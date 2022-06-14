Россия ведет минометный и артиллерийский обстрел Сумщины, - Живицкий

Зноб-Новгородская громада Сумщины попала под минометный обстрел, который начался около 12 часов ночи. Зафиксировано 11 взрывов. Огонь враг вел из САУ и минометов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

"В 5:30 утра враг начал артобстрел громаді, 21 прилет из реактивных систем залпового огня и САУ. После 05:30 территории Краснопольской громаді обстреляли из артиллерии", - информирует Живицкий.

Также в 6:30 враг открыл артиллерийский огонь по территории Эсманской громаді: 28 прилетов из реактивных систем залпового огня.

Во всех случаях обошлось без жертв.