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Вопрос в том, будет ли существовать Украина через три-четыре года, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

давид,арахамія

Россия почувствует все последствия международных санкций через три-четыре года. Вопрос в том, будет ли тогда существовать Украина, чтобы оценить результат.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. Его слова цитирует издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Россия в значительной степени изолирована от санкций из-за высоких цен на нефть. Но все последствия она почувствует в полной мере через три-четыре года.

"Вопрос в том, будем ли мы (Украина) здесь через три-четыре года, чтобы насладиться шоу", - сказал Арахамия.

Читайте: До 1000 защитников Украины погибают на фронте ежедневно, в среднем – 200-500, - Арахамия
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Топ комментарии
+131
да заткните этого дебила!
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16.06.2022 08:56
+108
Повторює кремлівські наративи. Совпадєніє?
Вже не вперше
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16.06.2022 08:56
+99
Он далеко не дебил. Обезьяна - это подонок, враг и глубоко инфильтрированный в органы власти агент ху*ла.
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16.06.2022 09:00
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Страница 3 из 3
Так дімон кремльовський те саме варняка. Погані в нас справи, якщо ця макака не боїться таке молоти.
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16.06.2022 10:47 Ответить
Ну повозмущались мы, а дальше что? Есть у нас механизмы для нейтрализации паскуд во власти?
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16.06.2022 10:49 Ответить
Чого мля?Виженіть цю худобу,схожу на мавпу.Україна існувала і існуватиме,а чи житиме цей зрадник більше двох-трьох років?Дуже сумно,що ми маємо таке керівництво під час війни.Окрім Залужного і інших чудових офіцерів,солдат і матросів.Але війна почалась саме тому,що прийшли ці недолугі,некомпетентні чоловічки.Окружили себе рос.агентурою.Як було не напасти?
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16.06.2022 10:55 Ответить
Повторяет то, что рашист медведев излагал. Почти слово в слово. это существо пора утилизировать при любых раскладах.
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16.06.2022 10:56 Ответить
дімон варнякав про 2 роки, а ця хламідія - про 3-4. Це ж "суттєва відмінність"!
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16.06.2022 11:48 Ответить
Під@р
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16.06.2022 10:59 Ответить
Я розумію що Агрохімія , як інші його дружки з ОПи , посилає такі меседжі скоріше - Заходу ,, лякає , мовляв - Захід *** , давай зброю , не тягни резину , бо Україна може й не встояти довго .
Але ж його висери читають і українці !! Яких , подібні думки добряче обурюють , бо вони говорять про панічні настрої у владі , і її готовність до підписання капітуляції ..
Думати ж треба , перед тим як розкривати рота , ЗЕбіли .!! .
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16.06.2022 11:02 Ответить
ця мавпа мала на увазі тільки себе, чи всю партію слуг з лідером на чолі рвануть до ростова
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16.06.2022 11:04 Ответить
Йому вже потрібно тікати від війни в Абхазію.
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16.06.2022 11:05 Ответить
Ну навіщо все так перекручувати?!
Пан Арахамія взагалі-то мав на увазі чи буде він та його "зелені" братки в Україні при владі через 3-4 роки, шо б "насолоджуватись шоу"....
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16.06.2022 11:05 Ответить
*****,чорт @обаний,****** в свою "асвабаждьонную" Абхазію
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16.06.2022 11:08 Ответить
Нові обличчя старої корупції...
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16.06.2022 11:50 Ответить
мразево к мрази
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16.06.2022 12:27 Ответить
Подібне тягнеться до подібного. Мразь тягне до себе подібну прорашистську мразь. Чи ви думаєте, що зе брав би до себе українців-патріотів-суперспеціалістів. Через 3 роки зебидла можете собі таке уявити? Переберіть подумки опу?
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16.06.2022 20:05 Ответить
Пізданіть цю макаку хтось
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16.06.2022 11:12 Ответить
Мєдвєдєв брякав, що Україна може припинити існування за 2 роки.
Це дрантя відводить 3-4 роки. і щоденні втрати 1000 військових. Враження, що Хламідія депутат Дерддурки Рашки, а не України.
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16.06.2022 11:17 Ответить
З другого боку виникає враження, що ця макака дивиться на Україну як на відпрацьований матеріал, бо зелені про все вже "домовилися і вирішили", тому опиратися оркам не має змісту. Ще згадую Люську, який зарахував 500 000 військових ЗСУ в потенційні зрадники, що можуть перейти до орків.
Навибирали покидьків, що мало не здасться(
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16.06.2022 11:24 Ответить
Я вважаю що Арахамію потрібно гнати з України к іпеній мамі в Абхазію назад.
Під сраку ногою в Молдову а далі на родіну.
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16.06.2022 11:25 Ответить
Це питання для абхаза Арахамії. А для українця це не питання
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16.06.2022 11:25 Ответить
Потвора Арахнідія - тільки не українцю можуть приходити такі думки.
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16.06.2022 11:30 Ответить
Нажаль - ні. Процес розкладання зеленої влади продовжується. Вони вже забули про війну і повернулися до політичних інтриг і зведення рахунків з конкурентами... А ворог для них, виходить, не такий вже і ворог, якщо, скажімо, вони відключають абсолютно незаконно 3 патріотичні канали, а зрадники в найближчому оточенні президента почувають себе абсолютно безпечно і безкарно...
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16.06.2022 11:59 Ответить
Яке ж воно кончене!
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16.06.2022 12:25 Ответить
Эту обезьянку со всеми симптомами арахамии давно пора усыпить! 🐵
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16.06.2022 12:42 Ответить
Побрийте,підстрежіть цю мавпу вручіть повістку і відправте на фронт в качестве розмінувальника
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16.06.2022 13:13 Ответить
зелена абхазська макака. гнида!

такi заяви зеленої шобли точно надихають українських захисникiв...

арахiмiя, гнидо, щоб ти здохло, а писок тобi пір'ям поріс.
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16.06.2022 13:28 Ответить
він і так вже активно працює над відмиванням нового спонсора: рашистського Злодія абрамовича..... кал-Амойський став для зелених токсичним....
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16.06.2022 15:51 Ответить
Борислав Береза

5 ч. ·

И чтоб поставить точку в истории заявления Арахамии. Во-первых он официальное лицо. Его слова будут публиковать. Как и те, что он произносил ранее. Даже если это была ложь. А во-вторых, вы забыли уже, как Арахамия ранее обвиняли мировые СМИ во лжи из-за того, что они предупреждали о нападении РФ на Украину? А ведь тогда он тоже официально говорил. И это многие СМИ печатали, а говорящие головы повторяли. Кстати, он за тот наезд на западные СМИ уже извинился? Нет? А за всю остальную свою ложь? Тоже нет? Ну, ок. Слушайте его дальше.
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16.06.2022 15:55 Ответить
****, дна реально немає в цих виродків...
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16.06.2022 17:25 Ответить
Гамадріл наслухався медведя...
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16.06.2022 19:21 Ответить
пятая колонна рашистов в УКРАИНЕ-этот ссученый архамия!
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16.06.2022 21:16 Ответить
Заховайте вже цього клоуну в ту дупу, завідки дістали. Авторитету нуль.
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16.06.2022 21:35 Ответить
відповідати повинен самий головний *******
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16.06.2022 22:51 Ответить
Цей чурбан шкодить Україні більше, ніж уся московська пропаганда.
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17.06.2022 08:03 Ответить
Арахнофобія остаточно посваривсь зі своєю головою!
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22.09.2022 11:40 Ответить
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