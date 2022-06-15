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Системи Tesla Powerwall 2 з'явилися на Донеччині, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

tesla,мінцифри,powerwall

Інтернет-провайдерів Донецької області забезпечують резервним живленням системи Tesla Powerwall 2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.

"Tesla Powerwall 2 вже забезпечує місцевих інтернет-провайдерів резервним живленням, попри постійні обстріли та відсутність електрики", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки потужному акумулятору та сонячним панелям від Ілона Маска лікарі, комунальники, пожежники та жителі міст будуть залишатися на зв'язку.

"Плануємо й далі допомагати українським інтернет-провайдерам працювати та з’єднувати людей, попри повномасштабну війну", - зазначили у міністерстві.

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Автор: Наталя Джума
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Маск красавчик. Не зря он у всей рашки как ******** в заднице. Кстати наши харьковские ************ до сих пор мне доказывают, что электромобили и альтернаивная энергетика менее экологичны . Я им в ответ любезно повторяю "вы ********"
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15.06.2022 07:42 Відповісти
В принципі нічого складного. Сонячні панелі та акумулятори.
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15.06.2022 08:33 Відповісти
Так усе просто ..., але у порінянні з 1-ою - доробляти прийшлось ...
Tesla Powerwall 2: всё, что стоит знать о бытовых энерго-решениях от Илона Маска
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15.06.2022 09:48 Відповісти
 
 