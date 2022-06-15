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війна (56332) Росія (47179) мобілізація (1452)

РФ готова призивати осіб з "легкими проступками", - американський Інститут дослідження війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

Росія, з огляду на втрати у війні в Україні, вдається до спрощення мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Попри те, що збройні сили Білорусі 14 червня розпочали командно-штабні навчання, ISW припускає, що РБ навряд чи розпочне бойові дії проти України на боці Росії.

Інститут також повідомляє, що, незважаючи на відсутність підтримки на тимчасово окупованих територіях, Росія намагається прискорити процес анексії, проте не має конкретного плану щодо цього.

Кпім того, військові аналітики припускають, що РФ буде спрощувати усі вимоги, аби розширити мобілізацію і залучати до військової служби навіть тих, хто має "легкі проступки".

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Росія розглядає варіанти збільшення кількості мобілізованих, щоб перекрити втрати військових РФ в Україні.
  • Російські війська продовжують боротьбу за контроль над заводом "Азот" і знищили всі сполучення між Сєверодонецьком і Лисичанськом, імовірно, щоб ізолювати українських захисників, що залишилися в місті, від критичних комунікацій.
  • Загарбники продовжують готуватися до наступальних дій на південному сході від Ізюма та на заході від Лимана в напрямку Слов’янська.
  • Окупанти продовжують наступальні дії на схід від Бахмута біля траси Т1302, щоб перерізати українські лінії комунікації до Сєверодонецька-Лисичанська.
  • Російські війська продовжили наступальні операції з відтиснення українських військ від лінії фронту на північний схід від Харкова.
  • Українські контратаки змусили російські війська на південній напрямку зміцнювати зайняті оборонні позиції.

Також читайте: Через брак солдатів у російській владі кажуть про оголошення мобілізацію. Путін виступає проти, - Bloomberg

Автор: Наталя Джума
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В рашці зараз легкі проступки це вбивство та згвалтування.
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15.06.2022 06:38 Відповісти
Новый хруцький штрафбат? Интересно сколько найдется "добровольцев" сдохнуть на войне за "легкие проступки"
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15.06.2022 06:39 Відповісти
- Послушай, ты чего на Донбасс прёшься?
- Воевать с «хахлами»…
- Так ведь там убить могут?
- А какая разница? Не убьют - денег заработаю, с кредитом расплачусь. Убьют - кредит отдавать не надо…
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15.06.2022 06:55 Відповісти
А самый суперский вариант не учел: без рук-без ног вернулся, по документам пройдет как несчастный случай. О житуха настанет.
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15.06.2022 09:34 Відповісти
"... залучати до військової служби навіть тих, хто має "легкі проступки".
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15.06.2022 06:55 Відповісти
Мабуть, ті, що за "важкі проступки" вже закінчилися.
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15.06.2022 09:36 Відповісти
 
 