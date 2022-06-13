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В Николаевской области за сутки российские оккупанты ранили 19 человек, - облсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,миколаївщина

На Николаевщине за последние сутки от обстрелов российских оккупантов получили ранения 19 человек.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Под обстрелами громады Баштанского района, в частности, Широковская и Березнеговатская. Обстреливали и город Николаев. В общем же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 19 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены необходимую помощь. В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 262 гражданина, пострадавших от атак оккупантов в Николаевскую область. Еще 51 пострадавший получил помощь амбулаторно", - проинформировала Замазеева.

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Автор: Анастасія Потіха
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Звичайно кацапи великі скоти, а простіше потвори, навіщо обстрілювати мирне населення? Але це все-таки стало можливим здачею півдня тими скотиняками, які сьогодні піаряться на чужому горі і всіх запевняючть, що не на часі шукати винних, а вже пізніше повідомили, що цього зробити неможливо. А далі процитую слова невідомої мені людини, але ці слова точно передають суть "Незабувайте, що за героїзмом одних, ховаються інші, ті хто все про@бали. Героїзм одних - плата та злочинна бездіяльність інших. Велика, іноді занадто велика плата. Замість справжніх Героїв, які зачасту лишаються невідомими, вам згодовують дуті неголені @бала".
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13.06.2022 14:05 Ответить
 
 