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Питання в тому, чи існуватиме Україна за три-чотири роки, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

давид,арахамія

Росія відчує всі наслідки міжнародних санкцій за три-чотири роки. Питання в тому, чи інснуватиме тоді Україна, щоб оцінити результат.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія. Його слова цитує видання Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз Росія значною мірою ізольована від санкцій через високі ціни на нафту. Але всі наслідки вона відчує повною мірою за три-чотири роки.

"Питання в тому, чи будемо ми (Україна) тут за три-чотири роки, щоб насолодитися шоу", - сказав Арахамія.

Читайте: До 1000 захисників України гинуть на фронті щодня, в середньому - 200-500, - Арахамія

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+131
да заткните этого дебила!
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16.06.2022 08:56
+108
Повторює кремлівські наративи. Совпадєніє?
Вже не вперше
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16.06.2022 08:56
+99
Он далеко не дебил. Обезьяна - это подонок, враг и глубоко инфильтрированный в органы власти агент ху*ла.
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16.06.2022 09:00
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Так дімон кремльовський те саме варняка. Погані в нас справи, якщо ця макака не боїться таке молоти.
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16.06.2022 10:47 Відповісти
Ну повозмущались мы, а дальше что? Есть у нас механизмы для нейтрализации паскуд во власти?
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16.06.2022 10:49 Відповісти
Чого мля?Виженіть цю худобу,схожу на мавпу.Україна існувала і існуватиме,а чи житиме цей зрадник більше двох-трьох років?Дуже сумно,що ми маємо таке керівництво під час війни.Окрім Залужного і інших чудових офіцерів,солдат і матросів.Але війна почалась саме тому,що прийшли ці недолугі,некомпетентні чоловічки.Окружили себе рос.агентурою.Як було не напасти?
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16.06.2022 10:55 Відповісти
Повторяет то, что рашист медведев излагал. Почти слово в слово. это существо пора утилизировать при любых раскладах.
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16.06.2022 10:56 Відповісти
дімон варнякав про 2 роки, а ця хламідія - про 3-4. Це ж "суттєва відмінність"!
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16.06.2022 11:48 Відповісти
Під@р
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16.06.2022 10:59 Відповісти
Я розумію що Агрохімія , як інші його дружки з ОПи , посилає такі меседжі скоріше - Заходу ,, лякає , мовляв - Захід *** , давай зброю , не тягни резину , бо Україна може й не встояти довго .
Але ж його висери читають і українці !! Яких , подібні думки добряче обурюють , бо вони говорять про панічні настрої у владі , і її готовність до підписання капітуляції ..
Думати ж треба , перед тим як розкривати рота , ЗЕбіли .!! .
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16.06.2022 11:02 Відповісти
ця мавпа мала на увазі тільки себе, чи всю партію слуг з лідером на чолі рвануть до ростова
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16.06.2022 11:04 Відповісти
Йому вже потрібно тікати від війни в Абхазію.
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16.06.2022 11:05 Відповісти
Ну навіщо все так перекручувати?!
Пан Арахамія взагалі-то мав на увазі чи буде він та його "зелені" братки в Україні при владі через 3-4 роки, шо б "насолоджуватись шоу"....
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16.06.2022 11:05 Відповісти
*****,чорт @обаний,****** в свою "асвабаждьонную" Абхазію
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16.06.2022 11:08 Відповісти
Нові обличчя старої корупції...
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16.06.2022 11:50 Відповісти
мразево к мрази
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16.06.2022 12:27 Відповісти
Подібне тягнеться до подібного. Мразь тягне до себе подібну прорашистську мразь. Чи ви думаєте, що зе брав би до себе українців-патріотів-суперспеціалістів. Через 3 роки зебидла можете собі таке уявити? Переберіть подумки опу?
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16.06.2022 20:05 Відповісти
Пізданіть цю макаку хтось
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16.06.2022 11:12 Відповісти
Мєдвєдєв брякав, що Україна може припинити існування за 2 роки.
Це дрантя відводить 3-4 роки. і щоденні втрати 1000 військових. Враження, що Хламідія депутат Дерддурки Рашки, а не України.
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16.06.2022 11:17 Відповісти
З другого боку виникає враження, що ця макака дивиться на Україну як на відпрацьований матеріал, бо зелені про все вже "домовилися і вирішили", тому опиратися оркам не має змісту. Ще згадую Люську, який зарахував 500 000 військових ЗСУ в потенційні зрадники, що можуть перейти до орків.
Навибирали покидьків, що мало не здасться(
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16.06.2022 11:24 Відповісти
Я вважаю що Арахамію потрібно гнати з України к іпеній мамі в Абхазію назад.
Під сраку ногою в Молдову а далі на родіну.
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16.06.2022 11:25 Відповісти
Це питання для абхаза Арахамії. А для українця це не питання
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16.06.2022 11:25 Відповісти
Потвора Арахнідія - тільки не українцю можуть приходити такі думки.
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16.06.2022 11:30 Відповісти
Нажаль - ні. Процес розкладання зеленої влади продовжується. Вони вже забули про війну і повернулися до політичних інтриг і зведення рахунків з конкурентами... А ворог для них, виходить, не такий вже і ворог, якщо, скажімо, вони відключають абсолютно незаконно 3 патріотичні канали, а зрадники в найближчому оточенні президента почувають себе абсолютно безпечно і безкарно...
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16.06.2022 11:59 Відповісти
Яке ж воно кончене!
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16.06.2022 12:25 Відповісти
Эту обезьянку со всеми симптомами арахамии давно пора усыпить! 🐵
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16.06.2022 12:42 Відповісти
Побрийте,підстрежіть цю мавпу вручіть повістку і відправте на фронт в качестве розмінувальника
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16.06.2022 13:13 Відповісти
зелена абхазська макака. гнида!

такi заяви зеленої шобли точно надихають українських захисникiв...

арахiмiя, гнидо, щоб ти здохло, а писок тобi пір'ям поріс.
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16.06.2022 13:28 Відповісти
він і так вже активно працює над відмиванням нового спонсора: рашистського Злодія абрамовича..... кал-Амойський став для зелених токсичним....
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16.06.2022 15:51 Відповісти
Борислав Береза

5 ч. ·

И чтоб поставить точку в истории заявления Арахамии. Во-первых он официальное лицо. Его слова будут публиковать. Как и те, что он произносил ранее. Даже если это была ложь. А во-вторых, вы забыли уже, как Арахамия ранее обвиняли мировые СМИ во лжи из-за того, что они предупреждали о нападении РФ на Украину? А ведь тогда он тоже официально говорил. И это многие СМИ печатали, а говорящие головы повторяли. Кстати, он за тот наезд на западные СМИ уже извинился? Нет? А за всю остальную свою ложь? Тоже нет? Ну, ок. Слушайте его дальше.
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16.06.2022 15:55 Відповісти
****, дна реально немає в цих виродків...
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16.06.2022 17:25 Відповісти
Гамадріл наслухався медведя...
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16.06.2022 19:21 Відповісти
пятая колонна рашистов в УКРАИНЕ-этот ссученый архамия!
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16.06.2022 21:16 Відповісти
Заховайте вже цього клоуну в ту дупу, завідки дістали. Авторитету нуль.
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16.06.2022 21:35 Відповісти
відповідати повинен самий головний *******
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16.06.2022 22:51 Відповісти
Цей чурбан шкодить Україні більше, ніж уся московська пропаганда.
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17.06.2022 08:03 Відповісти
Арахнофобія остаточно посваривсь зі своєю головою!
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22.09.2022 11:40 Відповісти
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