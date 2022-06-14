Uklon і Нацполіція впроваджують систему оповіщення для пошуку зниклих дітей

Український онлайн-сервіс із виклику авто Uklon і Національна поліція України розпочали співпрацю з метою розшуку зниклих дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали заступник глави Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич і операційний директор та співзасновник Uklon Сергій Смусь, повідомляє пресслужба сервісу.

Зазначається, що в рамках співпраці Uklon розпочинає розробку та впровадження серед своїх клієнтів системи оповіщення про розшук дітей. Детальна інформація про розшук і фотографії дитини поширюватимуться серед користувачів сервісу саме в тих зонах, де її востаннє бачили.

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Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич наголосив на важливості такої ініціативи, особливо в умовах військової агресії РФ проти України.

"Ми виконуємо колосальну роботу з розшуку дитини, підключаємо і громадськість, і соцмережі, мобільних операторів. Але навіть коли одну дитину не знайдено – це дуже страшне лихо. І такий інструмент із використанням програми Uklon, упевнений, стане дуже ефективним. Допомога громадськості, допомога бізнесу в розшуку дітей – це дуже важливо для нас", - сказав він.

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Операційний директор і співзасновник онлайн-сервісу Сергій Смусь, у свою чергу, зазначив, що компанія має достатньо технічної експертизи та напрацьованих сучасних рішень для інфраструктури міст, які можуть бути корисні поза бізнесом.

"Ми – українська компанія, і вже давно залишаємося поряд з українцями, хоч би якими були часи. І я радий такому партнерству. Справді хочу, щоб таких спільних проєктів ставало в нашій країні більше. Бізнес може стати сильним партнером для держави і мати суттєву користь у житті та безпеці українців", - сказав Смусь.