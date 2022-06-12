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Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, - зведення ОВА

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обстріл,миколаївщина

Уночі зафіксовано обстріли с. Парутине Куцурубської громади. Постраждалих та пошкоджень немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація у зведенні щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу, станом на 08:00 ранку 12 червня.

Баштанський район:

Вдень, 11 червня, та вночі близько 22:00 і 01:00 було обстріляно Широківську громаду. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район:

Вночі, 11 червня, зазнало обстрілів с. Парутине Куцурубської громади. Потерпілих та пошкоджень немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Автор: Наталя Джума
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12.06.2022 10:23 Відповісти
 
 