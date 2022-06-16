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Новини Війна в Україні
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зброя (5751) США (14469) допомога і підтримка (840) Кірбі (408)

У США заявили про рекордну швидкість постачання зброї в Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон,кірбі

США продовжують надавати військову допомогу Україні. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що постачання зброї проводяться рекордними темпами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми працюємо над цим (над постачанням зброї – ред.) дуже і дуже старанно. Допомога надходить з рекордною швидкістю, а США ведуть постійні переговори з Україною", - наголосив Кірбі.

Він також додав, що військову допомогу Україні надаватимуть до того моменту, "поки Росія не припинить бойові дії".

"Ми продовжуватимемо допомагати Збройним силам України захищатися та повернути території, особливо на сході та півдні", - додав Кірбі.

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Топ коментарі
+19
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16.06.2022 20:16
+16
Скільки є, дякуємо за це. Зброї вже по факту багато надано нам. А профани, не розібравшись в темі, в цифрах, з влади, можуть собі дозволяти ось так, на рівному місці, критикувати і звинувачувти наших високоповажних західних партнерів і в своїх кабінетиках планьорки безумні влаштовують, як армії воювати і чим куди стріляти і куди везти. Війскові розберуться самі. Карще нехай сприяють (підносять військовим їжу та напої) проведенню і організції навчань і впроваждежнню зразків нових озброєнння у армію. Щоб їх ефективно використати. Профани - це навіть гірше, ніж диверсанти у владі.
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16.06.2022 20:15
+13
Нет, пока еще не рекордная. Рекорды будут побиты, если юзика поставить на разгрузку. Вот тогда все будет исчезать с рекордной скоростью.
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16.06.2022 20:10
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Нет, пока еще не рекордная. Рекорды будут побиты, если юзика поставить на разгрузку. Вот тогда все будет исчезать с рекордной скоростью.
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16.06.2022 20:10 Відповісти
и жирного лысого
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16.06.2022 20:12 Відповісти
И плешивого дегенерата в напарники кнуру.
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16.06.2022 20:13 Відповісти
юзик...как и сивошка рекордно могут только пиццу со стола разгрузить))))
кстати, судя по красному заплывшему рылу лысого.. он из той же команды... грузчиков ))))
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16.06.2022 20:15 Відповісти
ти Вася як би знав яким баблом крутять юзики то про піцу не казав би.
він з братом забезпечує будівництво лороги щебнем та відсівом......
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16.06.2022 23:17 Відповісти
знаю...
нажаль це не єдині його "здобутки"...
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17.06.2022 09:29 Відповісти
💪= Украина. 🐔 = *********❗
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16.06.2022 20:15 Відповісти
Так з вами не поспориш. Україна дякує США за величезну допомогу. Але мало
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16.06.2022 20:10 Відповісти
Шольц про это лично ПЕРЕДАЛ информацию. На то он и передаст.
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16.06.2022 20:11 Відповісти
А вы думете это легко? Каждую поставку с ****** согласовать, потому что избежать эскалации жизненно необходимо старым соплежуям.
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16.06.2022 20:16 Відповісти
Скільки є, дякуємо за це. Зброї вже по факту багато надано нам. А профани, не розібравшись в темі, в цифрах, з влади, можуть собі дозволяти ось так, на рівному місці, критикувати і звинувачувти наших високоповажних західних партнерів і в своїх кабінетиках планьорки безумні влаштовують, як армії воювати і чим куди стріляти і куди везти. Війскові розберуться самі. Карще нехай сприяють (підносять військовим їжу та напої) проведенню і організції навчань і впроваждежнню зразків нових озброєнння у армію. Щоб їх ефективно використати. Профани - це навіть гірше, ніж диверсанти у владі.
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16.06.2022 20:15 Відповісти
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16.06.2022 20:16 Відповісти
Спасибо товарищу шольцу за наше счастливое детство
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16.06.2022 20:20 Відповісти
Спасибіг!
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16.06.2022 20:19 Відповісти
Дайте все ж таки РСЗО M142 HIMARS. Нам треба 100 таких РСЗО з 1200 ракетами дальністю ракет 300 км Наші артилеристи зроблять ювелірну роботу. Чисто по військовій інфраструктурі РФ на території України
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16.06.2022 20:19 Відповісти
На территории из которой идёт угроза❗
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16.06.2022 20:21 Відповісти
вона фука велика 1200 ракет обмаль. Ми ж не збираємося йти до Хабаровська.
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16.06.2022 20:27 Відповісти
Давайте хоча б свою територію відіб'ємо
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16.06.2022 20:34 Відповісти
спасибо за помощь, Друзья)
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16.06.2022 20:30 Відповісти
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16.06.2022 20:34 Відповісти
У нас почти партитет по танкам, преимущество в ПТРК и ПЗРК, минимум 3-х кратное преимущество в живой силе, преимущество по БПЛА, плюс мотивация, боевой дух, умение. И как мы эти все преимущества используем?
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16.06.2022 20:40 Відповісти
В Україні заявили про рекордну швидкість втрачання орків
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16.06.2022 20:41 Відповісти
от би "Мрія " і згодилась..
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16.06.2022 20:47 Відповісти
Успех Украины должен рассматриваться руководством Америки как абсолютный приоритет, с точки зрения ее собственных интересов. За последние лет двадцать ее попытки военного вмешательства неизменно заканчивались невнятно или просто позорно: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан… Высокая стоимость военных операций, расколотость общества и стремление популистских и - пользующихся фанатичной поддержкой десятков миллионов очень упертых людей - политиков к окукливанию и самоизоляции, ориентированность всей системы на быстрый результат, смена администраций с одновременной диаметральной сменой внешней политики, приводят к тому, что решения принимаются импульсивно, но до конца почти никогда не доводятся. Подобное поведение шерифа не способствует его авторитету.

Китай за всем этим смотрит очень внимательно. У Китая нет проблем с выборами и оппозицией. Несогласие с генеральной линией пресекается на корню. Талантливые и амбициозные кооптируются в систему и работают на нее, а не против. Китай может десятилетиями, медленно и последовательно, вести свою игру, потихоньку подчиняя своему влиянию все новые страны и регионы.

Неудача Украины станет еще одной демонстрацией слабости либерально-демократической модели управления и принятия решений в условиях кризиса по сравнению с уавторитарной. Дальше будут Тайвань, Микронезия, Юго-восточная Азия. Конечно, не завтра. Но неизбежно.
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16.06.2022 21:04 Відповісти
Саме головне - на той час від РОсії останеться "шмаття" І ще не зрозуміло чим Китай тоді займеться в першу чергу - "бикуванням" проти США чи спокійним "переварюванням" Сибіру Так що передай своїм ("кремлівським") - хай готуються до реальної анексії Сибіру і Далекого Сходу Економічно і демографічно ви вже цей регіон "просрали" Залишилося піднять над державними органами червоний прапор з золотою зіркою!
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17.06.2022 10:01 Відповісти
... Україні надаватимуть до того моменту, "поки Росія не припинить бойові дії" Джерело: https://censor.net/ua/n3348431
Це станеться тоді, коли у кацапії не буде ні м'яса, ні заліза. А ще краще - самої кацапії.
Питання лише в який термін та якою ціною Україна все це реалізує.
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16.06.2022 21:59 Відповісти
...Генерал Милли ответил: «По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире.

Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено. В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».
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16.06.2022 22:57 Відповісти
 
 