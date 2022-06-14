Росія веде мінометний та артилерійський обстріл Сумщини, - Живицький

Зноб-Новгородська громада Сумщини потрапила під мінометний обстріл, який розпочався близько 12 години ночі. Зафіксовано 11 вибухів. Вогонь ворог вів з САУ та мінометів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо пошкоджено один об'єкт цивільної інфраструктури.

"О 5:30 ранку ворог розпочав артобстріл громади, 21 прильот з реактивних систем залпового вогню та САУ. Після 05:30 території Краснопільської громади обстріляли з артилерії", - інформує Живицький.

Також зазначається, що о 6:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади: 28 прильотів із реактивних систем залпового вогню.

В усіх випадках обійшлося без людських жертв.