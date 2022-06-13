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С территории России обстреляны Сумщина и Черниговщина, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігівщина

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговщины и Сумщины с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, с 00:10 до 00:30 наблюдатели зафиксировали 20 взрывов (вероятно из миномета калибра 120 мм) и очереди из крупнокалиберного пулемета в направлении н.п. Михалькина Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет.

"Около 05:40 на направлении Бачевска врагом велся минометный обстрел. Зафиксировано 8 "приходов", предварительно из миномета калибра 120мм. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Утром Сумщину дважды обстреляли из миномета с российской территории. Зафиксировано более 30 взрывов, - Живицкий
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Треба обстрілювати з Сумщини територію Московіі градами чи "Точкой-У"
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13.06.2022 10:22 Ответить
Не з цим гівнокомандуванням.
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13.06.2022 10:25 Ответить
жданов казав, що це політичне рішення і зе на це не йде.
та й тих точок у не так багато(
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13.06.2022 10:31 Ответить
Какими точками ? Максимальная дальность миномёта 7 км. Там бы одного танка хватило . Но соплежуйство мешает .
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13.06.2022 10:42 Ответить
Давно не було чути "бавовни" на якійсь кацапській нафтобазі.
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13.06.2022 10:32 Ответить
Логічне питання, як на мене: чому з прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини не обстрілюють територію Рашистської Підерації?.. Не давати відповідь, то звичайно, що будуть продовжувати обстрілювати!!!
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13.06.2022 11:07 Ответить
 
 