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У США заявили про рекордну швидкість постачання зброї в Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США продовжують надавати військову допомогу Україні. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що постачання зброї проводяться рекордними темпами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми працюємо над цим (над постачанням зброї – ред.) дуже і дуже старанно. Допомога надходить з рекордною швидкістю, а США ведуть постійні переговори з Україною", - наголосив Кірбі.
Він також додав, що військову допомогу Україні надаватимуть до того моменту, "поки Росія не припинить бойові дії".
"Ми продовжуватимемо допомагати Збройним силам України захищатися та повернути території, особливо на сході та півдні", - додав Кірбі.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.06.2022 20:16
+16 Евгений Агро
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+13 jklpqrs
показати весь коментар16.06.2022 20:10
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Будь ласка, зачекайте...
кстати, судя по красному заплывшему рылу лысого.. он из той же команды... грузчиков ))))
він з братом забезпечує будівництво лороги щебнем та відсівом......
нажаль це не єдині його "здобутки"...
Китай за всем этим смотрит очень внимательно. У Китая нет проблем с выборами и оппозицией. Несогласие с генеральной линией пресекается на корню. Талантливые и амбициозные кооптируются в систему и работают на нее, а не против. Китай может десятилетиями, медленно и последовательно, вести свою игру, потихоньку подчиняя своему влиянию все новые страны и регионы.
Неудача Украины станет еще одной демонстрацией слабости либерально-демократической модели управления и принятия решений в условиях кризиса по сравнению с уавторитарной. Дальше будут Тайвань, Микронезия, Юго-восточная Азия. Конечно, не завтра. Но неизбежно.
Це станеться тоді, коли у кацапії не буде ні м'яса, ні заліза. А ще краще - самої кацапії.
Питання лише в який термін та якою ціною Україна все це реалізує.
Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено. В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».