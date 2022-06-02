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Новости Война в Украине
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Бердянск (401) взрыв (6103) мобильная связь (420) оккупация (9506)

В Бердянске за сутки прогремело более 10 взрывов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

В Бердянске, который находится под российской оккупацией, за сутки прогремело более 10 взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщил Бердянский городской совет.

"В городе за сутки прозвучало более 10 взрывов, которые были слышны в разных микрорайонах города. Просим жителей города быть осторожными, и из-за отсутствия в городе централизованного управления сиренами тревоги – быть предельно внимательными, не игнорировать возможную опасность", - сказано в сообщении.

Также смотрите: Два взрыва прогремели в районе порта оккупированного Бердянска. ВИДЕО

Также сообщается, что в Бердянске до сих пор нет связи: "Оккупационные власти, взявшие за практику глушения сигнала украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, шедших через Бердянск, пытаются возложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину. На сегодняшний день и далее используется практика глушения мобильной связи во время массового переброса вражеских войск по территории города или акватории Бердянского порта".

Украинские мобильные операторы официально заявляют о том, что причиной отсутствия связи является физическое повреждение оборудования и параллельная блокировка сигнала средствами РЭБ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Бердянске похитили волонтера и руководителя станции "скорой помощи". ФОТО
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Топ комментарии
+32
партизаньі рвут вату в клочья.......Бердянск = Украина а туПин куйло!
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02.06.2022 22:12
+16
партизанен???
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02.06.2022 22:12
+13
это не взрывы..это хлопки!!
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02.06.2022 22:13
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партизанен???
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02.06.2022 22:12 Ответить
)) там там всего 100 км от линии фронта. и при современном развитии технического дєла, для скаженої тєхніки в одну сторону це не гак!
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02.06.2022 22:17 Ответить
только Точка У. 10 взрывов это наврядли.
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02.06.2022 22:35 Ответить
Точку У держать в 10 км. от фронта никто не будет,максимум один пуск и сьбахтунг. никто под дронами и артой перезаряжать ее не будет. для справки их всего 12 штук на начало войны,а сейчас и того меньше.
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02.06.2022 22:38 Ответить
Діти не постраждали?
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02.06.2022 22:12 Ответить
партизаньі рвут вату в клочья.......Бердянск = Украина а туПин куйло!
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02.06.2022 22:12 Ответить
это не взрывы..это хлопки!!
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02.06.2022 22:13 Ответить
Діло Ковпака процвітане
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02.06.2022 22:17 Ответить
Того , що по поліським лісам ховався?
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02.06.2022 23:06 Ответить
Рвутся рашистские пуканы
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02.06.2022 22:19 Ответить
просто русня краденого гороху пережерла)))
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02.06.2022 22:20 Ответить
Той час коли кацапи перестануть розмножуватись для руйнування світу,
той час стане святом для всього людства, хоч і тимчасовим, але святом
Біл Гейтс хотів через вакцинацію скоротити народжуваність у Третьому світі, краще
б свої препарати кацапам у водку додавав і світ би йому подякував за це.
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02.06.2022 22:20 Ответить
Тема сисег вышек 5G не раскрыта. Низачет. КГ/АМ.
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02.06.2022 23:11 Ответить
прям хлопкоделие кокое то...
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02.06.2022 22:29 Ответить
Давайте почекаємо. Була інфа, що це орки розміновують акваторію морпорта, міни підривають.
Хотилось би, звияайно, щоб це наші ССО, але далекувато від лінії фронту...
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02.06.2022 22:38 Ответить
А кто её минировал если наши свалили уже на второй день вечером даже не повредив катера ? И корабли кацапов спокойно заходили на разгрузку пока точкой не накрыли БДК. Что там взорвалось хрен его знает если кацапы сразу такую бредовую отмазку начали лепить и прикрывать её запусками и подрывами в воздухе ракет с бука . Первый взрыв был на пирсе, осколки людям поприлетали где то так за километр
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02.06.2022 23:00 Ответить
Імбицил "зелений", ти що куриш
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02.06.2022 23:04 Ответить
Херасе, ЛСД?
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02.06.2022 23:24 Ответить
хай квітне українська бавовна!
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02.06.2022 22:57 Ответить
Хлопці вбивають русню, бо Бог таке любить, коли чистять отару від виродків і деградантів.
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02.06.2022 23:02 Ответить
Кацапський солдатики ! Їдіть до нас! Ми вам зробимо послугу - позбавимо вас вашого нікчемного життя, а ваших свіноматки отримають грошей від *****, щоб ваш виводок не здох
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02.06.2022 23:10 Ответить
ОБСТРЕЛОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ Российские войска, вероятно, увеличат авиационные и ракетные удары по территории Украины и попытаются захватить все южные области, чтобы получить контроль от Ростова до "Приднестровья", - Генштаб ВСУ
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02.06.2022 23:27 Ответить
Бавовняний у них сьогодні день 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
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02.06.2022 23:36 Ответить
Связь - есть...я пишу из Бердянска !!!... А ВОТ НИКАКИХ" ПАРТИЗАН " ..НЕТ !!!.. НЕ КОНЕЧНО ...МОЖЕТЕ ТЕШИТЬ СЕБЯ ВСЯКОЦ ХРЕНЬЮ ...НЕ ЖАЛКО !!!..А " РВУТ "... ТО ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ЗАТОПЛЕННГО ЕЩЕ ВЕСНОЙ БДК...!!!...ЧИСТЯТ ПОРТ --- СКОРО НАЧНЕТ РАБОТАТЬ !!!...В ЭТО ВРЕМЯ ..КАЖДЫЙ ГОД ЗЕРНО ЧЕРЕЗ НЕГО ВЕЗЛИ !!!.. ЭТОТ ВИДНО ..НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
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02.06.2022 23:43 Ответить
Не обманывай связи нет( партизан правда тоже ) , интернет немного заработал , и хватит бред нести про рвут БДК , что аж на военном городке стекла повылетали . Ещё раз - есть видео самого взрыва ,снимали с пляжа на лисках , взрыв на самом пирсе ,не в воде и не самый сильный , а потом в разных местах были
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03.06.2022 00:04 Ответить
город трясёт шо на вулкане - но пока "барракуда" цела - значит все в порядке в Берде!
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03.06.2022 00:26 Ответить
скоріше за все кацапи підривають у морі міни. типу розміновують таким чином.
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03.06.2022 09:37 Ответить
слава УКРАИНСКИМ партизанам!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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03.06.2022 16:18 Ответить
 
 