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Допомогу Україні у сфері оборони надають понад 40 країн, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Окрім Сполучених Штатів, пряму підтримку Україні у сфері оборони забезпечують понад 40 держав.

Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій з нагоди виділення адміністрацією США $1 мільярда на військову допомогу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", - наголошується в заяві.

Крім того, як зазначив глава Держдепартаменту, це сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою, а також зміцненню її позицій за столом переговорів.

Блінкен також нагадав, що Сполучені Штати та інші держави запровадили потужні санкції проти Росії, посилили стримування й оборону НАТО на східному фланзі й надали "історичний рівень військової та іншої допомоги Україні", яка мужньо захищає свою територію і свободу.

Читайте: Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Після вчорашнього рамштайну, всі ці заяви звучать як знущання з українців.
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16.06.2022 07:21
+6
Просрати трільон долларів афганістану проти моджахедів на мотоциклах і дати 5 млрдів Україні проти другої армії світу? В адміністрації США дійсно працюють агенти кремля.надіємось лише на Бога та ЗСУ.
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16.06.2022 07:40
+3
Нажаль допомога недостатня а дехто взагалі допомагаэ лише язиком...
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16.06.2022 07:22
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антипутінська коаліція ...нарешті **** ...тепер другий фронт парні ,не санкційний
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16.06.2022 07:20 Відповісти
Коалиция все шире👍 Близок тот час когда украинская армия будет с одного залпа зажмуривать тысячи кацапов и уничтожать сотни танков и др. техники❗Победа неизбежна и становится все ближе👍
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16.06.2022 08:12 Відповісти
Після вчорашнього рамштайну, всі ці заяви звучать як знущання з українців.
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16.06.2022 07:21 Відповісти
Просрати трільон долларів афганістану проти моджахедів на мотоциклах і дати 5 млрдів Україні проти другої армії світу? В адміністрації США дійсно працюють агенти кремля.надіємось лише на Бога та ЗСУ.
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16.06.2022 07:40 Відповісти
2009 рік-адміністрація Обами робить так звану пєрєзагрузку відносин з кацапією, не зважаючи на те, що менш ніж за рік до цього кацапи віджали у грузин 2 не маленькі шматки території. тп Клінтон навіть привезла символічну кнопку на якій латиницею було пророче написано peregruzka, хоча тп думала, що то perezagruzka, і під гикання з кобилячої головою разом натисли її.

2014 рік-адміністрація Обами робить трохи більше ніж ніфуя у відповідь на анексію кацапами Криму, і розпочату війну на Донбасі.

2022-адміністрація Обами.. кароч за останні два місяці стало все зрозумілим.
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16.06.2022 08:04 Відповісти
Нажаль допомога недостатня а дехто взагалі допомагаэ лише язиком...
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16.06.2022 07:22 Відповісти
Спасибо
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16.06.2022 07:24 Відповісти
Полный слив. Уже в 10-ый раз констатируют старый факт.

Каждый раз, когда кто-то словами говорит "мы поддерживаем Украину", то далее идет жесткая негативная новость. Уже давно понял такую тенденцию. Когда они реально что-то делают, то молчат и не выступают.

Пока не будет зафиксированных на бумаге, подписанных конкретными людьми чёткий планов поставки САУ, РСЗО, танков и самолетов (понятно, что самолетов кроме мигов и сушек раньше лета 2023-го не может быть), то надо беречь наших людей и понимать, что может быть такой вариант событий, что не поставят вообще ничего. Даже боеприпасов. Очень вероятный вариант развития событий. И наш стратегический резерв максимально не вводить в бой. Он нам еще может быть нужен против Европы. Так как пока у нас чем воевать, они еще вынуждены вот такие заявления делать. Боятся, что по ним катком пройдутся по их трусливым, инфантильным лидерам. А как у нас всех убьют за следующие полгода, то уже открыто будут плевать в нас. Не жду ничего иного. Кто-то говорит, что корабли с военной техникой уже идут к нам. Сильно-сильно сомневаюсь в этом. И считаю, что ни одну тяжелую технику не погрузили еще на корабль кроме того Испанского, которым та же Германия просто на стороне кацапов запрещает поставлять танки. Просто наш враг.
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16.06.2022 07:31 Відповісти
Якщо сам собі не допоможеш, ніхто не допоможе......
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16.06.2022 07:32 Відповісти
всі далеко, десь там, за кордонами.... близько тільки кацапи, бульбаші, мадяри та поляки, тільки з ними нам придеться битися або дружити. Іншим просто на нас начхати, бо в них стурбованність
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16.06.2022 07:51 Відповісти
40 союзников собрались для того, что бы дать нам 18 пушек? Это постыдное издевательство. Рашка просто счастлива от таких "колоссальных " поставок помощи Украине. Позор нашей дипломатии и позор союзникам.
Нас в наглую толкают к переговорам и позорной сдаче, с потерей громадных территорий.
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16.06.2022 08:21 Відповісти
це американський ленд-ліз на 40 лярдів.???Американські 3,14здуни ,котрі розтягнули окупацію України і вбивство українців в часі ,для більшої власної наживи.
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16.06.2022 08:43 Відповісти
А в чём заключается американская "нажива" ?
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16.06.2022 08:57 Відповісти
А можна країни, які надали "допомоги" менше 100 мільйонів просто НЕ ЗГАДУВАТИ?
Для країни така сума сміхотворна.
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16.06.2022 13:12 Відповісти
 
 