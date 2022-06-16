Питання в тому, чи існуватиме Україна за три-чотири роки, - Арахамія
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Росія відчує всі наслідки міжнародних санкцій за три-чотири роки. Питання в тому, чи інснуватиме тоді Україна, щоб оцінити результат.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія. Його слова цитує видання Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз Росія значною мірою ізольована від санкцій через високі ціни на нафту. Але всі наслідки вона відчує повною мірою за три-чотири роки.
"Питання в тому, чи будемо ми (Україна) тут за три-чотири роки, щоб насолодитися шоу", - сказав Арахамія.
Топ коментарі
+131 Сергей Олейник 9efac242
показати весь коментар16.06.2022 08:56
+108 bazil rejestrowyj
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+99 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар16.06.2022 09:00
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Будь ласка, зачекайте...
Але ж його висери читають і українці !! Яких , подібні думки добряче обурюють , бо вони говорять про панічні настрої у владі , і її готовність до підписання капітуляції ..
Думати ж треба , перед тим як розкривати рота , ЗЕбіли .!! .
Пан Арахамія взагалі-то мав на увазі чи буде він та його "зелені" братки в Україні при владі через 3-4 роки, шо б "насолоджуватись шоу"....
Це дрантя відводить 3-4 роки. і щоденні втрати 1000 військових. Враження, що Хламідія депутат Дерддурки Рашки, а не України.
Навибирали покидьків, що мало не здасться(
Під сраку ногою в Молдову а далі на родіну.
такi заяви зеленої шобли точно надихають українських захисникiв...
арахiмiя, гнидо, щоб ти здохло, а писок тобi пір'ям поріс.
5 ч. ·
И чтоб поставить точку в истории заявления Арахамии. Во-первых он официальное лицо. Его слова будут публиковать. Как и те, что он произносил ранее. Даже если это была ложь. А во-вторых, вы забыли уже, как Арахамия ранее обвиняли мировые СМИ во лжи из-за того, что они предупреждали о нападении РФ на Украину? А ведь тогда он тоже официально говорил. И это многие СМИ печатали, а говорящие головы повторяли. Кстати, он за тот наезд на западные СМИ уже извинился? Нет? А за всю остальную свою ложь? Тоже нет? Ну, ок. Слушайте его дальше.