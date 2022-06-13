Литовці придбали для передачі Україні 110 антидронових рушниць EDM4S вартістю 1,5 млн євро
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Литовська громадськість придбала для армії України 110 потужних антидронових рушниць EDM4S, загальною вартістю близько півтора мільйона євро.
Про це повідомив литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Антидронові рушниці литовського виробництва будуть доставлені до України якнайшвидше. Їх планують розподілити між 35 підрозділами ЗСУ.
"Ми прозвали їх Оркрист – "Убивця орків". Толкін би зацінив", – зазначив Тапінас.
Топ коментарі
+77 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+36 Валентина Саюн
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+31 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар13.06.2022 19:10
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Алексей Бакулев в 2019 році отримав нагороду з рук свинособаки шойгу, а вже у 2022 році перетворився на перегній
а зекоманда і коломойша нічого не придбали і нічого не передали, крім шоколадок із янелоховським *******. і не передадуть. вони навіть в госпіталь до поранених з порожніми руками їздять. в Бучу і Мощун - так само. а їхні апологети кажуть, що так і треба 🤮
якщо вдуматися, це така ганьба, їхати до людей з порожніми руками. навіть рашисти їздили до своїх із чимось.
ти знаєш, опудало, як 10 прокурорів на 100 000 доларів українських грошей рили землю, щоб знайти компромат на Порошенка - і не знайшли??
якби він був замішаний у такому, то всяко б це витягли на світ божий, хіба ні?
але в цьому був замішаний Гриценко, Таран і інші. і чомусь ніякої справи проти них не було.
Прикольна штучка, але це мабуть тільки для самих "тупих" дронів.
Я думаю, що розумний полетить акуратно прямо або майже прямо та вийде з зони впливу перешкод.
Поправте мене, хто в курсі.
-А що це таке ВЕЛИКА ПОДЯКА?
-Це, як у коня, але ще більше!
- сформувати дві додаткові дивізії, дислоковані уздовж Вісли (на додачу до чотирьох наявних);
- придбати багатоцільові вертольоти AW149;
- придбати винищувачі танків (самохідні ПТРК);
- придбати додаткову партію тральщиків;
- придбати великі партії озброєння в Республіки Корея: БМП (як доповнення власних перспективних БМП "Борсук"), гаубиці (К9? як доповнення "Крабів"?), танки К2;
- прибати два розвідувальних супутники;
- підтверджена заява про намір придбати 500(!) пускових установок HIMARS.
Але ще точно не розказав, тому поляки підстраховуються.