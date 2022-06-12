УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5179 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 246 3
війна (56124) Дніпропетровщина (2344) обстріл (20945) Резніченко (493)

Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину, загинула жінка, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

12 червня російські окупанти обстріляли територію Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок.

У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів". Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

Також дивіться: Наслідки ракетного обстрілу житлового будинку в Чорткові на Тернопільщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оркам смерть, усім
показати весь коментар
12.06.2022 16:03 Відповісти
андоны драные!!!
показати весь коментар
12.06.2022 16:09 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2022 16:12 Відповісти
 
 