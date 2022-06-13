Рашисты нанесли ракетный удар по Прилукам, зафиксировано 3 "прилета", - Черниговская ОВА

Российские оккупанты ракетами ударили по Прилукам на Черниговщине.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

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