Войска РФ обстреляли Днепропетровщину, погибла женщина, - ОВА

12 июня российские оккупанты обстреляли территорию Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В Покровской громаде погибла женщина. Разрушен дом.

В Зеленодольской громаде произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов". Огонь спасатели потушили. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил он.

Читайте также: Россия готовит резервные батальоны для развертывания в Украине, - британская разведка