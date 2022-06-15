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Угроза ракетных обстрелов Украины сохраняется, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Ракетная угроза со стороны российского агрессора по Украине сохраняется, хотя и речь не идет о рисках повторных попыток россиян атаковать ключевые города в центральной, западной и северной Украине.

Об этом во время телеэфира сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Енин уточнил, что людям присущий определенный процесс расслабления.

"Тем не менее, хотел бы отметить необходимость сохранять сконцентрированность. Потому что ракетные обстрелы все еще случаются несмотря на то, что мы пока не говорим о риске повторного нападения или попыток атаковать ключевые украинские города в центральной, западной, северной Украине. Ракетная и угроза артобстрелов сохраняется, и каждый день видим этому те или иные подтверждения", – проинформировал он.

Енин призвал граждан сохранять бдительность, четко соблюдать правила действий при сигналах воздушной тревоги и проводить работу с детьми по поводу того, чтобы они проявляли дополнительную осторожность, поскольку частью нашей повседневной жизни становятся оставленные после себя "сюрпризы" россиян в виде взрывоопасных предметов, в том числе в песочницах, лесных полосах, на пляжах и т.д.

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Вообще то,они не прекращаются.
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15.06.2022 12:03 Ответить
Єнін, ти краще прокоментуй, як ви кордон з Білоруссю закрили, НА ЦЕЙ РАЗ
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15.06.2022 12:22 Ответить
нужно останавливать войну ! нет войне !
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15.06.2022 13:11 Ответить
Ну так зупиняй
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16.06.2022 03:10 Ответить
Енин-милиционер, как гласит статья. Милиционеры теперь контролируют возможности рф производить ракетные пуски?
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15.06.2022 20:10 Ответить
 
 