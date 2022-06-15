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На 15 червня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

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уз

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 15 червня - з Покровська до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Читайте: На 13 червня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

Автор: Наталя Джума
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верещучка особисто буде правадніцей?
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15.06.2022 07:22 Відповісти
Кстати..Тупой п@зде Верещучке скорее в авиацию бортпроводницей чем на жд.Да и с раскрытым зонтиком в вагон не пройдешь,а как его закрыть эта хабалка наверное не догадается,ибо мозг заточен только что бы воровать.
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15.06.2022 10:09 Відповісти
Вот ***** крашена.Хочет забрать кусок хлеба у серлещёвой ***** супружницы?
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15.06.2022 10:02 Відповісти
 
 