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Полицейских из Ростовской области отправляют в командировку на оккупированный Донбасс, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,поліція,росія

Сотрудников полиции Ростовской области с марта отправляют в командировку на оккупированный Донбасс.

Об этом пишет Медуза, передает Цензор.НЕТ.

Чаще всего это командировки в большие города ОРДЛО: Луганск, Донецк, Макеевку, Горловку и другие. Насколько это массовые и регулярные меры не уточняются.

"Кто-то проводит там месяц, кто-то остается как на постоянном месте дислокации. В основном они следят за правопорядком в городе как обычные полицейские: оформляют протоколы, выезжают на вызовы. Возможно, это связано с тем, что большинство сотрудников милиции ЛНР и ДНР находится на спецоперации и охранять города неком", - рассказал источник.

Официально в МВД Ростовской области заявили, что информации о командировках полицейских на Донбасс нет.

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Чекають вас наші воїни. До речі, попросили мішки з собою взяти, а то в Україні кацапів вони так перемелюють, що деякий дефіцит їх утворився. А ще насіння в карман покладіть. В Україні уже дізнаєтеся для чого це потрібно.
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14.06.2022 12:37 Ответить
русскіє всіх чоловіків вбили, тепер ростовських присилають.
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14.06.2022 12:46 Ответить
Главное, не возвращайтесь, уроды, оставайтесь В Украине.
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14.06.2022 12:55 Ответить
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14.06.2022 13:06 Ответить
На рабZZee демографія капздець...люди кажуть нема й 90 млн . Шарікових...
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14.06.2022 13:19 Ответить
 
 