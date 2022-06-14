Полицейских из Ростовской области отправляют в командировку на оккупированный Донбасс, - росСМИ

Сотрудников полиции Ростовской области с марта отправляют в командировку на оккупированный Донбасс.

Об этом пишет Медуза, передает Цензор.НЕТ.

Чаще всего это командировки в большие города ОРДЛО: Луганск, Донецк, Макеевку, Горловку и другие. Насколько это массовые и регулярные меры не уточняются.

"Кто-то проводит там месяц, кто-то остается как на постоянном месте дислокации. В основном они следят за правопорядком в городе как обычные полицейские: оформляют протоколы, выезжают на вызовы. Возможно, это связано с тем, что большинство сотрудников милиции ЛНР и ДНР находится на спецоперации и охранять города неком", - рассказал источник.

Официально в МВД Ростовской области заявили, что информации о командировках полицейских на Донбасс нет.

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