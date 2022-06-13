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З території Росії обстріляно Сумщину та Чернігівщину, - ОК "Північ"

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чернігівщина

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 00:10 до 00:30 спостерігачі зафіксували 20 вибухів (ймовірно з міномету калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемету в напрямку н.п. Михальчина Слобода. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Близько 05:40 на напрямку Бачівська ворогом вівся мінометний обстріл. Зафіксовано 8 "приходів", попередньо із міномету калібру 120мм. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку Сумщину двічі обстріляно із міномета з російської території. Зафіксовано понад 30 вибухів, - Живицький

Автор: Ірина Дашківська
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Треба обстрілювати з Сумщини територію Московіі градами чи "Точкой-У"
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13.06.2022 10:22 Відповісти
Не з цим гівнокомандуванням.
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13.06.2022 10:25 Відповісти
жданов казав, що це політичне рішення і зе на це не йде.
та й тих точок у не так багато(
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13.06.2022 10:31 Відповісти
Какими точками ? Максимальная дальность миномёта 7 км. Там бы одного танка хватило . Но соплежуйство мешает .
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13.06.2022 10:42 Відповісти
Давно не було чути "бавовни" на якійсь кацапській нафтобазі.
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13.06.2022 10:32 Відповісти
Логічне питання, як на мене: чому з прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини не обстрілюють територію Рашистської Підерації?.. Не давати відповідь, то звичайно, що будуть продовжувати обстрілювати!!!
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13.06.2022 11:07 Відповісти
 
 