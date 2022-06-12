Внаслідок вибухів на Тернопільщині є постраждалі, зокрема діти, - ОВА

Російські окупанти завдали удару по Чортківщині Тернопільської області.

Про це повідомив очільник ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, - діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", - йдеться в повідомленні.

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