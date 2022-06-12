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Постачання важкого озброєння - інвестиції у безпеку Євросоюзу та світу, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав союзників якнайшвидше передати Україні важке озброєння.

Про це він заявив у в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Більше семисот тисяч українців добровільно записалися до лав Збройних Сил і на сьогоднішній день б’ють ворога. Єдине, що нам потрібно - це зброя. Бо з голими руками на танки, на гармати, на гелікоптери, на бомби, на крилаті ракети важко йти. Ми маємо зламати зараз це співвідношення, коли, наприклад, за твердженнями наших військових, на Сєверодонецькому напрямку кількість артилерії росіян в двадцять разів більша, ніж кількість нашої української артилерії. Кількість боєприпасів, снарядів для цієї артилерії в сорок разів більша", - наголосив він.

За словами Порошенка, українців здивували світ та зупиняють російських загарбників.

"Вони обіцяли, що то до 9 травня - Дня перемоги, то до 12 червня - дня росії вони захоплять принаймні Донецьку і Луганську області. Наші війська вгризлися у землю і не дають цього. І коли ми отримаємо зброю, ми перейдемо в контрнаступ. Ми викинемо російських варварів з української землі. Ми захистимо Україну. Ми захистимо Європу, включно із захистом Франції. Ми захистимо світ. І зараз йдеться не про допомогу Україні – йдеться про інвестиції у власну безпеку Франції, Європейського Союзу та світу. Допоможіть нам захистити вас", - закликав Порошенко.

"Ми вміємо битися, ми вміємо перемагати і ми переможемо" - підсумував лідер "ЄС".

Читайте: Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Грамотно построенное выступление. Одновременно и просьба, и обоснование этой просьбы и об'яснение почему выполнение этой просьбы выгодно всем, и обрисовка тяжёлого положения украинской армии и в то же время подача героизма, проявляемого армией. Он дипломат. Учиться у него нужно тем, кто дипломатические промахи раз за разом делает
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12.06.2022 12:50
+38
І додати нічого!
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12.06.2022 12:46
+30
Порох супер оратор та дипломат !
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12.06.2022 12:51
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12.06.2022 12:46 Відповісти
Правильно сказано! "Якщо вороги нас переможуть, то, переступивши через наші тіла, вони прийдуть до вас!"
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12.06.2022 13:06 Відповісти
Квартальний клоун чомусь так не вважав, а великобудував дороги. Тепер бігає по світу з протягнутою рукою.
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12.06.2022 12:49 Відповісти
пятикопеечный и шо там Грановский?
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12.06.2022 13:15 Відповісти
Шо там убитые, изнасилованные дети,по вине зекрысы ,зебанат?
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12.06.2022 13:17 Відповісти
то пригожинський бот, щойно по новому зарегився зайшов з VPN
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12.06.2022 13:46 Відповісти
Чуєш пернате,спитай у сотен тисяч загинуших українців Маріуполя,Херсона,Мелітополя,Бердянська,Бучі,Гостомеля!!!))
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12.06.2022 13:53 Відповісти
Грамотно построенное выступление. Одновременно и просьба, и обоснование этой просьбы и об'яснение почему выполнение этой просьбы выгодно всем, и обрисовка тяжёлого положения украинской армии и в то же время подача героизма, проявляемого армией. Он дипломат. Учиться у него нужно тем, кто дипломатические промахи раз за разом делает
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12.06.2022 12:50 Відповісти
Да какой "учиться"... Там хоть в глаза ссы - все равно "навелычнейший".
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12.06.2022 12:59 Відповісти
Ну так а зачем по твоему он "після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченко"?
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12.06.2022 22:39 Відповісти
Порох супер оратор та дипломат !
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12.06.2022 12:51 Відповісти
Декілька бойових машин піхоти Marder від німецького виробника Rheinmetall, які були зняті з озброєння Бундесвером, в даний час пройшли модернізацію і можуть бути доставлені в Україну негайно.

"Ми перебуваємо у процесі ремонту 100 бойових машин піхоти Marder, перші машини вже готові. Коли та куди він має бути доставлений, вирішує федеральний уряд", - сказав Паппергер

Шольц Гніда лиса нічого не дасть, щось ще придумає відмазку якусь. особисто стане на кордоні на дорозі, щоб не пускати
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12.06.2022 12:52 Відповісти
Так я саме проце і писав недавно! Німеччина "пускала пилюку в очі" всьому НАТО, розказуючи про свою "другу після США армію в блоці", а насправді мала "купу бойового металолому", який нездатний воювать! Тому і "воловодять" та "тягнуть кота за хвіст" - бо "триндіть" - це одне І зовсім інше - ДАТЬ зброю! Особливо якщо її НЕМА!!!
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12.06.2022 13:13 Відповісти
Бундесвер був реальной потугою, але після розвалу СССР розвалили ц бундесвер.
При Шрьодері спочатку було біля 3 500 Леопардів 2, а зараз залишилось біля 350 на ходу.
Леопарди розпродувались по ціні металолому!!!!
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12.06.2022 13:31 Відповісти
😁 єслі мнє нє ізмєняєт память, то ето рис. 69 на страніце 95 мєтодічєского пособія молодого чєкіста.
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12.06.2022 13:03 Відповісти
Ну і, ... в чому проявляється лідерство Бубочки, окрім бикування та відосиків, повідомте, будь ласка.
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12.06.2022 13:12 Відповісти
Насолоджуйтесь. Можете й під шоколадку, з ликом найвеличніВшивого.
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12.06.2022 13:13 Відповісти
Не вистачає книжки
"Декілька місяців ДО війни"

із цитатами про шашлики

Маємо самі скласти цю книжку та опублікувати
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12.06.2022 13:34 Відповісти
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12.06.2022 13:53 Відповісти
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12.06.2022 18:44 Відповісти
Толян ,детей убиенных нам вернёшь ,которых убили и изнасиловали по вашей с зелупой вине-тогда и будешь эту хрень постить...а сейчас вперёд за козломордым кораблем ,ублюдочный
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12.06.2022 13:21 Відповісти
73% дебилы разделяют вину во всех смертях украинцев, равно, как и их тупое, ленивое, халатное, предательское, зеленое моностадо. И отвечать за все случившееся должны с моностадом.
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12.06.2022 13:26 Відповісти
Коротко и ясно...
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12.06.2022 12:57 Відповісти
Ось хто мав бути Верховним Головнокомандувачем під час війни, а "не какая разница" "ржать,спасть, жрать і срать".
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12.06.2022 13:00 Відповісти
Так яневтіка Беніна охорона не випустила!
Нічого,в обмін на якийсь жирний транш(з обіцянкою заплющити очі на його використаня),
можуть забажати сраку Бені.
І віддадуть,аж бігом!
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12.06.2022 13:05 Відповісти
То може треба виїхати за межі України,і переконувати в цьому політиків Європи на рівні особистих контактів?
Як це працювало у 2015-2018 роках.
Звісно це тяжко,переконати європейців,що зе - це не Україна.
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12.06.2022 13:01 Відповісти
боневтік величайший
Мюнхен
19.02.2022

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12.06.2022 13:07 Відповісти
Володя Боневтік, ти до сильної армії в Європі, нашої української маєш таке відношення, як морська свинка до моря. До доріг - так, це твоє і тут ніхто не сперечається, а армія - то витвір Порошенка, Яценюка, Турчинова, Гроймана, Парубія, Пашинського і волонтерів. Не ліз до чужого, твоя армія це регіонали-малороси -єрмак,татаров,демченко, смірнов,подоляк, сівохо, "95 квартал", ДБР від "ДНР" та інші, тут також не будемо сперечатися.
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12.06.2022 13:38 Відповісти
Гарно і правильно сказано 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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12.06.2022 14:14 Відповісти
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»

В. ДОРОШЕНКО
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12.06.2022 13:17 Відповісти
Верни нам бучанских убиенных живодерами детей,тварь ...а потом топи тут за зелёную мразь
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12.06.2022 13:25 Відповісти
чуєшь гівно
ти помилився ресурсом
нах пійшов гандон штопаний
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12.06.2022 13:29 Відповісти
УЖЕ "пішов"! Чи-то сам , чи "адмін" "послав! Одні "хрести" на місці коментарів!
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12.06.2022 13:45 Відповісти
Тож краще мати справу з мальдівським ніж з оманським.
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12.06.2022 13:43 Відповісти
Это вы нас ,мрази ,задолбали -вешать вас,ублюдков ,будут родственники убиенных и изнасилованные живодерами дети и денщины ,под которых их кинул зеля и вы
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12.06.2022 13:28 Відповісти
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12.06.2022 13:31 Відповісти
Як задовбали, як ти ляпнув язиком, невігласи, на кшталт тебе, які повторюють, наче папуги, несенітниці з беніного каналу Г+Г.
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12.06.2022 13:45 Відповісти
У зв'язку з клістронами, які лише зараз "передали ЗСУ", нагадаємо цю історію про те, як у 2020 році руками ДБР (найпевніше, спецслужбами Росії) була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони
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12.06.2022 13:16 Відповісти
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12.06.2022 13:17 Відповісти
коли небудь вийде така книга і весь цивілізований Світ, який зараз мало що розуміє про справи в Україні, охреніє і скаже - "Під Суд його!"

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12.06.2022 13:17 Відповісти
В телеграм каналах з'явився відос, як люся арістович насолоджується басейном в одному з елітних клубів відпочинку під Києвом. А ви кажете війна. В голові у Zeлених виродків вже війна закінчилася і вони спокійно звалили закордон з награбованим в Україні
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12.06.2022 13:47 Відповісти
Хочется сказать, почувствуйте разницу! Круто, ни одного лишнего слова, снимаю шляпу!
Это не клянчанье, а приглашение к соместной работе, с гарантией дальнейшей победы.
Увы, всё могло бы быть по другому, он не сдаётся и не сдаст, он воин.
Если, конечно, эти зелёные жабы с украинским отделом ФСБ, эта местечковая жлобня, не навредят ему. Они не любят умных, уж слишком контрастируют на их фоне.
Если в Германии "зелёные" - это любимые политики, то в Украине - это дорога в ад.
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12.06.2022 13:49 Відповісти
Правда , наша зелень - це напотріб колаборантська , ворюги , брехуни і
зрадники 😡
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12.06.2022 14:18 Відповісти
Молодец, Порох. Спасибо тебе. Твои выступления на лучших телеканалах мира помогают Украине куда больше, чем видосики небритого комика. Удачи тебе, надеюсь станешь снова президентом и у страны появится надежда.
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12.06.2022 14:28 Відповісти
Головне,аби партнери розуміли,що чим більше й швидше вони поставлятимуть зброю, тим менше 100 тен мільйонів голобуючих будуть вже осінтью штурмуватт Європу. Війна в центрі Європи,не той конфлікт,що дозволить відсторонитися НАТО ! Це континентальний виклик з дуже значними наслідками
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12.06.2022 14:36 Відповісти
Та ну! Хто так промови робить? Гімном не кидався, не вийобувався, союзників не ображав. Тобі ще вчитися і вчитися у Найвеличнішого як промови робити!
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12.06.2022 15:24 Відповісти
Ага. Зрелищности нет. И без пафоса совсем. И всё по делу.
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12.06.2022 18:51 Відповісти
Пороха нужно поставить у руля государства.
Например, переизбрать в качестве спикера рады, а клоун должен подать в отставку и пойти на фронт, искуплять вину за те жертвы, которые случились в результате его халатной бездеятельности и саботажа.
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12.06.2022 19:10 Відповісти
потужненько.
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13.06.2022 01:13 Відповісти
 
 