Вопрос в том, будет ли существовать Украина через три-четыре года, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия почувствует все последствия международных санкций через три-четыре года. Вопрос в том, будет ли тогда существовать Украина, чтобы оценить результат.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. Его слова цитирует издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас Россия в значительной степени изолирована от санкций из-за высоких цен на нефть. Но все последствия она почувствует в полной мере через три-четыре года.
"Вопрос в том, будем ли мы (Украина) здесь через три-четыре года, чтобы насладиться шоу", - сказал Арахамия.
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Топ комментарии
+131 Сергей Олейник 9efac242
показать весь комментарий16.06.2022 08:56
+108 bazil rejestrowyj
показать весь комментарий16.06.2022 08:56
+99 Vasya Kirpych cdb28ef1
показать весь комментарий16.06.2022 09:00
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Пожалуйста, подождите...
Але ж його висери читають і українці !! Яких , подібні думки добряче обурюють , бо вони говорять про панічні настрої у владі , і її готовність до підписання капітуляції ..
Думати ж треба , перед тим як розкривати рота , ЗЕбіли .!! .
Пан Арахамія взагалі-то мав на увазі чи буде він та його "зелені" братки в Україні при владі через 3-4 роки, шо б "насолоджуватись шоу"....
Це дрантя відводить 3-4 роки. і щоденні втрати 1000 військових. Враження, що Хламідія депутат Дерддурки Рашки, а не України.
Навибирали покидьків, що мало не здасться(
Під сраку ногою в Молдову а далі на родіну.
такi заяви зеленої шобли точно надихають українських захисникiв...
арахiмiя, гнидо, щоб ти здохло, а писок тобi пір'ям поріс.
5 ч. ·
И чтоб поставить точку в истории заявления Арахамии. Во-первых он официальное лицо. Его слова будут публиковать. Как и те, что он произносил ранее. Даже если это была ложь. А во-вторых, вы забыли уже, как Арахамия ранее обвиняли мировые СМИ во лжи из-за того, что они предупреждали о нападении РФ на Украину? А ведь тогда он тоже официально говорил. И это многие СМИ печатали, а говорящие головы повторяли. Кстати, он за тот наезд на западные СМИ уже извинился? Нет? А за всю остальную свою ложь? Тоже нет? Ну, ок. Слушайте его дальше.