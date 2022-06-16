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Новини За кордоном
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Російський агент намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду, – розвідка Нідерландів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мкс

Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) повідомила про затримання співробітника російської військової розвідки, який намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Затриманий, як повідомляється, скористався підробленим посвідченням особи громадянина Бразилії, щоб потрапити як інтерн до структури Міжнародного кримінального суду. Ця установа, зокрема, займається розслідуванням злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.

За словами глави AIVD Еріка Акербума, справжнє ім’я затриманого – Сергій Володимирович Черкасов. До Нідерландів він хотів в’їхати під ім’ям Віктор Мюллер Феррейра.

Черкасов, за інформацією AIVD, мав намір влаштуватися на стажування до Міжнародного кримінального суду в Гаазі і таким чином отримати доступ до секретних даних. У тому числі – щодо можливих військових злочинів російських військовослужбовців, скоєних у Грузії в 2008 році і в Україні в 2022 році. Затриманого Черкасова депортували до Бразилії.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Гоните кацапов ***** из Европы! Всех подряд! Иначе вам ******!
Слушайте украинцев, поляков и прибалтов!
Не слушайте шмольцев, макаронов и других дебилоидов...
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16.06.2022 23:41
+14
Ага. Запитали в нього, якою мовою розмовляють у Бразилії - таваріщ Черкасов відповів "Бразильською!"
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17.06.2022 00:13
+13
А сколько таких агентов бродит по ООН и Европарламенту
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16.06.2022 23:39
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"Віктор Мюллер Феррейра". Параша даже фамилию скоммуниздила...
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16.06.2022 23:38 Відповісти
А сколько таких агентов бродит по ООН и Европарламенту
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16.06.2022 23:39 Відповісти
А хто їм візи видавав? Ви? Чи я?
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16.06.2022 23:44 Відповісти
Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу
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16.06.2022 23:40 Відповісти
Оце каZапи деграданти! Такі проколи у службі розвідки, які навіть дилетант не вчинює, солсберіцький шпиль їм у сраку!
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16.06.2022 23:40 Відповісти
Гоните кацапов ***** из Европы! Всех подряд! Иначе вам ******!
Слушайте украинцев, поляков и прибалтов!
Не слушайте шмольцев, макаронов и других дебилоидов...
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16.06.2022 23:41 Відповісти
А як виявили? Парашут позаду тягнувся?
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16.06.2022 23:44 Відповісти
наверное, по-бразильски что-то спросили, а тот ни бе ни ме.
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16.06.2022 23:48 Відповісти
Ага. Запитали в нього, якою мовою розмовляють у Бразилії - таваріщ Черкасов відповів "Бразильською!"
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17.06.2022 00:13 Відповісти
свящєнноє право московита не знати другой язьік ето рускімір, шьорт поб''рі!
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17.06.2022 06:43 Відповісти
🤣🤣🤣👍
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17.06.2022 00:03 Відповісти
Не-е! парашют ещё при посадке за шпиль зацепился когда агент ФСБ мюллер сраку об него пропорол при скоростной посадке.а вот буденовку **** позабыл.и колорадка на ху... Даже европейские негры поморщились
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17.06.2022 00:11 Відповісти
Бразилец наверное кушал водку и капусту а потом орал крым наш.
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17.06.2022 02:10 Відповісти
Може латинською відповів, але і так би спалився
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17.06.2022 09:54 Відповісти
Засланий казачок від *****.
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16.06.2022 23:44 Відповісти
интересно, сколько "стажеров" у нас было. хотя у нас наверное сразу, без стажировки.
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16.06.2022 23:47 Відповісти
следующим будет давид гарсия ))
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16.06.2022 23:47 Відповісти
А в ОПі вільних місць уже не лишилось? Туди взагалі беруть всіх підряд - без політичного досвіду і з ФСБшними зв'язками.
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16.06.2022 23:49 Відповісти
Тетушка Чарли прямо…
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17.06.2022 00:03 Відповісти
Ахахаха вот дебил
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17.06.2022 00:05 Відповісти
Він спалився,застібаючи ширіньку поза туалетом.
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17.06.2022 00:09 Відповісти
Мабуть бовкнув, як тьотушка Чарлі, що у Бразилії "в лісах многа дікіх абєзян", а за часів мавпячої віспи від такого в голландців ледь інфаркт не стався
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17.06.2022 00:25 Відповісти
Відсидить сер гей у Бразилії за підробку документів.
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17.06.2022 00:43 Відповісти
мололці що знайшли, але краще б посадили,
а так знову безкарність для москалів тільки збільшить їх спроби
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17.06.2022 01:08 Відповісти
якщо стажером зека в камері чому не взяли
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17.06.2022 03:26 Відповісти
Пьяным пришел на собеседование, начал ругаться матом, играть на балалайке и угрожать медведем, которые как бы самые страшные в мире.
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17.06.2022 03:58 Відповісти
Затриманого Черкасова депортували до Бразилії.

Это ярко. Надеюсь хоть пальчиком погрозили и додумались взять "честное слово" больше так не делать.
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17.06.2022 08:37 Відповісти
Когда у нас поймают помощников сивковича?
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17.06.2022 08:43 Відповісти
Ха, затримали стажера. В Україні весь кадровий склад органів державної влади забезпечений луб'янкою
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17.06.2022 11:48 Відповісти
 
 