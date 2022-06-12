Окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєверодонецька, - Гайдай
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Окупанти кидають всі сили, аби "відрізати" Сєверодонецьк.
Про це інформує глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація у Сєверодонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста. Росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєверодонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими.
Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме траса "Лисичанськ-Бахмут", яку росіяни намагаються взяти під котроль", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, промзону Сєверодонецька контролюють українські війська, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється.
"Інформація про блокування хімзаводу - маячня. У Рубіжному наші накрили командний пункт чеченців - кількість кульків уточнюємо Окрім того, за останні дні маємо ще дві подібні "вечірки": стадіон з вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у Сєвєродонецькому ПК Хіміків", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Здається, треба кидати Азот ( кому він належить ???) і виводити людей.
Хоча, як тільки кацапи отримають ці території вони масовано підуть далі.
Не знаю, як краще.
Не надо делать из защитников героев. Очень надеюсь, что командование отдаёт себе отчёт в том, что происходит
При цьому слід пригадати важливу деталь: допоки рашисти не рознесли навігаційну вежу, звідки коригувався вогонь нашої артилерії, а згодом хитрістю не підірвали несучі конструкції нового терміналу разом із його захисниками, захопивши ДАП, свого наступу на Дебальцевський виступ не розпочинали.
Це ж зрозуміло, що утримання Сєверодонецька є наразі політично, а не військово вмотивованим питанням.
Так само як і максимально довге утримання Маріка будь-якою ціною.
Адептам секти "вони стримували значні сили ворога, що дозволило..." скажу, що захісники Маріка у кількості 3,5-4,5 тисяч вмотивованих бійців набагато краще стримували б сили ворога на будь-якому іншому напрямку, якби не були в оточенні, тобто - мали б підвіз *********** і техніки, своєчасну медичну допомогу, їжу та воду і не думали, як ще зберегти цивільних, що сиділи поруч з ними у підвалах Азовсталі...
Военного смысла удерживать промзону Северодонецка нет.
Сдерживать орков, закрепившись на высоком берегу реки в Лисичанске, куда более эффективно
організація незабутніх «вечірок»
Чи не забагато втрат і проблем заради тупого піару для Zеленського?"
Это точно. Такого брехуна, как Гайдай, поискать.
Получается, что защитники Азота и силы, находящиеся южнее, рассечены. Те, кто южнее, могут отступить через реку, благо в настоящее время не глубоко. Но вся наша техника будет уничтожена? Как переправлять подкрепление и боеприпасы? Может, понтонной переправой?
Что нам посоветует гений войны Гайдай?
Що ж, для подальшого безперебійного функціонування системи оборони Сіверодонецька, українським силам вже зараз слід готувати другу (резервну) переправу через Сіверський Донець, яку б передчасно не зміг виявити й зруйнувати ворог.
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