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Российский агент пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд, – разведка Нидерландов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мкс

Служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщила о задержании сотрудника российской военной разведки, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Задержанный, как сообщается, воспользовался поддельным удостоверением личности гражданина Бразилии, чтобы попасть как интерн в структуру Международного уголовного суда. Это учреждение занимается расследованием преступлений, совершенных во время войны России против Украины.

По словам главы AIVD Эрика Акербума, настоящее имя задержанного – Сергей Владимирович Черкасов. В Нидерланды он хотел въехать под именем Виктор Мюллер Феррейра.

Черкасов, по информации AIVD, намеревался устроиться на стажировку в Международный криминальный суд в Гааге и таким образом получить доступ к секретным данным. В том числе – о возможных военных преступлениях российских военнослужащих, совершенных в Грузии в 2008 году и в Украине в 2022 году. Задержанный Черкасов был депортирован в Бразилию.

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Топ комментарии
+18
Гоните кацапов ***** из Европы! Всех подряд! Иначе вам ******!
Слушайте украинцев, поляков и прибалтов!
Не слушайте шмольцев, макаронов и других дебилоидов...
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16.06.2022 23:41
+14
Ага. Запитали в нього, якою мовою розмовляють у Бразилії - таваріщ Черкасов відповів "Бразильською!"
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17.06.2022 00:13
+13
А сколько таких агентов бродит по ООН и Европарламенту
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16.06.2022 23:39
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"Віктор Мюллер Феррейра". Параша даже фамилию скоммуниздила...
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16.06.2022 23:38 Ответить
А сколько таких агентов бродит по ООН и Европарламенту
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16.06.2022 23:39 Ответить
А хто їм візи видавав? Ви? Чи я?
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16.06.2022 23:44 Ответить
Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу
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16.06.2022 23:40 Ответить
Оце каZапи деграданти! Такі проколи у службі розвідки, які навіть дилетант не вчинює, солсберіцький шпиль їм у сраку!
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16.06.2022 23:40 Ответить
Гоните кацапов ***** из Европы! Всех подряд! Иначе вам ******!
Слушайте украинцев, поляков и прибалтов!
Не слушайте шмольцев, макаронов и других дебилоидов...
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16.06.2022 23:41 Ответить
А як виявили? Парашут позаду тягнувся?
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16.06.2022 23:44 Ответить
наверное, по-бразильски что-то спросили, а тот ни бе ни ме.
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16.06.2022 23:48 Ответить
Ага. Запитали в нього, якою мовою розмовляють у Бразилії - таваріщ Черкасов відповів "Бразильською!"
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17.06.2022 00:13 Ответить
свящєнноє право московита не знати другой язьік ето рускімір, шьорт поб''рі!
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17.06.2022 06:43 Ответить
🤣🤣🤣👍
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17.06.2022 00:03 Ответить
Не-е! парашют ещё при посадке за шпиль зацепился когда агент ФСБ мюллер сраку об него пропорол при скоростной посадке.а вот буденовку **** позабыл.и колорадка на ху... Даже европейские негры поморщились
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17.06.2022 00:11 Ответить
Бразилец наверное кушал водку и капусту а потом орал крым наш.
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17.06.2022 02:10 Ответить
Може латинською відповів, але і так би спалився
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17.06.2022 09:54 Ответить
Засланий казачок від *****.
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16.06.2022 23:44 Ответить
интересно, сколько "стажеров" у нас было. хотя у нас наверное сразу, без стажировки.
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16.06.2022 23:47 Ответить
следующим будет давид гарсия ))
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16.06.2022 23:47 Ответить
А в ОПі вільних місць уже не лишилось? Туди взагалі беруть всіх підряд - без політичного досвіду і з ФСБшними зв'язками.
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16.06.2022 23:49 Ответить
Тетушка Чарли прямо…
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17.06.2022 00:03 Ответить
Ахахаха вот дебил
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17.06.2022 00:05 Ответить
Він спалився,застібаючи ширіньку поза туалетом.
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17.06.2022 00:09 Ответить
Мабуть бовкнув, як тьотушка Чарлі, що у Бразилії "в лісах многа дікіх абєзян", а за часів мавпячої віспи від такого в голландців ледь інфаркт не стався
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17.06.2022 00:25 Ответить
Відсидить сер гей у Бразилії за підробку документів.
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17.06.2022 00:43 Ответить
мололці що знайшли, але краще б посадили,
а так знову безкарність для москалів тільки збільшить їх спроби
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17.06.2022 01:08 Ответить
якщо стажером зека в камері чому не взяли
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17.06.2022 03:26 Ответить
Пьяным пришел на собеседование, начал ругаться матом, играть на балалайке и угрожать медведем, которые как бы самые страшные в мире.
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17.06.2022 03:58 Ответить
Затриманого Черкасова депортували до Бразилії.

Это ярко. Надеюсь хоть пальчиком погрозили и додумались взять "честное слово" больше так не делать.
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17.06.2022 08:37 Ответить
Когда у нас поймают помощников сивковича?
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17.06.2022 08:43 Ответить
Ха, затримали стажера. В Україні весь кадровий склад органів державної влади забезпечений луб'янкою
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17.06.2022 11:48 Ответить
 
 