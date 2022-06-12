Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, - зведення ОВА
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Уночі зафіксовано обстріли с. Парутине Куцурубської громади. Постраждалих та пошкоджень немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація у зведенні щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу, станом на 08:00 ранку 12 червня.
Баштанський район:
Вдень, 11 червня, та вночі близько 22:00 і 01:00 було обстріляно Широківську громаду. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район:
Вночі, 11 червня, зазнало обстрілів с. Парутине Куцурубської громади. Потерпілих та пошкоджень немає.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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