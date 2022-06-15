Враг сосредотачивает усилия на продолжении наступления на Славянск, - Генштаб ВСУ

Противник сосредотачивает усилия на продолжении наступления на Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления на Славянск. Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушеваха, Новая Павловка. Нанес авиаудар вблизи Гусаровки", - говорится в сообщении.

Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

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