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Рашисты нанесли ракетный удар по Прилукам, зафиксировано 3 "прилета", - Черниговская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Российские оккупанты ракетами ударили по Прилукам на Черниговщине.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+43
Все время слышу: Украина после войны станет другой. А почему после войны? Почему в первые дни войны и комендантского часа ни в одном подземном переходе не было этих торговок со своими коробами, тряпками, овощами, а сейчас - их в Киеве тысячи! Почему в дни, когда блок-посты стояли через сто метров не было слышно вечерами рёва мотоциклов и гонок на автомобилях, а сейчас - «все можно» и даже после 23.00 ? Страна не делает никаких выводов, уроки войны словно и не для нас. Про бесстыдство судей и прокуроров во время войны писать даже не стану: и так все ясно
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13.06.2022 13:54
+29
Повністю згоден, за виключенням торговок у переходах. Це - не дуже заможні людини, у яких ця торгівля є часто єдиним джерелом доходів.
Те, що із Західної в Києв повернулась суддівсько-прокурорсько-мажорська бикота - це факт.
Згадую останні дні лютого - березень. Проспект Перемоги майже пустий. Ні мерсів, ані бех, ані лехусів. Всі уступають дорогу швидким, пожежним, МНСним машинам, не кажу вже про військові. Підбирають людей по узбіччях, які пішки йдуть у центр чи обратно. Ніхто за кермом не бикує.
Зараз - знову пізд@ць... Бикота повернулась!
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13.06.2022 14:11
+24
Какого х... бьІло отменять комендансткий час во время войньІ??? Вся Украина должна понимать что у нас идет война. А ети мотоцикльІ и дорогие машиньІ, для которьІх почему то есть топливо, палить везде и повсюду. Иначе мьІ потеряем страну. И для етого необходимо создавать общественньІе патриотические организации, которьІе должньІ наводить порядок на улицах украинских городов. Так не может бьІть чтобьІ на фронте ежедневно гибло по 100 патриотов, а в тьІлу жралили, пили, бухали и наркоту продолжали принимать. МьІ так страну потеряем.
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13.06.2022 14:01
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Кацапня похмелилась після вчорашнього і пуляє на всі боки.
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13.06.2022 13:48 Ответить
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13.06.2022 14:11 Ответить
Как тебе такое ПВО?. Дальность поражения цели до 1000 км
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13.06.2022 14:12 Ответить
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13.06.2022 14:14 Ответить
как же они достали безнаказанно по нам издалека стрелять...
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13.06.2022 13:49 Ответить
Уже 4й месяц войны, зеля мог дать команду сворганить и собрать что нибудь тяжелое, на основе нептуна или грома. В 2-3 смены что-то да получилось бы, что бы пульнуть под москву..
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13.06.2022 13:59 Ответить
Какой пульнуть? Путлер и Байден очень обидятся, не говоря уже о разных Микронах.....
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13.06.2022 14:02 Ответить
де збирати чи виробляти. Майже всі завводи Укроборону попали під ракетні обстріли
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13.06.2022 14:42 Ответить
Мож под землёй место где-то осталось..., это не причина.
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13.06.2022 16:16 Ответить
Ну пульнули бы мы под Москву убили бы пару десятков орков??? А что дальше??? Кацапы бы по Киеву сразу в ответ ракет 50 выпустили, а потом еще и общую мобилизацию обьявили и у Путина поддержки еще больше стало.........Крути не крути, урона от этого Украина получила бы в разы больше!!!
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13.06.2022 15:05 Ответить
Все время слышу: Украина после войны станет другой. А почему после войны? Почему в первые дни войны и комендантского часа ни в одном подземном переходе не было этих торговок со своими коробами, тряпками, овощами, а сейчас - их в Киеве тысячи! Почему в дни, когда блок-посты стояли через сто метров не было слышно вечерами рёва мотоциклов и гонок на автомобилях, а сейчас - «все можно» и даже после 23.00 ? Страна не делает никаких выводов, уроки войны словно и не для нас. Про бесстыдство судей и прокуроров во время войны писать даже не стану: и так все ясно
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13.06.2022 13:54 Ответить
Какого х... бьІло отменять комендансткий час во время войньІ??? Вся Украина должна понимать что у нас идет война. А ети мотоцикльІ и дорогие машиньІ, для которьІх почему то есть топливо, палить везде и повсюду. Иначе мьІ потеряем страну. И для етого необходимо создавать общественньІе патриотические организации, которьІе должньІ наводить порядок на улицах украинских городов. Так не может бьІть чтобьІ на фронте ежедневно гибло по 100 патриотов, а в тьІлу жралили, пили, бухали и наркоту продолжали принимать. МьІ так страну потеряем.
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13.06.2022 14:01 Ответить
Війна скинула з влади її лицемірну маску-посмішку, зелені покидьки тепер втирають через бенямарафон "офісних герої нашого часу" не забуваючи попри все займатися вирішенням своїх справ. Вони плекають надію, що "війна все спише" і займаються виключно питаннями свого виживання, тому в західних регіонах твориться повний треш з розкраданням гуманітарок, а в столиці уже за рахунок реалізації цих схем можуть насолоджуватися життям по повній наші "слуги" Бені і Зеленського.
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13.06.2022 14:05 Ответить
Повністю згоден, за виключенням торговок у переходах. Це - не дуже заможні людини, у яких ця торгівля є часто єдиним джерелом доходів.
Те, що із Західної в Києв повернулась суддівсько-прокурорсько-мажорська бикота - це факт.
Згадую останні дні лютого - березень. Проспект Перемоги майже пустий. Ні мерсів, ані бех, ані лехусів. Всі уступають дорогу швидким, пожежним, МНСним машинам, не кажу вже про військові. Підбирають людей по узбіччях, які пішки йдуть у центр чи обратно. Ніхто за кермом не бикує.
Зараз - знову пізд@ць... Бикота повернулась!
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13.06.2022 14:11 Ответить
Почему за время войны небыло ни одного случая расстрела наводчиков, мародеров и прочего отребья? Если бы хотя бы несколько тварей было расстреляно, то меньше бы было и быкоты и предателей и нарушителей комендантского часа.
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13.06.2022 14:47 Ответить
зате місцеві із Західної України сповна відчули на собі, хто такі ці "Київські мажори") Це було відчутно і на дорогах, і в магазинах та кафе, і на вулицях...
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13.06.2022 16:28 Ответить
Перенесіть вже раду та ОПу у Львов - і тоді всі будуть волать не про "київських мажорів", а про "львівських мажорів". А ми тут у Києві хоч жити почнемо по-людськи
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13.06.2022 16:41 Ответить
Шкода, але Ви маєте рацію щодо уроків. Не асі роблять висновки , в цьому і біда
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13.06.2022 14:38 Ответить
Такі хаотичні обстріли по всій території України можуть тривати без кінця і краю, якщо наша армія не почне у відповідь стріляти по Рашці. І це теж не факт, але хоч якийсь стримуючий фактор. А то ми як мішені в тирі(
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13.06.2022 13:56 Ответить
Україна - батьківщина творця першої радянської ракети основоположника практичної космонавтики Сергія Корольова...Дніпровський Південмаш - підприємство де ви г отовлялись радянські стратегічні ракети, та після проголо шення не за лежності виготовлялись ******* ракетні дви гуни...подейкують що навіть для Північної кореї))) де ж наші ракети?
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13.06.2022 13:57 Ответить
Под асфальтом смотрели?
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13.06.2022 14:00 Ответить
Путину не удается захватить Украину и он будет пытаться разрушить ее до основания, - историк Фельштинский

Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что поскольку российская армия не может захватить Украину, оккупанты будут разрушать населенные пункты страны. А те города, которые временно захвачены, Россия не планирует осваивать.

По его словам, вероятно российская тактика разрушения еще будет продолжаться.

"У Путина нет идеи нести куда-либо российскую цивилизацию, есть идея захватить или разрушить. Это то, что сейчас происходит в Украине. Они (российские оккупанты. - Ред.) не в состоянии в буквальном смысле захватить территории ни полностью, ни частично, но они в состоянию разрушить до основания. Это, скорее всего, мы еще будем наблюдать - бесчеловечный уровень разрушений", - сказал он.

Фельштинский добавил, что Россия у всех своих соседей на недавнем историческом отрезке времени оттяпала хоть кусочек территории.

"Хоть самый маленький, но оттяпала. У нее есть абсолютно тупая идея захвата территорий. Доходит до абсурда, потому что сейчас Россия активным образом захватывает Северный полюс. Потому что лед рано или поздно может растаять, а под ним может оказаться что-то - земля, золото, может, бриллианты. Это пример захвата территорий без планов их осваивать", - отметил историк.
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13.06.2022 13:59 Ответить
Ну так отправлять по тьІлам ордЬі наши ДРГ, пусть палят и взрьівают мордор. Принцип Таллиона - Глаз за глаз, Зуб за зуб.
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13.06.2022 14:03 Ответить
Все правильно размышляет. Только параша не пытается разрушить, а уже разрушает. И довольно успешно, ракет у них хватит на всю Европу...
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13.06.2022 14:07 Ответить
ППО як не було так і не має,Кожен раз знаємо звідки пустять ракети в якому приблизно напрямку в перших областях і все рівно прильоти.Все рівно летіть через всю країну.Особливо коли с каспія бачуть всі регіони всі люди в цих областях летить 40 хвилин і прильот.Це п@здець ! І так кожен раз те саме с півдня.Знаємо звідки знаємо де буде летіти 30 хвилин будуть всі бачити і все рівно прильоти.Ну роскидайте мобільні групи хоча б с пзрк.щоб можливо було сбивати не тілько с ппо а і так.4 місяць війни.
Все бачимо все розуміємо висновки не робимо.Перші 2 місяці думали аналізували прогнозували і реагували на ситуації.Наразі таке враження що там наверху в командування наче замкнуло щось по тактиці і прийняття рішень.
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13.06.2022 14:07 Ответить
ППО є.
ПРО у нас не було і немає.
А це зовсім різні речі, шановний. І це ще добре, що наша ППО частину ракет збиває.
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13.06.2022 14:17 Ответить
ПЗРК рекету не зіб'єш і літак, якщо високо. ППО є, хоча русня і намагалася знищити ППО в перші дні. Якби не ППО, пів Києва, Харкова і Дніпра були б як Маріуполь
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13.06.2022 14:35 Ответить
совершенно случайно наткнулся на шедевр кино!

настоятельно рекомендую к просмотру "комедию", так же обратите внимание на актеров, тех кто снимал, год выпуска и целевую аудиторию.... к сожалению в фильме нет главного торчка, он был немного занят!

https://www.youtube.com/watch?v=FMnRmkm-svs&list=**********************************&index=2
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13.06.2022 14:11 Ответить
Кацапське лайно не дивлюся!
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13.06.2022 15:10 Ответить
позорище. В стране война, а они с фашистами совместное кино снимают для "поржать".
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13.06.2022 16:54 Ответить
Две тысячи ракет выпущено, 100 сбито. Это говорит о том, что наше пво скорее мертво, чем живо. Ну или берегут против самолетов. Но ведь рашка может клепать ракеты бесконечно, раз заднеприводные из европы оплачивают их энергоресурсы. Так что третий минск неизбежен.Готовимся к неизбежному унижению.Все таки война со второй армией мира, накладывает свои ограничения.
Но самое главное, они пуляют ракетами в любую точку Украины, а мы пару раз точкой-у, и вряд ли нам запад даст дальнобойные ракеты. Вобщем все больше эта война напоминает какой-то глобальный договорняк, а отдувается за это наша Украина.
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13.06.2022 14:20 Ответить
Ну ми так непогано цю "другу армію" покусали, але судячи з усього, москалі саме до війни проти України її готували, і всі ці збройні запаси проти нас і створювалися.
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13.06.2022 16:06 Ответить
хватит валить на "глобальный договорняк", признайте свою ответственность. В 2019 году большинство украинцев сделало свою ставку на "посмотреть в глаза путину" и "сойтись где-то посередине".
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13.06.2022 16:56 Ответить
ПВО бережуть проти літаків

+ росія береже літаки

а ракет у них вистачить ще на багато років війни

це їхня безкарна можливість розстрілювати Україну, як в тирі, Україна як мішень, нічим не ризикуючи

Все одно Європа дає мільярди євро на виготовлення нових ракет
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14.06.2022 01:24 Ответить
"заднеприводные из европы оплачивают их энергоресурсы. Так что третий минск неизбежен.Готовимся к неизбежному унижению.Все таки война со второй армией мира, накладывает свои ограничения".- ты кацап че ли?кацапов только волнует чужая жопа и гомофобия а минска не будет неизбежен он только у кацапов в голове и их почитателей если минск 3 будет зеленского вынесут сразу про вторую армию ты пагарячился все видели уже какая она вторая по сттиралках блендерах женских трусах мародерства и педофилии руских солдат
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13.06.2022 14:33 Ответить
Твои слова да Богу в уши. Но я по поведению Германии и Франции, по отказу Бельгии и Нидерландов дать нам возможность просто получить статус кандидата в евросоюз(Турция если что, в этом статусе уже больше 30 лет). И если ты после всего этого уважаешь вышеперечисленные страны, ну я не знаю, твое мировозрение в розовых очках точно.
Я не кацап, вполне себе украинец. Но я вижу, что херсонская облась просрана, луганская и запорожская почти захвачены. Наступление вокруг Харькова застопорилось и орки даже отбили наши земли. Наступление на Донбассе хоть медленно, но продолжается, ежедневно орки отхватывают по кусочку.
Ракетами по нам кидают каждый день, нам ответить нечем и впередь будет нечем, у нас нет таких ракет.
Мой прогноз оптимистичный: орки полностью отжимают Херсонскую, Луганскую и Донецкую области и подписывается что-то похожее на Минск 3.
Я не вижу катастрофичного влияния санкций на экономику московии, вы же сами сегодня читали на цензоре, что германия и италия покупают их сырье и китай и индия и много других.
Снимите уже розовые очки. Не может на равных воевать ядерная держава с неядерной. К тому же у нас своего практически ничего и нет. Мы сейчас полностью переходим на донорские боеприпасы, большая часть это США. У нас только мотивация и армия.
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13.06.2022 15:01 Ответить
Поки будуть "виносити Зеленського", Пуйло цим хаосом скористається і забере ще пару регіонів України.
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13.06.2022 16:02 Ответить
Досить ставити питання "де наші ракети", " де ППО та ПРО". - У себе питайте і голову попілом посипайте..

Виборці Зеленського повинні признати СВОЮ помилку...адже це їх вибір привів до війни.
Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною
Але при цьому-
Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....
Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...
Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.
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13.06.2022 15:06 Ответить
Програма Зеленського була брехлива на 100%, він розвалив державні інститути, ослабив армію і створив сприятливі умови для агресії. Якщо це називається просто "помилкою", тоді Медведчука можна вважати святим або Папою римським.
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13.06.2022 15:15 Ответить
ПОсле Омана большие сомнения что зрадника не там надо искать. Днло не в баканове или наумове. А кто их туда привел, и так по всей зелёной плесени. Кроме видосиков может ещё организовать котёл на Азоте. Потому что так зрадники себя ведут
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13.06.2022 15:48 Ответить
Кацапи заявили, що "знищили арсенал *********** ЗСУ поблизу Прилук". Судячи з величезного стовпу диму, що піднявся над Прилуками, схоже, таки влучили... Скільки ж зрадників довкола нас...
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13.06.2022 16:01 Ответить
********** вибухають, а тут дим, як від ГСМ.
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13.06.2022 16:17 Ответить
пока ответку не получат, эти твари так и будут из всех стволов ху**ить.
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13.06.2022 16:54 Ответить
 
 