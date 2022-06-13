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На Миколаївщині за добу російські окупанти поранили 19 людей, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,миколаївщина

На Миколаївщині за останню добу від обстрілів російських окупантів зазнали поранень 19 людей.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують обстрілювати МиколаївщинуПід обстрілами громади Баштанського району, зокрема, Широківська та Березнегуватська. Обстрілювали і місто Миколаїв. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 262 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 51 постраждалий отримав допомогу амбулаторно", - поінформувала Замазєєва.

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Звичайно кацапи великі скоти, а простіше потвори, навіщо обстрілювати мирне населення? Але це все-таки стало можливим здачею півдня тими скотиняками, які сьогодні піаряться на чужому горі і всіх запевняючть, що не на часі шукати винних, а вже пізніше повідомили, що цього зробити неможливо. А далі процитую слова невідомої мені людини, але ці слова точно передають суть "Незабувайте, що за героїзмом одних, ховаються інші, ті хто все про@бали. Героїзм одних - плата та злочинна бездіяльність інших. Велика, іноді занадто велика плата. Замість справжніх Героїв, які зачасту лишаються невідомими, вам згодовують дуті неголені @бала".
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13.06.2022 14:05 Відповісти
 
 