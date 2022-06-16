УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12000 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 284 15
війна (56365) обстріл (21033) Сумська область (2200) жертви (1249) Глухів (21) Живицький Дмитро (465)

Російські вертольоти ракетами обстріляли Глухів на Сумщині. 1 людина загинула, 6 поранені, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

На Сумщині одна людина загинула від ракетного обстрілу околиць Глухова. Ще троє людей загинули внаслідок підриву автомобіля на російській міні.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

В середу вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду: били з мінометів та артилерії.

"На одній із ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) вибухнув автомобіль. Три людини загинули на місці, одна - поранена. Наразі перебуває в лікарні", - написав Живицький.

Він поінформував, що після 14-ї години були поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадах.

"Після 20-ї години вечора два ворожих вертольоти з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова. Влучання в житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранені. Пошкоджено об'єкти інфраструктури", - написав Живицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Кацапи, це така мразота , яка вміє воювати тільки з дітьми і мирним населенням !!
показати весь коментар
15.06.2022 23:41
+5
1. не факт что это правда.
2. больше похоже на вброс типо "все девушки кого насилуют рашисты - сами виноваты и сами им давали".
показати весь коментар
16.06.2022 00:10
+3
твари, горите в аду.
показати весь коментар
16.06.2022 00:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи, це така мразота , яка вміє воювати тільки з дітьми і мирним населенням !!
показати весь коментар
15.06.2022 23:41 Відповісти
З'явились нові подробиці про ґвалтування дівчини окупантами на Запоріжжі, - ЗМІ

Як ми раніше писали, в селі Михайлівка, що в Мелітопольському районі, одинадцять російських загарбників зґвалтували одну дівчину. Про цей випадок розповіли в соцмережі місцеві мешканці.
Сьогодні до редакції місцевого видання «РІА Мелітополь» надійшла нова інформація про те, що дівчина з початку окупації сама добровільно зустрічалась з рашистами.
Також повідомляється, що дівчина працювала на окупантів - за її наведенням вони тероризували та били місцевих мешканців.
показати весь коментар
15.06.2022 23:43 Відповісти
1. не факт что это правда.
2. больше похоже на вброс типо "все девушки кого насилуют рашисты - сами виноваты и сами им давали".
показати весь коментар
16.06.2022 00:10 Відповісти
Не виключено Бо коли людина п"яна, то себе не контролює Бабуся розказувала - коли батрачила в Німеччині (ще в 1942 погнали) то після приходу "асвабадителєй" з подругою наварили казан борщу і відвезли на тачці, у бідоні, нашим солдатам А ті напилися, борщ виїли, та до дівчат полізли Бабуся втекла, а подруга - ні Повернулася під ранок вся обідрана, у якомусь ганчірї А потім - повісилася!
показати весь коментар
16.06.2022 06:52 Відповісти
Где тероборона? Это не крылатые ракеты. Должны быти точки с ДШК или КПВ - и хрен, кто подлетать будет. А если на пикапах это будет, то, вообще - беспроигрышный вариант, менять можно постоянно места, даже наводчики не помогут, сливая инфу.
показати весь коментар
15.06.2022 23:43 Відповісти
тероборона их и не видела - они над своей территорией с кабрирования захерачили НУРСами и легли на обратный курс. А "ос" в тероборне нет, что бы поставить на дежурство комплекс в Белокопытово или Катериновке в пятистах метрах от границы - они все в армейской ПВО.
показати весь коментар
16.06.2022 00:12 Відповісти
А НУРСы не летят далеко. Вертолёты стопудово приблизились, чтобы можно было их атаковать с ДШК или КПВ.
показати весь коментар
16.06.2022 00:39 Відповісти
Самый массовый вариант Ми-24, с подвижной пулемётной установкой УСПУ-24 с пулемётом ЯкБ-12,7. Вертолёт Ми-24В с 4 ПТУР 9М114 Штурм-В и с системой наведения Радуга-Ш принят на вооружение 29 марта 1976 года[6]. В 1986 году принят на вооружение модернизированный вариант с 16 ПТУР Штурм-В. Прицел АСП-17В. Двигатели ТВ3-117В. В составе вооружения появились блоки Б8В20-А с НАР С-8, блоки Б13Л1 с НАР С-13 и АПУ-68УМ3 с тяжёлыми НАР С-24Б. Выпускался в 1976-1986 годах. Построено около 1000 вертолётов.
НАР С-24Б.
Калибр: 240 ммДлина: 2330 ммРазмах оперения: 600 ммМасса ракеты: 235 кгБоевая часть: осколочно-фугаснаяМасса БЧ: 123 кгСкорость полёта: 430 м/сДальность пуска: 2000 мТочность (КВО): 0,3-0,4 % от дальности
Якшо немає РЛС, які знаходяться в робочому режимі, то як оператори ПЗРК можуть завчасно підготуваться до нальоту?
показати весь коментар
16.06.2022 07:04 Відповісти
твари, горите в аду.
показати весь коментар
16.06.2022 00:09 Відповісти
Нам потрібно підсилення винищувальної авіації, тоді повітряні патрулі вздовж кордонів швидко "приземлять" ті гвинтокрили!
показати весь коментар
16.06.2022 00:49 Відповісти
"Великим крадівництвом" треба було менше займаться! Коли треба було залишить при дворі "старого робочого Барбоса", що двір охороняв, "уставшиє ат вайни" вибрали циркову болонку "Зезе" - "патамушта весёлая" и с ней "хоть паржом!"
А зараз всі стали "великими стратигами"!!!
показати весь коментар
16.06.2022 07:08 Відповісти
дайте жителям пару стингеров и покажите на что нажать и все проблемы кацапелы больше там не будут дебоширить
показати весь коментар
16.06.2022 08:19 Відповісти
Там "жителі", в основному, старі діди з бабками, а також контрабандисти Села у прикордонні - "вимираючі", тому на одну хату з проживаючими - три-чотири - покинуті Так от: перші стрілять не зможуть, а другі - не будуть Вони ж з прикордоння годуються! Як тільки кацапи довідаються, що "контрабасники" таким зайнялися - відразу їм "кисень перекриють" А воно їм треба? Вони, до того ж, переважно - "ватяні" Та й "лишніх" ПЗРК у нас нема - у асфальті закопані (замість арматури)!
показати весь коментар
16.06.2022 08:52 Відповісти
Все закрити при нинішній ситуації нереально. Дуже довгий кордон. Поставити там засоби ПВО? Було б добре якби вони були в необхідній кількості та були навчені бійці. Хтось писав роздати ТРО ПЗРК - ніхто без хоча би тижневої спецпідготовки на тренажерах не зможе користуватись ним, да й сумніваюсь що в наявності зараз лишні є.
показати весь коментар
16.06.2022 08:34 Відповісти
 
 