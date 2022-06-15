Іспанія передала Україні у якості гуманітарної допомоги 15 автомобілів швидкої

Україна отримала від Іспанії у якості гуманітарної допомоги 15 автомобілів швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Медичні автівки запаковані сучасною апаратурою, зокрема дефібриляторами, кардіографами та іншим медичним приладдям. Крім того, в автомобілі було завантажено майже 2 тонни різноманітних медичних препаратів.

Транспортні засоби розподілили між кількома силовими структурами. Зокрема, прикордонне відомство отримало 10 автомобілів для перевезення хворих та поранених.

Загалом іспанська громада направила в Україну 30 медичних автомобілів – 24 з яких для Державної прикордонної служби.

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На зворотному шляху іспанські медики заберуть на лікування та реабілітацію 8 українських бійців, які отримали поранення у ході бойових дій. Ще 16 прикордонників медики Іспанії доправили до себе на лікування напередодні.