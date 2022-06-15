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Держприкордонслужба (4332) Іспанія (603) гуманітарна допомога (728) швидка (216)

Іспанія передала Україні у якості гуманітарної допомоги 15 автомобілів швидкої

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

швидка,гуманітарка

Україна отримала від Іспанії у якості гуманітарної допомоги 15 автомобілів швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Медичні автівки запаковані сучасною апаратурою, зокрема дефібриляторами, кардіографами та іншим медичним приладдям. Крім того, в автомобілі було завантажено майже 2 тонни різноманітних медичних препаратів.

Транспортні засоби розподілили між кількома силовими структурами. Зокрема, прикордонне відомство отримало 10 автомобілів для перевезення хворих та поранених.

Загалом іспанська громада направила в Україну 30 медичних автомобілів – 24 з яких для Державної прикордонної служби.

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На зворотному шляху іспанські медики заберуть на лікування та реабілітацію 8 українських бійців, які отримали поранення у ході бойових дій. Ще 16 прикордонників медики Іспанії доправили до себе на лікування напередодні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Щира подяка іспанцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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15.06.2022 00:26
+5
Ці швидкі прислала Японія на замовлення Гросі, а це чмо піарилось на них.
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15.06.2022 00:27
+4
Дякуємо.
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15.06.2022 00:19
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то реанімобіль!
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15.06.2022 00:04 Відповісти
Нагода для сивочолого ЗЕ знов пропіаритись на швидких.
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15.06.2022 00:06 Відповісти
🤣продаж гомунітарки карається законом , хоча про що я
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15.06.2022 00:10 Відповісти
Ці швидкі прислала Японія на замовлення Гросі, а це чмо піарилось на них.
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15.06.2022 00:27 Відповісти
Дякуємо.
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15.06.2022 00:19 Відповісти
Щира подяка іспанцям за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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15.06.2022 00:26 Відповісти
передала Україні У ЯКОСТІ гуманітарної допомоги 15 автомобілів - У ЯКОСТІ - калька з московського жаргону "в качестве". Необхідно писати "передала Україні ЯК гуманітарну допомогу 15 автомобілів
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15.06.2022 00:29 Відповісти
ничего испанцы о масштабах не знают...
мож для бердычева и достатньо...
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15.06.2022 00:32 Відповісти
Молодці іспанці, тихо без піару постачають нам все що можуть, хоча і не забов'язані. Дякуємо!
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15.06.2022 08:14 Відповісти
 
 