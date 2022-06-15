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Ворог зосереджує зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Противник зосереджує зусилля на продовженні наступу на Слов'янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки", - йдеться у повідомленні.

Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

Читайте: Українські воїни змусили ворога відступити на Новопавлівському і Бахмутському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Асвабадітєлі намагаються врятувати мальчіка в трусіках.
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15.06.2022 08:43 Відповісти
Господа из Пентанона и Нато, если Россия дойдет до границ Руминии, а єто вполне возможно, и вийдет к руминским Карпатам, диверссии у вас лично начнутся по всем лесам и горам Европи, так что делайте правильние решения, а не тупите и тормозите!!!!!!!
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15.06.2022 08:51 Відповісти
Продовжують наступ,а це означає, що відкинули на старі рубежі якось не відповідає. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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15.06.2022 09:18 Відповісти
 
 