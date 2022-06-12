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Войска РФ обстреляли Днепропетровщину, погибла женщина, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

12 июня российские оккупанты обстреляли территорию Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В Покровской громаде погибла женщина. Разрушен дом.

В Зеленодольской громаде произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов". Огонь спасатели потушили. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил он.

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Автор: Анастасія Потіха
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оркам смерть, усім
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12.06.2022 16:03 Ответить
андоны драные!!!
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12.06.2022 16:09 Ответить
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12.06.2022 16:12 Ответить
 
 