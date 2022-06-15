РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15130 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 911 3
интернет (1690) Донецкая область (7128) Минцифры (285)

Системы Tesla Powerwall 2 появились в Донецкой области, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

tesla,мінцифри,powerwall

Интернет-провайдеры Донецкой области обеспечивают резервным питанием системы Tesla Powerwall 2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в телеграм-канале.

"Tesla Powerwall 2 уже обеспечивает местных интернет-провайдеров резервным питанием, несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие электричества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мощному аккумулятору и солнечным панелям от Илона Маска врачи, коммунальщики, пожарные и жители городов будут оставаться на связи.

"Планируем и дальше помогать украинским интернет-провайдерам работать и соединять людей, несмотря на полномасштабную войну", - отметили в министерстве.

Читайте: Правительственные учреждения, госуслуги и строительные магазины. ІТ-армия за неделю атаковала почти 450 российских ресурсов, - Минцифры
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маск красавчик. Не зря он у всей рашки как ******** в заднице. Кстати наши харьковские ************ до сих пор мне доказывают, что электромобили и альтернаивная энергетика менее экологичны . Я им в ответ любезно повторяю "вы ********"
показать весь комментарий
15.06.2022 07:42 Ответить
В принципі нічого складного. Сонячні панелі та акумулятори.
показать весь комментарий
15.06.2022 08:33 Ответить
Так усе просто ..., але у порінянні з 1-ою - доробляти прийшлось ...
Tesla Powerwall 2: всё, что стоит знать о бытовых энерго-решениях от Илона Маска
показать весь комментарий
15.06.2022 09:48 Ответить
 
 