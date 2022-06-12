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Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину, загинула жінка, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
12 червня російські окупанти обстріляли територію Дніпропетровської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок.
У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів". Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.
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показати весь коментар12.06.2022 16:03 Відповісти Мені подобається 5
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.06.2022 16:09 Відповісти Мені подобається 4
Чайка Київ
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