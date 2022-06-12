Постачання важкого озброєння - інвестиції у безпеку Євросоюзу та світу, - Порошенко

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав союзників якнайшвидше передати Україні важке озброєння.

Про це він заявив у в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Більше семисот тисяч українців добровільно записалися до лав Збройних Сил і на сьогоднішній день б’ють ворога. Єдине, що нам потрібно - це зброя. Бо з голими руками на танки, на гармати, на гелікоптери, на бомби, на крилаті ракети важко йти. Ми маємо зламати зараз це співвідношення, коли, наприклад, за твердженнями наших військових, на Сєверодонецькому напрямку кількість артилерії росіян в двадцять разів більша, ніж кількість нашої української артилерії. Кількість боєприпасів, снарядів для цієї артилерії в сорок разів більша", - наголосив він.

За словами Порошенка, українців здивували світ та зупиняють російських загарбників.

"Вони обіцяли, що то до 9 травня - Дня перемоги, то до 12 червня - дня росії вони захоплять принаймні Донецьку і Луганську області. Наші війська вгризлися у землю і не дають цього. І коли ми отримаємо зброю, ми перейдемо в контрнаступ. Ми викинемо російських варварів з української землі. Ми захистимо Україну. Ми захистимо Європу, включно із захистом Франції. Ми захистимо світ. І зараз йдеться не про допомогу Україні – йдеться про інвестиції у власну безпеку Франції, Європейського Союзу та світу. Допоможіть нам захистити вас", - закликав Порошенко.

"Ми вміємо битися, ми вміємо перемагати і ми переможемо" - підсумував лідер "ЄС".

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