УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5146 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 473 5
армія РФ (13448) війна (56290) обстріл (20980) Сумська область (2196) Живицький Дмитро (465)

Росія веде мінометний та артилерійський обстріл Сумщини, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Зноб-Новгородська громада Сумщини потрапила під мінометний обстріл, який розпочався близько 12 години ночі. Зафіксовано 11 вибухів. Вогонь ворог вів з САУ та мінометів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо пошкоджено один об'єкт цивільної інфраструктури.

"О 5:30 ранку ворог розпочав артобстріл громади, 21 прильот з реактивних систем залпового вогню та САУ. Після 05:30 території Краснопільської громади обстріляли з артилерії", - інформує Живицький.

Також зазначається, що о 6:30 ворог відкрив артилерійський вогонь по території Есманської громади: 28 прильотів із реактивних систем залпового вогню.

В усіх випадках обійшлося без людських жертв.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ответку запишим видосик и приложим к бальному месту
показати весь коментар
14.06.2022 10:18 Відповісти
В ООН пля жалобу пиши...
показати весь коментар
14.06.2022 10:21 Відповісти
поки в України не буде адекватної відповіді.котра б випалювала територію рашиста з якої ідуть обстріли України , на глибину хоча б 200 км ,рашист буде ще довго обстрілювати українську територію,
показати весь коментар
14.06.2022 10:26 Відповісти
что то опять все идет по сценарию 14 года. чего уже бояться?
показати весь коментар
14.06.2022 11:18 Відповісти
 
 