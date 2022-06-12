Окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєверодонецька, - Гайдай

Окупанти кидають всі сили, аби "відрізати" Сєверодонецьк.

Про це інформує глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація у Сєверодонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста. Росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєверодонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими.

Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме траса "Лисичанськ-Бахмут", яку росіяни намагаються взяти під котроль", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, промзону Сєверодонецька контролюють українські війська, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється.

"Інформація про блокування хімзаводу - маячня. У Рубіжному наші накрили командний пункт чеченців - кількість кульків уточнюємо Окрім того, за останні дні маємо ще дві подібні "вечірки": стадіон з вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у Сєвєродонецькому ПК Хіміків", - підсумував він.

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