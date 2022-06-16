Допомогу Україні у сфері оборони надають понад 40 країн, - Блінкен
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Окрім Сполучених Штатів, пряму підтримку Україні у сфері оборони забезпечують понад 40 держав.
Про це йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій з нагоди виділення адміністрацією США $1 мільярда на військову допомогу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Допомога у сфері безпеки з боку США, а також понад 40 союзників і партнерів продовжують посилювати позиції України щодо захисту її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", - наголошується в заяві.
Крім того, як зазначив глава Держдепартаменту, це сприяє забезпеченню перемоги України на полі бою, а також зміцненню її позицій за столом переговорів.
Блінкен також нагадав, що Сполучені Штати та інші держави запровадили потужні санкції проти Росії, посилили стримування й оборону НАТО на східному фланзі й надали "історичний рівень військової та іншої допомоги Україні", яка мужньо захищає свою територію і свободу.
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2014 рік-адміністрація Обами робить трохи більше ніж ніфуя у відповідь на анексію кацапами Криму, і розпочату війну на Донбасі.
2022-адміністрація Обами.. кароч за останні два місяці стало все зрозумілим.
Каждый раз, когда кто-то словами говорит "мы поддерживаем Украину", то далее идет жесткая негативная новость. Уже давно понял такую тенденцию. Когда они реально что-то делают, то молчат и не выступают.
Пока не будет зафиксированных на бумаге, подписанных конкретными людьми чёткий планов поставки САУ, РСЗО, танков и самолетов (понятно, что самолетов кроме мигов и сушек раньше лета 2023-го не может быть), то надо беречь наших людей и понимать, что может быть такой вариант событий, что не поставят вообще ничего. Даже боеприпасов. Очень вероятный вариант развития событий. И наш стратегический резерв максимально не вводить в бой. Он нам еще может быть нужен против Европы. Так как пока у нас чем воевать, они еще вынуждены вот такие заявления делать. Боятся, что по ним катком пройдутся по их трусливым, инфантильным лидерам. А как у нас всех убьют за следующие полгода, то уже открыто будут плевать в нас. Не жду ничего иного. Кто-то говорит, что корабли с военной техникой уже идут к нам. Сильно-сильно сомневаюсь в этом. И считаю, что ни одну тяжелую технику не погрузили еще на корабль кроме того Испанского, которым та же Германия просто на стороне кацапов запрещает поставлять танки. Просто наш враг.
Нас в наглую толкают к переговорам и позорной сдаче, с потерей громадных территорий.
Для країни така сума сміхотворна.