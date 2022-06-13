На 13 червня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг на сьогодні.

Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт товариства.

Додатковий евакуаційний рейс на 13 червня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватися. Через обстріли в певних регіонах та пошкодження залізничних шляхів в "Укрзалізниці" повідомляють про можливу затримку певних потягів.

Також читайте: "Укрзалізниця" сподівається отримати в межах ленд-лізу 40 тепловозів зі США