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Місцева влада може організовувати навчання школярів у закладах культури, - МОН

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школа,освіта,лікарня

Якщо школам не вистачатиме приміщень для навчання всіх дітей, місцева влада повинна надати інші приміщення. Зокрема, школярів можуть навчати у закладах культури, кажуть у Міністерстві освіти і науки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко в ефірі "Українського радіо".

"Органи місцевого самоврядування повинні надати інші приміщення, наприклад, за домовленістю з іншими закладами культури, які б теж могли використовуватися в освітньому процесі.

До 15 липня ми вже будемо мати повну картину, яка ситуація з мережею закладів загальної та середньої освіти на початок навчального року", – сказав Кононенко.

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Автор: Роман Свиридович
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