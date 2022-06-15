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Враг сосредотачивает усилия на продолжении наступления на Славянск, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Противник сосредотачивает усилия на продолжении наступления на Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления на Славянск. Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушеваха, Новая Павловка. Нанес авиаудар вблизи Гусаровки", - говорится в сообщении.

Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

Читайте: Враг осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку на Северодонецком направлении, - Генштаб ВСУ
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Асвабадітєлі намагаються врятувати мальчіка в трусіках.
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15.06.2022 08:43 Ответить
Господа из Пентанона и Нато, если Россия дойдет до границ Руминии, а єто вполне возможно, и вийдет к руминским Карпатам, диверссии у вас лично начнутся по всем лесам и горам Европи, так что делайте правильние решения, а не тупите и тормозите!!!!!!!
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15.06.2022 08:51 Ответить
Продовжують наступ,а це означає, що відкинули на старі рубежі якось не відповідає. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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15.06.2022 09:18 Ответить
 
 