомленні.

Також читайте: У Бердянську викрали волонтера і керівницю станції швидкої допомоги. ФОТО

Також повідомляється, що у Бердянську досі немає зв'язку: "Окупаційна влада, яка взяла за практику глушення сигналу українських мобільних операторів з моменту евакуації мешканців Маріуполя, яка йшла через Бердянськ, намагаються покласти відповідальність за відсутність сигналу на Україну. На сьогодні і далі використовується практика глушення мобільного зв'язку під час масового перекидання ворожих військ територією міста або акваторією Бердянського порту".

Українські мобільні оператори офіційно заявляють про те, що причиною відсутності зв'язку є фізичне пошкодження обладнання та паралельне блокування сигналу засобами РЕБ.

Дивіться також: Два вибухи пролунали в районі порту окупованого Бердянська. ВIДЕО
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Топ коментарі
+32
партизаньі рвут вату в клочья.......Бердянск = Украина а туПин куйло!
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02.06.2022 22:12
+16
партизанен???
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02.06.2022 22:12
+13
это не взрывы..это хлопки!!
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02.06.2022 22:13
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партизанен???
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02.06.2022 22:12 Відповісти
)) там там всего 100 км от линии фронта. и при современном развитии технического дєла, для скаженої тєхніки в одну сторону це не гак!
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02.06.2022 22:17 Відповісти
только Точка У. 10 взрывов это наврядли.
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02.06.2022 22:35 Відповісти
Точку У держать в 10 км. от фронта никто не будет,максимум один пуск и сьбахтунг. никто под дронами и артой перезаряжать ее не будет. для справки их всего 12 штук на начало войны,а сейчас и того меньше.
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02.06.2022 22:38 Відповісти
Діти не постраждали?
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02.06.2022 22:12 Відповісти
партизаньі рвут вату в клочья.......Бердянск = Украина а туПин куйло!
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02.06.2022 22:12 Відповісти
это не взрывы..это хлопки!!
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02.06.2022 22:13 Відповісти
Діло Ковпака процвітане
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02.06.2022 22:17 Відповісти
Того , що по поліським лісам ховався?
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02.06.2022 23:06 Відповісти
Рвутся рашистские пуканы
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02.06.2022 22:19 Відповісти
просто русня краденого гороху пережерла)))
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02.06.2022 22:20 Відповісти
Той час коли кацапи перестануть розмножуватись для руйнування світу,
той час стане святом для всього людства, хоч і тимчасовим, але святом
Біл Гейтс хотів через вакцинацію скоротити народжуваність у Третьому світі, краще
б свої препарати кацапам у водку додавав і світ би йому подякував за це.
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02.06.2022 22:20 Відповісти
Тема сисег вышек 5G не раскрыта. Низачет. КГ/АМ.
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02.06.2022 23:11 Відповісти
прям хлопкоделие кокое то...
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02.06.2022 22:29 Відповісти
Давайте почекаємо. Була інфа, що це орки розміновують акваторію морпорта, міни підривають.
Хотилось би, звияайно, щоб це наші ССО, але далекувато від лінії фронту...
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02.06.2022 22:38 Відповісти
А кто её минировал если наши свалили уже на второй день вечером даже не повредив катера ? И корабли кацапов спокойно заходили на разгрузку пока точкой не накрыли БДК. Что там взорвалось хрен его знает если кацапы сразу такую бредовую отмазку начали лепить и прикрывать её запусками и подрывами в воздухе ракет с бука . Первый взрыв был на пирсе, осколки людям поприлетали где то так за километр
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02.06.2022 23:00 Відповісти
Імбицил "зелений", ти що куриш
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02.06.2022 23:04 Відповісти
Херасе, ЛСД?
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02.06.2022 23:24 Відповісти
хай квітне українська бавовна!
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02.06.2022 22:57 Відповісти
Хлопці вбивають русню, бо Бог таке любить, коли чистять отару від виродків і деградантів.
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02.06.2022 23:02 Відповісти
Кацапський солдатики ! Їдіть до нас! Ми вам зробимо послугу - позбавимо вас вашого нікчемного життя, а ваших свіноматки отримають грошей від *****, щоб ваш виводок не здох
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02.06.2022 23:10 Відповісти
ОБСТРЕЛОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ Российские войска, вероятно, увеличат авиационные и ракетные удары по территории Украины и попытаются захватить все южные области, чтобы получить контроль от Ростова до "Приднестровья", - Генштаб ВСУ
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02.06.2022 23:27 Відповісти
Бавовняний у них сьогодні день 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
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02.06.2022 23:36 Відповісти
Связь - есть...я пишу из Бердянска !!!... А ВОТ НИКАКИХ" ПАРТИЗАН " ..НЕТ !!!.. НЕ КОНЕЧНО ...МОЖЕТЕ ТЕШИТЬ СЕБЯ ВСЯКОЦ ХРЕНЬЮ ...НЕ ЖАЛКО !!!..А " РВУТ "... ТО ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ЗАТОПЛЕННГО ЕЩЕ ВЕСНОЙ БДК...!!!...ЧИСТЯТ ПОРТ --- СКОРО НАЧНЕТ РАБОТАТЬ !!!...В ЭТО ВРЕМЯ ..КАЖДЫЙ ГОД ЗЕРНО ЧЕРЕЗ НЕГО ВЕЗЛИ !!!.. ЭТОТ ВИДНО ..НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
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02.06.2022 23:43 Відповісти
Не обманывай связи нет( партизан правда тоже ) , интернет немного заработал , и хватит бред нести про рвут БДК , что аж на военном городке стекла повылетали . Ещё раз - есть видео самого взрыва ,снимали с пляжа на лисках , взрыв на самом пирсе ,не в воде и не самый сильный , а потом в разных местах были
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03.06.2022 00:04 Відповісти
город трясёт шо на вулкане - но пока "барракуда" цела - значит все в порядке в Берде!
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03.06.2022 00:26 Відповісти
скоріше за все кацапи підривають у морі міни. типу розміновують таким чином.
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03.06.2022 09:37 Відповісти
слава УКРАИНСКИМ партизанам!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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03.06.2022 16:18 Відповісти
 
 