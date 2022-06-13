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Рашисти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано 3 "прильоти", - Чернігівська ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти ракетами вдарили по Прилуках на Чернігівщині.
Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформацієя щодо руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+43 Andrew86
показати весь коментар13.06.2022 13:54
+29 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+24 Іван Лазівський
показати весь коментар13.06.2022 14:01
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Будь ласка, зачекайте...
Те, що із Західної в Києв повернулась суддівсько-прокурорсько-мажорська бикота - це факт.
Згадую останні дні лютого - березень. Проспект Перемоги майже пустий. Ні мерсів, ані бех, ані лехусів. Всі уступають дорогу швидким, пожежним, МНСним машинам, не кажу вже про військові. Підбирають людей по узбіччях, які пішки йдуть у центр чи обратно. Ніхто за кермом не бикує.
Зараз - знову пізд@ць... Бикота повернулась!
Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что поскольку российская армия не может захватить Украину, оккупанты будут разрушать населенные пункты страны. А те города, которые временно захвачены, Россия не планирует осваивать.
По его словам, вероятно российская тактика разрушения еще будет продолжаться.
"У Путина нет идеи нести куда-либо российскую цивилизацию, есть идея захватить или разрушить. Это то, что сейчас происходит в Украине. Они (российские оккупанты. - Ред.) не в состоянии в буквальном смысле захватить территории ни полностью, ни частично, но они в состоянию разрушить до основания. Это, скорее всего, мы еще будем наблюдать - бесчеловечный уровень разрушений", - сказал он.
Фельштинский добавил, что Россия у всех своих соседей на недавнем историческом отрезке времени оттяпала хоть кусочек территории.
"Хоть самый маленький, но оттяпала. У нее есть абсолютно тупая идея захвата территорий. Доходит до абсурда, потому что сейчас Россия активным образом захватывает Северный полюс. Потому что лед рано или поздно может растаять, а под ним может оказаться что-то - земля, золото, может, бриллианты. Это пример захвата территорий без планов их осваивать", - отметил историк.
Все бачимо все розуміємо висновки не робимо.Перші 2 місяці думали аналізували прогнозували і реагували на ситуації.Наразі таке враження що там наверху в командування наче замкнуло щось по тактиці і прийняття рішень.
ПРО у нас не було і немає.
А це зовсім різні речі, шановний. І це ще добре, що наша ППО частину ракет збиває.
настоятельно рекомендую к просмотру "комедию", так же обратите внимание на актеров, тех кто снимал, год выпуска и целевую аудиторию.... к сожалению в фильме нет главного торчка, он был немного занят!
https://www.youtube.com/watch?v=FMnRmkm-svs&list=**********************************&index=2
Но самое главное, они пуляют ракетами в любую точку Украины, а мы пару раз точкой-у, и вряд ли нам запад даст дальнобойные ракеты. Вобщем все больше эта война напоминает какой-то глобальный договорняк, а отдувается за это наша Украина.
+ росія береже літаки
а ракет у них вистачить ще на багато років війни
це їхня безкарна можливість розстрілювати Україну, як в тирі, Україна як мішень, нічим не ризикуючи
Все одно Європа дає мільярди євро на виготовлення нових ракет
Я не кацап, вполне себе украинец. Но я вижу, что херсонская облась просрана, луганская и запорожская почти захвачены. Наступление вокруг Харькова застопорилось и орки даже отбили наши земли. Наступление на Донбассе хоть медленно, но продолжается, ежедневно орки отхватывают по кусочку.
Ракетами по нам кидают каждый день, нам ответить нечем и впередь будет нечем, у нас нет таких ракет.
Мой прогноз оптимистичный: орки полностью отжимают Херсонскую, Луганскую и Донецкую области и подписывается что-то похожее на Минск 3.
Я не вижу катастрофичного влияния санкций на экономику московии, вы же сами сегодня читали на цензоре, что германия и италия покупают их сырье и китай и индия и много других.
Снимите уже розовые очки. Не может на равных воевать ядерная держава с неядерной. К тому же у нас своего практически ничего и нет. Мы сейчас полностью переходим на донорские боеприпасы, большая часть это США. У нас только мотивация и армия.
Виборці Зеленського повинні признати СВОЮ помилку...адже це їх вибір привів до війни.
Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною
Але при цьому-
Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....
Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...
Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.