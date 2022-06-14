РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5022 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
3 473 5
армия РФ (15337) война (46661) обстрел (20097) Сумская область (1837) Живицкий Дмитрий (242)

Россия ведет минометный и артиллерийский обстрел Сумщины, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Зноб-Новгородская громада Сумщины попала под минометный обстрел, который начался около 12 часов ночи. Зафиксировано 11 взрывов. Огонь враг вел из САУ и минометов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предварительно поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

"В 5:30 утра враг начал артобстрел громаді, 21 прилет из реактивных систем залпового огня и САУ. После 05:30 территории Краснопольской громаді обстреляли из артиллерии", - информирует Живицкий.

Также в 6:30 враг открыл артиллерийский огонь по территории Эсманской громаді: 28 прилетов из реактивных систем залпового огня.

Во всех случаях обошлось без жертв.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ответку запишим видосик и приложим к бальному месту
показать весь комментарий
14.06.2022 10:18 Ответить
В ООН пля жалобу пиши...
показать весь комментарий
14.06.2022 10:21 Ответить
поки в України не буде адекватної відповіді.котра б випалювала територію рашиста з якої ідуть обстріли України , на глибину хоча б 200 км ,рашист буде ще довго обстрілювати українську територію,
показать весь комментарий
14.06.2022 10:26 Ответить
что то опять все идет по сценарию 14 года. чего уже бояться?
показать весь комментарий
14.06.2022 11:18 Ответить
 
 