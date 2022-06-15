Системи Tesla Powerwall 2 з'явилися на Донеччині, - Мінцифри

Інтернет-провайдерів Донецької області забезпечують резервним живленням системи Tesla Powerwall 2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.

"Tesla Powerwall 2 вже забезпечує місцевих інтернет-провайдерів резервним живленням, попри постійні обстріли та відсутність електрики", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки потужному акумулятору та сонячним панелям від Ілона Маска лікарі, комунальники, пожежники та жителі міст будуть залишатися на зв'язку.

"Плануємо й далі допомагати українським інтернет-провайдерам працювати та з’єднувати людей, попри повномасштабну війну", - зазначили у міністерстві.

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