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Поліцейських із Ростовської області відправляють у відрядження на окупований Донбас, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,поліція,росія

Співробітників поліції Ростовської області з березня відправляють у відрядження на окупований Донбас.

Про це пише Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

Найчастіше це відрядження у великі міста ОРДЛО: Луганськ, Донецьк, Макіївку, Горлівку та інші. Наскільки це масові та регулярні заходи не уточнюється.

"Хтось проводить там місяць, хтось залишається як на постійному місці дислокації. Здебільшого вони стежать за правопорядком у місті як звичайні поліцейські: оформляють протоколи, виїжджають на виклики. Можливо, це пов'язано з тим, що більшість працівників міліції "ЛНР" та "ДНР" перебувають на спецоперації та охороняти міста нікому", - розповіло джерело.

Офіційно в МВС Ростовської області заявили, що інформації про відрядження поліцейських на Донбас не мають.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Чекають вас наші воїни. До речі, попросили мішки з собою взяти, а то в Україні кацапів вони так перемелюють, що деякий дефіцит їх утворився. А ще насіння в карман покладіть. В Україні уже дізнаєтеся для чого це потрібно.
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14.06.2022 12:37 Відповісти
русскіє всіх чоловіків вбили, тепер ростовських присилають.
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14.06.2022 12:46 Відповісти
Главное, не возвращайтесь, уроды, оставайтесь В Украине.
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14.06.2022 12:55 Відповісти
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14.06.2022 13:06 Відповісти
На рабZZee демографія капздець...люди кажуть нема й 90 млн . Шарікових...
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14.06.2022 13:19 Відповісти
 
 