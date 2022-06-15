Загроза ракетних обстрілів України зберігається, - Єнін

Ракетна загроза з боку російського агресора по Україні зберігається, хоч наразі і не йдеться про ризики повторних спроб росіян атакувати ключові міста у центральній, західній та північній Україні.

Про це під час телеефіру поінформував перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Єнін уточнив, що для людей притаманний певний процес розслаблення.

"Тим не менш, хотів би наголосити на потребі зберігати сконцентрованість. Тому що ракетні обстріли все ще трапляються попри те, що ми наразі не говоримо про ризик повторного нападу чи спроб атакувати ключові українські міста у центральній, західній, північній Україні. Ракетна та загроза артобстрілів зберігається, і кожного дня бачимо цьому ті чи інші підтвердження", - поінформував він.

Єнін закликав громадян зберігати пильність, чітко дотримуватися правил дій при сигналах повітряної тривоги і проводити роботу з дітьми щодо того, щоб вони проявляли додаткову обережність, оскільки частиною нашого повсякденного життя стають залишені після себе "сюрпризи" росіян у вигляді вибухонебезпечних предметів, у тому числі в пісочницях, лісових смугах, на пляжах тощо.

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