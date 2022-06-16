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Росія (47208) Coca-Cola (8)

Coca-Cola йде з Росії остаточно - зупиняє виробництво і продажі в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

coca,cola

Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на заяву Coca-Cola Co.

Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони вичерпаються, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії", – заявила компанія.

Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії на 13-й день після розв’язання Росією повномасштабної війни проти України. Тоді компанія заявила, що "продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Coca-Cola" призупиняє діяльність в Росії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
"Свято наближається!"
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16.06.2022 23:01
+12
У кацапів своя Кока Кола.
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16.06.2022 23:13
+11
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16.06.2022 23:03
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"Свято наближається!"
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16.06.2022 23:01 Відповісти
Випередили! 🤗
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16.06.2022 23:02 Відповісти
Свято наближається!
Ла-ла-ла.....! 😂
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16.06.2022 23:01 Відповісти
Будуть пити берьозову соса-солу 😂
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16.06.2022 23:04 Відповісти
воду с сортира хлебают
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16.06.2022 23:05 Відповісти
...з м'якоттю.) Повне імпортозаміщення.)
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17.06.2022 00:43 Відповісти
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16.06.2022 23:03 Відповісти
"пока есть навоз, пока будет и кока-кола, и тара под неё" (неизвестный скульптор)
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16.06.2022 23:05 Відповісти
🤣🤣🤣
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16.06.2022 23:40 Відповісти
Переждать неполучилось)
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16.06.2022 23:03 Відповісти
Березовий фреш навсігда! )))
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16.06.2022 23:05 Відповісти
,...із дубових полєньєв 😂
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16.06.2022 23:08 Відповісти
з мякоттью)))
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16.06.2022 23:08 Відповісти
"параша смузі"™
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16.06.2022 23:14 Відповісти
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16.06.2022 23:28 Відповісти
"Свято наближається!"
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17.06.2022 00:48 Відповісти
Соса - сола тепер буде Комі-кола, Спрайт - спрут, Фанта - Апельсинта
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16.06.2022 23:06 Відповісти
Скоро окремі непідсанкційні щасливчики будуть возити із загранкомандировок блоки "Мальборо" та колготки 🤣
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16.06.2022 23:07 Відповісти
продукцію хфірми абібас не треба забувати)) на раїсі скоро почнуть знімати триллер "Вперед до минулого"
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16.06.2022 23:12 Відповісти
Россия должна поблагодарить Coca-Cola за то, что впредь она не будет мешать установлению исконно русских православных скреп - самогон, щи и квашеная капуста.
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16.06.2022 23:09 Відповісти
У кацапів своя Кока Кола.
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16.06.2022 23:13 Відповісти
ребрендінг по-кацапські - "соса-сола" від тьоті мані" )
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16.06.2022 23:16 Відповісти
Та ти шо... Не минуло й півроку.
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16.06.2022 23:16 Відповісти
Помню как первый раз попробовал разливную фанту в Москве в 1985 году. Это было нечто, не сравнишь с тем, что сегодня в бутылках. Пепси, кстати, уходит с Рассеи?
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16.06.2022 23:30 Відповісти
Пепси первый раз попробовал в Севастополе тоже в каких-то 80-х.
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16.06.2022 23:38 Відповісти
Керівництво соса-солы дєбіли. Хотіли між крапельками. Втратили все...
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16.06.2022 23:32 Відповісти
Меню россиянина :
Суп - вода с капустой
главное блюдо - капуста без воды
десерт - вода без капусты
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16.06.2022 23:34 Відповісти
- Дайте мне дабл-щи с брюквой, большую сладкую редьку и крапивный фреш.
- Тут щи хлябать будете, али вам в бересту?
- В бересту, окаянная.

(с)
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16.06.2022 23:51 Відповісти
При совке, Кока Колы не было. Рубль 66 копеек, за Левайс и жевачку 5 лет. Афоня ты мне рубль должен...
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16.06.2022 23:50 Відповісти
"Нехай п*ють мочу." Г.Г. Москаль.
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16.06.2022 23:51 Відповісти
Ну всё как у фашистов, скоро Эрзац - Кола, Эрзац - всё...
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17.06.2022 00:42 Відповісти
Саме так, на роici "імпортозаміщєеіє" Coca-Cola на березовий сік з м'якоттю!
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17.06.2022 07:11 Відповісти
Нарешті. Думали, що пересидять.
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17.06.2022 09:14 Відповісти
 
 