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Войска РФ обстреляли Днепропетровщину, погибла женщина, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
12 июня российские оккупанты обстреляли территорию Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"Враг обстрелял сразу два района – Синельниковский и Криворожский. В Покровской громаде погибла женщина. Разрушен дом.
В Зеленодольской громаде произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов". Огонь спасатели потушили. К счастью, обошлось без пострадавших", – отметил он.
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показать весь комментарий12.06.2022 16:03 Ответить Мне нравится 5
Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.06.2022 16:09 Ответить Мне нравится 4
Чайка Київ
показать весь комментарий12.06.2022 16:12 Ответить Мне нравится 3
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