Постачання важкого озброєння - інвестиції у безпеку Євросоюзу та світу, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав союзників якнайшвидше передати Україні важке озброєння.
Про це він заявив у в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Більше семисот тисяч українців добровільно записалися до лав Збройних Сил і на сьогоднішній день б’ють ворога. Єдине, що нам потрібно - це зброя. Бо з голими руками на танки, на гармати, на гелікоптери, на бомби, на крилаті ракети важко йти. Ми маємо зламати зараз це співвідношення, коли, наприклад, за твердженнями наших військових, на Сєверодонецькому напрямку кількість артилерії росіян в двадцять разів більша, ніж кількість нашої української артилерії. Кількість боєприпасів, снарядів для цієї артилерії в сорок разів більша", - наголосив він.
За словами Порошенка, українців здивували світ та зупиняють російських загарбників.
"Вони обіцяли, що то до 9 травня - Дня перемоги, то до 12 червня - дня росії вони захоплять принаймні Донецьку і Луганську області. Наші війська вгризлися у землю і не дають цього. І коли ми отримаємо зброю, ми перейдемо в контрнаступ. Ми викинемо російських варварів з української землі. Ми захистимо Україну. Ми захистимо Європу, включно із захистом Франції. Ми захистимо світ. І зараз йдеться не про допомогу Україні – йдеться про інвестиції у власну безпеку Франції, Європейського Союзу та світу. Допоможіть нам захистити вас", - закликав Порошенко.
"Ми вміємо битися, ми вміємо перемагати і ми переможемо" - підсумував лідер "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
"Ми перебуваємо у процесі ремонту 100 бойових машин піхоти Marder, перші машини вже готові. Коли та куди він має бути доставлений, вирішує федеральний уряд", - сказав Паппергер
Шольц Гніда лиса нічого не дасть, щось ще придумає відмазку якусь. особисто стане на кордоні на дорозі, щоб не пускати
При Шрьодері спочатку було біля 3 500 Леопардів 2, а зараз залишилось біля 350 на ходу.
Леопарди розпродувались по ціні металолому!!!!
"Декілька місяців ДО війни"
із цитатами про шашлики
Маємо самі скласти цю книжку та опублікувати
Нічого,в обмін на якийсь жирний транш(з обіцянкою заплющити очі на його використаня),
можуть забажати сраку Бені.
І віддадуть,аж бігом!
Як це працювало у 2015-2018 роках.
Звісно це тяжко,переконати європейців,що зе - це не Україна.
Мюнхен
19.02.2022
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
ти помилився ресурсом
нах пійшов гандон штопаний
Это не клянчанье, а приглашение к соместной работе, с гарантией дальнейшей победы.
Увы, всё могло бы быть по другому, он не сдаётся и не сдаст, он воин.
Если, конечно, эти зелёные жабы с украинским отделом ФСБ, эта местечковая жлобня, не навредят ему. Они не любят умных, уж слишком контрастируют на их фоне.
Если в Германии "зелёные" - это любимые политики, то в Украине - это дорога в ад.
зрадники 😡
Например, переизбрать в качестве спикера рады, а клоун должен подать в отставку и пойти на фронт, искуплять вину за те жертвы, которые случились в результате его халатной бездеятельности и саботажа.