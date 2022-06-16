У США заявили про рекордну швидкість постачання зброї в Україну

США продовжують надавати військову допомогу Україні. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що постачання зброї проводяться рекордними темпами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми працюємо над цим (над постачанням зброї – ред.) дуже і дуже старанно. Допомога надходить з рекордною швидкістю, а США ведуть постійні переговори з Україною", - наголосив Кірбі.

Він також додав, що військову допомогу Україні надаватимуть до того моменту, "поки Росія не припинить бойові дії".

"Ми продовжуватимемо допомагати Збройним силам України захищатися та повернути території, особливо на сході та півдні", - додав Кірбі.

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