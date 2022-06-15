Ворог зосереджує зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ, - Генштаб ЗСУ

Противник зосереджує зусилля на продовженні наступу на Слов'янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки", - йдеться у повідомленні.

Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

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