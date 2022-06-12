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Внаслідок вибухів на Тернопільщині є постраждалі, зокрема діти, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти завдали удару по Чортківщині Тернопільської області.
Про це повідомив очільник ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, - діти. Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", - йдеться в повідомленні.
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«Внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 22 людини. Також частково зруйновано військовий об'єкт і 4 будинки», - заявив глава Тернопільської ОВА Володимир Труш у себе у Facebook. https://t.me/spravdi/10497
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