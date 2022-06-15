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РФ готова призывать лиц с "легкими проступками", - американский Институт исследования войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,примусова

Россия, учитывая потери в войне в Украине, прибегает к упрощению мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Несмотря на то, что вооруженные силы Беларуси 14 июня начали командно-штабные учения, ISW предполагает, что РБ вряд ли приступит к боевым действиям против Украины на стороне России.

Институт также сообщает, что, несмотря на отсутствие поддержки на временно оккупированных территориях, Россия пытается ускорить процесс аннексии, однако не имеет конкретного плана по этому поводу.

Кроме того, военные аналитики предполагают, что РФ будет упрощать все требования, чтобы расширить мобилизацию и привлекать к военной службе даже тех, кто имеет "легкие проступки".

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Россия рассматривает варианты увеличения количества мобилизованных, чтобы перекрыть потери военных в Украине.
  • Российские войска продолжают борьбу за контроль над заводом "Азот" и уничтожили все сообщения между Северодонецком и Лисичанском, предположительно, чтобы изолировать оставшихся в городе украинских защитников от критических коммуникаций.
  • Захватчики продолжают готовиться к наступательным действиям к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в направлении Славянска.
  • Оккупанты продолжают наступательные действия к востоку от Бахмута у трассы Т1302, чтобы перерезать украинские линии коммуникации в Северодонецк-Лисичанск.
  • Российские войска продолжили наступательные операции по оттеснению украинских войск от линии фронта к северо-востоку от Харькова.
  • Украинские контратаки вынудили российские войска на южном направлении укреплять занятые оборонительные позиции.

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В рашці зараз легкі проступки це вбивство та згвалтування.
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15.06.2022 06:38 Ответить
Новый хруцький штрафбат? Интересно сколько найдется "добровольцев" сдохнуть на войне за "легкие проступки"
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15.06.2022 06:39 Ответить
- Послушай, ты чего на Донбасс прёшься?
- Воевать с «хахлами»…
- Так ведь там убить могут?
- А какая разница? Не убьют - денег заработаю, с кредитом расплачусь. Убьют - кредит отдавать не надо…
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15.06.2022 06:55 Ответить
А самый суперский вариант не учел: без рук-без ног вернулся, по документам пройдет как несчастный случай. О житуха настанет.
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15.06.2022 09:34 Ответить
"... залучати до військової служби навіть тих, хто має "легкі проступки".
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15.06.2022 06:55 Ответить
Мабуть, ті, що за "важкі проступки" вже закінчилися.
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15.06.2022 09:36 Ответить
 
 