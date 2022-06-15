Угроза ракетных обстрелов Украины сохраняется, - Енин

Ракетная угроза со стороны российского агрессора по Украине сохраняется, хотя и речь не идет о рисках повторных попыток россиян атаковать ключевые города в центральной, западной и северной Украине.

Об этом во время телеэфира сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Енин уточнил, что людям присущий определенный процесс расслабления.

"Тем не менее, хотел бы отметить необходимость сохранять сконцентрированность. Потому что ракетные обстрелы все еще случаются несмотря на то, что мы пока не говорим о риске повторного нападения или попыток атаковать ключевые украинские города в центральной, западной, северной Украине. Ракетная и угроза артобстрелов сохраняется, и каждый день видим этому те или иные подтверждения", – проинформировал он.

Енин призвал граждан сохранять бдительность, четко соблюдать правила действий при сигналах воздушной тревоги и проводить работу с детьми по поводу того, чтобы они проявляли дополнительную осторожность, поскольку частью нашей повседневной жизни становятся оставленные после себя "сюрпризы" россиян в виде взрывоопасных предметов, в том числе в песочницах, лесных полосах, на пляжах и т.д.

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