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Россия ведет минометный и артиллерийский обстрел Сумщины, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Зноб-Новгородская громада Сумщины попала под минометный обстрел, который начался около 12 часов ночи. Зафиксировано 11 взрывов. Огонь враг вел из САУ и минометов.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно поврежден один объект гражданской инфраструктуры.
"В 5:30 утра враг начал артобстрел громаді, 21 прилет из реактивных систем залпового огня и САУ. После 05:30 территории Краснопольской громаді обстреляли из артиллерии", - информирует Живицкий.
Также в 6:30 враг открыл артиллерийский огонь по территории Эсманской громаді: 28 прилетов из реактивных систем залпового огня.
Во всех случаях обошлось без жертв.
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показать весь комментарий14.06.2022 10:18 Ответить Мне нравится 2
Nik Home 379c842c
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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