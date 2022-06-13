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Литовці придбали для передачі Україні 110 антидронових рушниць EDM4S вартістю 1,5 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

антидронова,рушниця

Литовська громадськість придбала для армії України 110 потужних антидронових рушниць EDM4S, загальною вартістю близько півтора мільйона євро.

Про це повідомив литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Антидронові рушниці литовського виробництва будуть доставлені до України якнайшвидше. Їх планують розподілити між 35 підрозділами ЗСУ.

"Ми прозвали їх Оркрист – "Убивця орків". Толкін би зацінив", – зазначив Тапінас.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+77
Литовцям як справжнім друзям України-черговий респектище...
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13.06.2022 19:08
+36
Невелика країна з великими можливостями і великим серцем
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13.06.2022 19:18
+31
Інформнапалм повідомляє про загибель вже третього руснявого "чемпіона з танкового біатлону".

Алексей Бакулев в 2019 році отримав нагороду з рук свинособаки шойгу, а вже у 2022 році перетворився на перегній
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13.06.2022 19:10
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Литовцям як справжнім друзям України-черговий респектище...
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13.06.2022 19:08 Відповісти
один вопрос,а чем наше МО занимается!?ни касок ни броников ни ***
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13.06.2022 20:05 Відповісти
Как это ни х"я? Один есть, правда зеленый. 🤢
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14.06.2022 00:12 Відповісти
Інформнапалм повідомляє про загибель вже третього руснявого "чемпіона з танкового біатлону".

Алексей Бакулев в 2019 році отримав нагороду з рук свинособаки шойгу, а вже у 2022 році перетворився на перегній
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13.06.2022 19:10 Відповісти
С лыжной смазкой не угадал...
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14.06.2022 00:14 Відповісти
Які молодці. Ми дуже вдячні.

а зекоманда і коломойша нічого не придбали і нічого не передали, крім шоколадок із янелоховським *******. і не передадуть. вони навіть в госпіталь до поранених з порожніми руками їздять. в Бучу і Мощун - так само. а їхні апологети кажуть, що так і треба 🤮
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13.06.2022 19:13 Відповісти
симпатичные шыкалатки были )) Сейчас за них коллекционеры -историки дают больше, чем за марку "русский корабль"

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13.06.2022 19:32 Відповісти
kakaja ta vatnaja kartinka
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13.06.2022 19:42 Відповісти
липецкие дизайнеры недорого берут, но от кацапизма на подсознательном уровне избавиться не могут.
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13.06.2022 20:14 Відповісти
і що? кому користь від цих цін? на армію, в бюджет пішла хоч копійка? чи так, як роялті від Сватів? все на оффшори?
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13.06.2022 20:12 Відповісти
Позорище. Пиар на крови...
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13.06.2022 20:47 Відповісти
Видела картинку. Там были еще шоколадки с фейсом Арестовича. Не ожидала от него такого дешевого пиара...🤥
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13.06.2022 20:49 Відповісти
я неправильно написала. не "їздять", а "з'їздили". 1 (один) раз.
якщо вдуматися, це така ганьба, їхати до людей з порожніми руками. навіть рашисти їздили до своїх із чимось.
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13.06.2022 20:05 Відповісти
Спасибо литовцам за очередной актуальный подгон, но когда уже наши "мыслители-креативщики" во власти поставят на поток закупку как дронов, так и противодроновых средств. Там если у некоторых аферистов из Рады, которых там 90%, порыться в закромах, то можно снарядить пару-тройку бригад данными девайсами
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13.06.2022 19:14 Відповісти
Порошенко допомагає,, литовці допомагають а Зе-влада відосики.
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13.06.2022 19:16 Відповісти
Литовську допомогу припишуть Зе.
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13.06.2022 19:18 Відповісти
Не припишуть - не дозволимо зеленій шпані примазатись до нормальних людей 😠
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13.06.2022 19:21 Відповісти
Куди більша допомога була б, якби не проїбали 3 чи 4 склади за порошенка. Він вже в минулому, і його намагання набити політичні балли вже не мають нікого сенсу для населення України, хорош вже нализувати йому дупу.
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13.06.2022 19:39 Відповісти
ti ZE chavkajesh , a mi Poroha nemozhem , zhadina .....🤣🤣🤣
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13.06.2022 20:07 Відповісти
ну так чого ж твоє ДБР не зробило розслідування цієї справи??? а???
ти знаєш, опудало, як 10 прокурорів на 100 000 доларів українських грошей рили землю, щоб знайти компромат на Порошенка - і не знайшли??
якби він був замішаний у такому, то всяко б це витягли на світ божий, хіба ні?
але в цьому був замішаний Гриценко, Таран і інші. і чомусь ніякої справи проти них не було.
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13.06.2022 20:08 Відповісти
А чого так мало, всього 10к долларів на рило? За ці гроші ніхто під голову селищної ради рити не буде, звідки така поставка інформації, мабуть з СоловйовТВ.
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14.06.2022 10:55 Відповісти
кому будет интерсно ттх

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13.06.2022 19:17 Відповісти
Це ж українська "Antidron-M"?
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13.06.2022 19:23 Відповісти
112W dlja takoi shtuki neploho....
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13.06.2022 19:45 Відповісти
Дякую за ттх.
Прикольна штучка, але це мабуть тільки для самих "тупих" дронів.
Я думаю, що розумний полетить акуратно прямо або майже прямо та вийде з зони впливу перешкод.
Поправте мене, хто в курсі.
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14.06.2022 01:56 Відповісти
Тому, що литовці добре знають що таке кацапня.
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13.06.2022 19:17 Відповісти
Невелика країна з великими можливостями і великим серцем
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13.06.2022 19:18 Відповісти
Ačiū broliškai Lietuvos žmonėms!
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13.06.2022 19:22 Відповісти
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13.06.2022 19:24 Відповісти
кварталу 95 велика подяка .!.
-А що це таке ВЕЛИКА ПОДЯКА?
-Це, як у коня, але ще більше!
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13.06.2022 19:58 Відповісти
Їм просто POHUY
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14.06.2022 01:04 Відповісти
Щиро дякуємо.
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13.06.2022 19:36 Відповісти
Eto vas glavnokomanduci Zaluzni zaprosil takix,daze po spisku kotoroj casti skolko budet dostavleno.U nix jest ecio anteni gde fiksirujet bezpilotnik i vydajiot signal sto nedaleko jest dron
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13.06.2022 19:42 Відповісти
Дякуэмо нашим друзям !
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13.06.2022 21:15 Відповісти
Литовці стараються для нас як для рідних❤️ Дякуємо!
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13.06.2022 21:58 Відповісти
Ай, які молодці литовці! Щира вам подяка від усієї України! Одби так наші рідні олігархи, офіційні і приховані.
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13.06.2022 22:04 Відповісти
Ого, Польща розмахнулась! За заявою міністра оборони планується:

- сформувати дві додаткові дивізії, дислоковані уздовж Вісли (на додачу до чотирьох наявних);

- придбати багатоцільові вертольоти AW149;

- придбати винищувачі танків (самохідні ПТРК);

- придбати додаткову партію тральщиків;

- придбати великі партії озброєння в Республіки Корея: БМП (як доповнення власних перспективних БМП "Борсук"), гаубиці (К9? як доповнення "Крабів"?), танки К2;

- прибати два розвідувальних супутники;

- підтверджена заява про намір придбати 500(!) пускових установок HIMARS.
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13.06.2022 22:57 Відповісти
Лукашенко знає, "аткуда планировалось нападєніє..."
Але ще точно не розказав, тому поляки підстраховуються.
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14.06.2022 01:59 Відповісти
 
 