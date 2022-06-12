Оккупанты уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в Северодонецке крайне тяжелая. Рашисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город. Россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными.
Не исключаем наступления и на других направлениях, а именно трасса "Лисичанск-Бахмут", которую россияне пытаются взять под контроль", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, промзону Северодонецка контролируют украинские войска, но территория завода Азот постоянно обстреливается.
"Информация о блокировке химзавода - бред. В Рубежном наши накрыли командный пункт чеченцев - количество кульков уточняем. Кроме того, за последние дни были еще две подобные "вечеринки": стадион с вагнеровцами в Кадиевке и смертельное совещание в Северодонецком ДК химиков" .
Пожалуйста, подождите...
Здається, треба кидати Азот ( кому він належить ???) і виводити людей.
Хоча, як тільки кацапи отримають ці території вони масовано підуть далі.
Не знаю, як краще.
Не надо делать из защитников героев. Очень надеюсь, что командование отдаёт себе отчёт в том, что происходит
При цьому слід пригадати важливу деталь: допоки рашисти не рознесли навігаційну вежу, звідки коригувався вогонь нашої артилерії, а згодом хитрістю не підірвали несучі конструкції нового терміналу разом із його захисниками, захопивши ДАП, свого наступу на Дебальцевський виступ не розпочинали.
Це ж зрозуміло, що утримання Сєверодонецька є наразі політично, а не військово вмотивованим питанням.
Так само як і максимально довге утримання Маріка будь-якою ціною.
Адептам секти "вони стримували значні сили ворога, що дозволило..." скажу, що захісники Маріка у кількості 3,5-4,5 тисяч вмотивованих бійців набагато краще стримували б сили ворога на будь-якому іншому напрямку, якби не були в оточенні, тобто - мали б підвіз *********** і техніки, своєчасну медичну допомогу, їжу та воду і не думали, як ще зберегти цивільних, що сиділи поруч з ними у підвалах Азовсталі...
Военного смысла удерживать промзону Северодонецка нет.
Сдерживать орков, закрепившись на высоком берегу реки в Лисичанске, куда более эффективно
організація незабутніх «вечірок»
Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?"
Это точно. Такого брехуна, как Гайдай, поискать.
Получается, что защитники Азота и силы, находящиеся южнее, рассечены. Те, кто южнее, могут отступить через реку, благо в настоящее время не глубоко. Но вся наша техника будет уничтожена? Как переправлять подкрепление и боеприпасы? Может, понтонной переправой?
Что нам посоветует гений войны Гайдай?
Що ж, для подальшого безперебійного функціонування системи оборони Сіверодонецька, українським силам вже зараз слід готувати другу (резервну) переправу через Сіверський Донець, яку б передчасно не зміг виявити й зруйнувати ворог.
Последний пост уничтожен.