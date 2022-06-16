Місцева влада може організовувати навчання школярів у закладах культури, - МОН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо школам не вистачатиме приміщень для навчання всіх дітей, місцева влада повинна надати інші приміщення. Зокрема, школярів можуть навчати у закладах культури, кажуть у Міністерстві освіти і науки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко в ефірі "Українського радіо".
"Органи місцевого самоврядування повинні надати інші приміщення, наприклад, за домовленістю з іншими закладами культури, які б теж могли використовуватися в освітньому процесі.
До 15 липня ми вже будемо мати повну картину, яка ситуація з мережею закладів загальної та середньої освіти на початок навчального року", – сказав Кононенко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...