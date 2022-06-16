Російські вертольоти ракетами обстріляли Глухів на Сумщині. 1 людина загинула, 6 поранені, - Живицький
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На Сумщині одна людина загинула від ракетного обстрілу околиць Глухова. Ще троє людей загинули внаслідок підриву автомобіля на російській міні.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
В середу вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду: били з мінометів та артилерії.
"На одній із ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) вибухнув автомобіль. Три людини загинули на місці, одна - поранена. Наразі перебуває в лікарні", - написав Живицький.
Він поінформував, що після 14-ї години були поодинокі постріли по Есманьській та Білопільській громадах.
"Після 20-ї години вечора два ворожих вертольоти з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова. Влучання в житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранені. Пошкоджено об'єкти інфраструктури", - написав Живицький.
Будь ласка, зачекайте...
Як ми раніше писали, в селі Михайлівка, що в Мелітопольському районі, одинадцять російських загарбників зґвалтували одну дівчину. Про цей випадок розповіли в соцмережі місцеві мешканці.
Сьогодні до редакції місцевого видання «РІА Мелітополь» надійшла нова інформація про те, що дівчина з початку окупації сама добровільно зустрічалась з рашистами.
Також повідомляється, що дівчина працювала на окупантів - за її наведенням вони тероризували та били місцевих мешканців.
2. больше похоже на вброс типо "все девушки кого насилуют рашисты - сами виноваты и сами им давали".
НАР С-24Б.
Калибр: 240 ммДлина: 2330 ммРазмах оперения: 600 ммМасса ракеты: 235 кгБоевая часть: осколочно-фугаснаяМасса БЧ: 123 кгСкорость полёта: 430 м/сДальность пуска: 2000 мТочность (КВО): 0,3-0,4 % от дальности
Якшо немає РЛС, які знаходяться в робочому режимі, то як оператори ПЗРК можуть завчасно підготуваться до нальоту?
А зараз всі стали "великими стратигами"!!!