Coca-Cola йде з Росії остаточно - зупиняє виробництво і продажі в РФ
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Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на заяву Coca-Cola Co.
Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони вичерпаються, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії", – заявила компанія.
Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії на 13-й день після розв’язання Росією повномасштабної війни проти України. Тоді компанія заявила, що "продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".
Топ коментарі
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+11 Вася Шевченко f77d76ba
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Ла-ла-ла.....! 😂
Суп - вода с капустой
главное блюдо - капуста без воды
десерт - вода без капусты
- Тут щи хлябать будете, али вам в бересту?
- В бересту, окаянная.
(с)