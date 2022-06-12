Оккупанты уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк, - Гайдай

Оккупанты бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Северодонецке крайне тяжелая. Рашисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город. Россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными.

Не исключаем наступления и на других направлениях, а именно трасса "Лисичанск-Бахмут", которую россияне пытаются взять под контроль", - говорится в сообщении.

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По словам Гайдая, промзону Северодонецка контролируют украинские войска, но территория завода Азот постоянно обстреливается.

"Информация о блокировке химзавода - бред. В Рубежном наши накрыли командный пункт чеченцев - количество кульков уточняем. Кроме того, за последние дни были еще две подобные "вечеринки": стадион с вагнеровцами в Кадиевке и смертельное совещание в Северодонецком ДК химиков" .

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