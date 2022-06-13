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На 13 червня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз

АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні.

Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт товариства.

Додатковий евакуаційний рейс на 13 червня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватися. Через обстріли в певних регіонах та пошкодження залізничних шляхів в "Укрзалізниці" повідомляють про можливу затримку певних потягів.

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Автор: Наталя Джума
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Моя ретвітнув(ла)
Карпатський щіпач гусей
@bokorash
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32 хв
Цікаві речі відбуваються після звільнення Денисової. По перше взагалі пропала інформація про злочини рашистів на окупованих територіях, а по друге вже почали вкидати тези, що фактів згвалтувань в рази менше і, увага, скоюють їх і наші військові! От така от х..ня
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13.06.2022 09:16 Відповісти
Ретушують пройоп сивочолого ЗЕ.
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13.06.2022 09:24 Відповісти
 
 