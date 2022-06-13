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Рашисты нанесли ракетный удар по Прилукам, зафиксировано 3 "прилета", - Черниговская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ракетами ударили по Прилукам на Черниговщине.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
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+43 Andrew86
показать весь комментарий13.06.2022 13:54
+29 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий13.06.2022 14:11
+24 Іван Лазівський
показать весь комментарий13.06.2022 14:01
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Те, що із Західної в Києв повернулась суддівсько-прокурорсько-мажорська бикота - це факт.
Згадую останні дні лютого - березень. Проспект Перемоги майже пустий. Ні мерсів, ані бех, ані лехусів. Всі уступають дорогу швидким, пожежним, МНСним машинам, не кажу вже про військові. Підбирають людей по узбіччях, які пішки йдуть у центр чи обратно. Ніхто за кермом не бикує.
Зараз - знову пізд@ць... Бикота повернулась!
Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что поскольку российская армия не может захватить Украину, оккупанты будут разрушать населенные пункты страны. А те города, которые временно захвачены, Россия не планирует осваивать.
По его словам, вероятно российская тактика разрушения еще будет продолжаться.
"У Путина нет идеи нести куда-либо российскую цивилизацию, есть идея захватить или разрушить. Это то, что сейчас происходит в Украине. Они (российские оккупанты. - Ред.) не в состоянии в буквальном смысле захватить территории ни полностью, ни частично, но они в состоянию разрушить до основания. Это, скорее всего, мы еще будем наблюдать - бесчеловечный уровень разрушений", - сказал он.
Фельштинский добавил, что Россия у всех своих соседей на недавнем историческом отрезке времени оттяпала хоть кусочек территории.
"Хоть самый маленький, но оттяпала. У нее есть абсолютно тупая идея захвата территорий. Доходит до абсурда, потому что сейчас Россия активным образом захватывает Северный полюс. Потому что лед рано или поздно может растаять, а под ним может оказаться что-то - земля, золото, может, бриллианты. Это пример захвата территорий без планов их осваивать", - отметил историк.
Все бачимо все розуміємо висновки не робимо.Перші 2 місяці думали аналізували прогнозували і реагували на ситуації.Наразі таке враження що там наверху в командування наче замкнуло щось по тактиці і прийняття рішень.
ПРО у нас не було і немає.
А це зовсім різні речі, шановний. І це ще добре, що наша ППО частину ракет збиває.
настоятельно рекомендую к просмотру "комедию", так же обратите внимание на актеров, тех кто снимал, год выпуска и целевую аудиторию.... к сожалению в фильме нет главного торчка, он был немного занят!
https://www.youtube.com/watch?v=FMnRmkm-svs&list=**********************************&index=2
Но самое главное, они пуляют ракетами в любую точку Украины, а мы пару раз точкой-у, и вряд ли нам запад даст дальнобойные ракеты. Вобщем все больше эта война напоминает какой-то глобальный договорняк, а отдувается за это наша Украина.
+ росія береже літаки
а ракет у них вистачить ще на багато років війни
це їхня безкарна можливість розстрілювати Україну, як в тирі, Україна як мішень, нічим не ризикуючи
Все одно Європа дає мільярди євро на виготовлення нових ракет
Я не кацап, вполне себе украинец. Но я вижу, что херсонская облась просрана, луганская и запорожская почти захвачены. Наступление вокруг Харькова застопорилось и орки даже отбили наши земли. Наступление на Донбассе хоть медленно, но продолжается, ежедневно орки отхватывают по кусочку.
Ракетами по нам кидают каждый день, нам ответить нечем и впередь будет нечем, у нас нет таких ракет.
Мой прогноз оптимистичный: орки полностью отжимают Херсонскую, Луганскую и Донецкую области и подписывается что-то похожее на Минск 3.
Я не вижу катастрофичного влияния санкций на экономику московии, вы же сами сегодня читали на цензоре, что германия и италия покупают их сырье и китай и индия и много других.
Снимите уже розовые очки. Не может на равных воевать ядерная держава с неядерной. К тому же у нас своего практически ничего и нет. Мы сейчас полностью переходим на донорские боеприпасы, большая часть это США. У нас только мотивация и армия.
Виборці Зеленського повинні признати СВОЮ помилку...адже це їх вибір привів до війни.
Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною
Але при цьому-
Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....
Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...
Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.