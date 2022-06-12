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Оккупанты уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Оккупанты бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Северодонецке крайне тяжелая. Рашисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город. Россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными.

Не исключаем наступления и на других направлениях, а именно трасса "Лисичанск-Бахмут", которую россияне пытаются взять под контроль", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили "Ураганами" по Донетчине, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам Гайдая, промзону Северодонецка контролируют украинские войска, но территория завода Азот постоянно обстреливается.

"Информация о блокировке химзавода - бред. В Рубежном наши накрыли командный пункт чеченцев - количество кульков уточняем. Кроме того, за последние дни были еще две подобные "вечеринки": стадион с вагнеровцами в Кадиевке и смертельное совещание в Северодонецком ДК химиков" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
По ходу всі ці прильоти в штаби кадирівців, вагнерівців, сепарів-колаборантів та інші "суттєві втрати" окупантів за добу у підсумку відобразились у сумі "100 орків" на всю лінію фронту в зведенні ГШ?
Це ж зрозуміло, що утримання Сєверодонецька є наразі політично, а не військово вмотивованим питанням.
Так само як і максимально довге утримання Маріка будь-якою ціною.
Адептам секти "вони стримували значні сили ворога, що дозволило..." скажу, що захісники Маріка у кількості 3,5-4,5 тисяч вмотивованих бійців набагато краще стримували б сили ворога на будь-якому іншому напрямку, якби не були в оточенні, тобто - мали б підвіз *********** і техніки, своєчасну медичну допомогу, їжу та воду і не думали, як ще зберегти цивільних, що сиділи поруч з ними у підвалах Азовсталі...
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12.06.2022 11:36
+12
Тарас Чорновіл: "Введення Іноземного Легіону в Сіверськодонецьк за наказом керівника ГУР Буданова лише для картинки успішної бойової операції та визволення міста під візит Зеленського. Операція явно не в стилі ЗСУ та Залужного. Зараз там значні втрати, гинуть і легіонери. Рашисти через своїх маріонеток нахвалялися, що заблокували на "Азоті" 300 наших бійців. Поки це схоже на брехню, принаймні, Гайдай спростовує. Але, якщо іноземні бійці там попадуть у полон, матимемо дуже негативне й трагічне шоу рашистського театру абсурду проти України. На кожну загибель легіонера буде наростати негативний резонанс у відповідних країнах. Сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив смерть чеського добровольця. Ще пару днів тому сам легіон уже повідомляв про 4 загиблих.
Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?"
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12.06.2022 12:11
+10
Чи є шляхи забезпечення оборонних дій. Чи знов дадуть створити котел,й здадуть захисників??
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12.06.2022 10:35
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Чи є шляхи забезпечення оборонних дій. Чи знов дадуть створити котел,й здадуть захисників??
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12.06.2022 10:35 Ответить
Основа траса вже за окупантом. Прострілюється зі всіх сторін.
Здається, треба кидати Азот ( кому він належить ???) і виводити людей.
Хоча, як тільки кацапи отримають ці території вони масовано підуть далі.
Не знаю, як краще.
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12.06.2022 10:37 Ответить
Кому належить Азот у теперішній ситуації має значення лише для тих, у кого в голові тирса замість мізків...
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12.06.2022 11:27 Ответить
Тільки не Азов знову......
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12.06.2022 10:36 Ответить
Назріває котел...
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12.06.2022 10:40 Ответить
Ні,не має підстав
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12.06.2022 10:49 Ответить
Не котел, а окружение
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12.06.2022 13:00 Ответить
Коли є кілька понтонних переправ, це невелика проблема
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12.06.2022 10:41 Ответить
А мЬІролюбець великобудував мости до лугандону.
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12.06.2022 10:41 Ответить
Пишуть, що в Україну з Чехії фурами приїхали два розбірні понтонні мости кожна довжиною 32 метри. Та й Сіверський Донець, кажуть, обмілів.
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12.06.2022 10:46 Ответить
Оточити промку в Сіверодонецьку неможливо, бо вона впирається в лівий берег річки, на іншому березі якої власне і знаходиться Лисичанськ. А перебування українських загонів в пром зоні хімкомбінату Азот є важливим для забезпечення стійкості оборони всієї дуги, оскільки завдяки можливостям ведення ближнього бою та ціленаведення вогню нашої артилерії ворогу ніяк не вдається розгорнути порядки своїх військ для наступу по цьому фронту.
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12.06.2022 11:10 Ответить
Если уничтожат последний мост-нарушится снабжение группировки в Северодонецке. Чтобы воевать, нужны патроны, надо новое оружие, надо вода и еда. В конце концов нужна ротация.
Не надо делать из защитников героев. Очень надеюсь, что командование отдаёт себе отчёт в том, что происходит
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12.06.2022 13:14 Ответить
Так при обороні ДАПу було ще важче - для підсилення навіть приходилось нашим бійцям з двома автоматними ріжками проїзджати через сепарський блок-пост та ручкатись з моторилами. Але ДАП втримували довго.
При цьому слід пригадати важливу деталь: допоки рашисти не рознесли навігаційну вежу, звідки коригувався вогонь нашої артилерії, а згодом хитрістю не підірвали несучі конструкції нового терміналу разом із його захисниками, захопивши ДАП, свого наступу на Дебальцевський виступ не розпочинали.
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12.06.2022 19:27 Ответить
Походу кинули наших Свободівців, як Азов кинули в маріуполі...
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12.06.2022 10:56 Ответить
Хорош сеять панику
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12.06.2022 12:16 Ответить
Этот бот строчит нарративы кремля. Забаньте его к ******
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12.06.2022 13:01 Ответить
а тягнибока и ильенка тоже кинули?
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12.06.2022 16:00 Ответить
Походу активісти опзж і шарійовці продовжують сіяти паніку і недовіру до українського Генштабу на інформаційних ресурсах...
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12.06.2022 11:09 Ответить
По ходу всі ці прильоти в штаби кадирівців, вагнерівців, сепарів-колаборантів та інші "суттєві втрати" окупантів за добу у підсумку відобразились у сумі "100 орків" на всю лінію фронту в зведенні ГШ?
Це ж зрозуміло, що утримання Сєверодонецька є наразі політично, а не військово вмотивованим питанням.
Так само як і максимально довге утримання Маріка будь-якою ціною.
Адептам секти "вони стримували значні сили ворога, що дозволило..." скажу, що захісники Маріка у кількості 3,5-4,5 тисяч вмотивованих бійців набагато краще стримували б сили ворога на будь-якому іншому напрямку, якби не були в оточенні, тобто - мали б підвіз *********** і техніки, своєчасну медичну допомогу, їжу та воду і не думали, як ще зберегти цивільних, що сиділи поруч з ними у підвалах Азовсталі...
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12.06.2022 11:36 Ответить
Хоч хтось думає як і я... Просто залишили помирати, а потім ще й в полон здали.
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12.06.2022 11:49 Ответить
100%. И более того, те солдаты, которые сейчас в плену, до сих пор бы мочили окупантов, при этом имея нормальное снабжение оружием, боеприпасами, продовольствием и водой.
Военного смысла удерживать промзону Северодонецка нет.
Сдерживать орков, закрепившись на высоком берегу реки в Лисичанске, куда более эффективно
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12.06.2022 13:18 Ответить
нова послуга від зсу,
організація незабутніх «вечірок»
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12.06.2022 12:00 Ответить
Тарас Чорновіл: "Введення Іноземного Легіону в Сіверськодонецьк за наказом керівника ГУР Буданова лише для картинки успішної бойової операції та визволення міста під візит Зеленського. Операція явно не в стилі ЗСУ та Залужного. Зараз там значні втрати, гинуть і легіонери. Рашисти через своїх маріонеток нахвалялися, що заблокували на "Азоті" 300 наших бійців. Поки це схоже на брехню, принаймні, Гайдай спростовує. Але, якщо іноземні бійці там попадуть у полон, матимемо дуже негативне й трагічне шоу рашистського театру абсурду проти України. На кожну загибель легіонера буде наростати негативний резонанс у відповідних країнах. Сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив смерть чеського добровольця. Ще пару днів тому сам легіон уже повідомляв про 4 загиблих.
Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?"
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12.06.2022 12:11 Ответить
Звичайно, варто зважати на думки пана Тараса, хоча і про випущений камінь замість яйця від екс-керівника виборного штабу януковича слід пам'ятати.
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12.06.2022 14:52 Ответить
не трынди гнида кацапская зеленая - Черновол правду говорит
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12.06.2022 16:03 Ответить
Казкар гайдай? Який видає позавчорашні новини за актуальні?
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12.06.2022 12:40 Ответить
Гайдай знатный врун. Не даром у него орден от РПЦ. Обычно он с мужественным видом несет всякую дезу, а потом успешно сдает города.
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12.06.2022 13:05 Ответить
Чтобы остановить наступление российских военных в Луганской области, бойцы 8 полка спецназа, совместно с военнослужащими НГУ и 15 ГУ УВКР СБУ, взорвали железнодорожные мосты, ведущие в направлении Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил советник министра МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале 15 мая.

Это точно. Такого брехуна, как Гайдай, поискать.
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12.06.2022 13:29 Ответить
Остался последний мост, который в настоящее время частично просматривается врагом.
Получается, что защитники Азота и силы, находящиеся южнее, рассечены. Те, кто южнее, могут отступить через реку, благо в настоящее время не глубоко. Но вся наша техника будет уничтожена? Как переправлять подкрепление и боеприпасы? Может, понтонной переправой?
Что нам посоветует гений войны Гайдай?
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12.06.2022 13:33 Ответить
Взагалі, в будь-яких високорозвинутих біологічних організмах й складних технічних системах передбачається дублювання важливих органів чи елементів - очі, вуха, легені, нирки людини або ж кілька каналів управління літальними апаратами тощо. І головним чином все це - для надійної роботи системи в цілому: якщо вийшов з ладу один елемент, маємо полагодити його, допоки працює другий.
Що ж, для подальшого безперебійного функціонування системи оборони Сіверодонецька, українським силам вже зараз слід готувати другу (резервну) переправу через Сіверський Донець, яку б передчасно не зміг виявити й зруйнувати ворог.
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12.06.2022 20:31 Ответить
Единственная новость за сегодня которая имеет смысл. Но как обычно она никому не нужна. Похоже начинают отрезать Северодонецк.
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12.06.2022 13:56 Ответить
Писец подкрался незаметно.
Последний пост уничтожен.
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12.06.2022 17:03 Ответить
Другий Маріуполь...
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12.06.2022 18:21 Ответить
 
 