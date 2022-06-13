З території Росії обстріляно Сумщину та Чернігівщину, - ОК "Північ"

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 00:10 до 00:30 спостерігачі зафіксували 20 вибухів (ймовірно з міномету калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемету в напрямку н.п. Михальчина Слобода. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Близько 05:40 на напрямку Бачівська ворогом вівся мінометний обстріл. Зафіксовано 8 "приходів", попередньо із міномету калібру 120мм. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

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