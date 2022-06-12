Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, - сводка ОВА
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Ночью зафиксированы обстрелы с.Парутино Куцурубской громады. Пострадавших и повреждений нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в сводке по поводу вражеских обстрелов в области за минувшие сутки по состоянию на 08:00 утра 12 июня.
Баштанский район:
Днем, 11 июня, и ночью около 22:00 и 01:00 была обстреляна Широковская громада. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Николаевский район:
Ночью, 11 июня, подверглось обстрелам с.Парутино Куцурубской громады. Потерпевших и повреждений нет.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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