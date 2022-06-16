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Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Росія вкотре підвищила ціни на газ у ЄС, і це має стати черговим аргументом на користь відмови європейців від блакитного палива з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – ціна знову стрибнула. росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях. газпром просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності", - зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що росія спровокувала і продовольчу кризу у світі, заблокувавши всі українські морські порти.

"Поновити експорт української агропродукції – життєво необхідно для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою: у ній винна росія, і ніхто більше", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" попередив Австрію, Німеччину та Італію про скорочення поставок газу. Ціни підскочили на 25%

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Давай краще подумаєм, де нам газ тепер брати.
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16.06.2022 23:46
+6
Ще видай про це книгу! Весь інтернет вже заповнений твоїми книгами
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16.06.2022 23:52
+6
Україна має розвіданих запасів газу на 600 років при нинішньому рівні споживання. Ми видобуваємо близько 19 млрд. кубів щорічно яких населення використовувало близько 11 млрд. кубів. Зараз населення зменшилось. Окуповані території не будуть забезпечуватися газом бо комунікації знищені. Так що в цьому році газу для населення вистачить.
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16.06.2022 23:55
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Давай краще подумаєм, де нам газ тепер брати.
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16.06.2022 23:46 Відповісти
Який газ!? Асфальту нема в країні!
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16.06.2022 23:50 Відповісти
А без газу й не буде асфальту -- його ж плавити треба при укладці
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16.06.2022 23:53 Відповісти
При чому асфальт. Коли за 5 років Порох не зміг забезпечити своє військо бронежилетами і касками
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17.06.2022 00:00 Відповісти
ССО -- забезпечив. Підрозділи на лінії розмежування забезпечив... наступні 3-роки всіх резервістів мав забезпечити!.. Ну звісно той же Порох, хто ж ще?...
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17.06.2022 00:04 Відповісти
А чем армию за 3 года забеспечил Наполеон Боневтик?
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17.06.2022 01:13 Відповісти
Відосіками і жебрацькою зарплатою
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17.06.2022 08:22 Відповісти
інтерконектор з Польщею
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16.06.2022 23:50 Відповісти
Україна має розвіданих запасів газу на 600 років при нинішньому рівні споживання. Ми видобуваємо близько 19 млрд. кубів щорічно яких населення використовувало близько 11 млрд. кубів. Зараз населення зменшилось. Окуповані території не будуть забезпечуватися газом бо комунікації знищені. Так що в цьому році газу для населення вистачить.
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16.06.2022 23:55 Відповісти
Якщо виходить така гарна математика, то чому ж ми його раніше купляли?
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17.06.2022 00:03 Відповісти
О, бачте. У Вас вже питання з'явилося... А якщоб воно з'явилося у Вас 20 років тому, то у Вас не було б що красти. Розумієте?
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17.06.2022 00:07 Відповісти
В тому питанні занадто багато скепсису, ви просто не помітили.
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17.06.2022 01:25 Відповісти
Тому що підприємства ще потребують щось... Більше того, видобутий газ йшов на продаж... Отака от махінація...
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17.06.2022 00:07 Відповісти
Якого ще "населення"? А пи*дити що?
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17.06.2022 00:04 Відповісти
Нічого. Зараз зроблять ставки у ставці Зевсемогутнього, створять дорожню карту і імплементують всі рішення. А під шумок заасфальтують кілька сотен лярдів. Потім будуть дири латать у бюджеті підвищенням комуналки та новими колонками в платіжках. Наприклад - транспортування газу від місця видобутку до розподільчої санції. А потім від неї до помешкання, з урахуванням відстані від станції, причому за кожні 100 м окремо.
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17.06.2022 00:04 Відповісти
Ще видай про це книгу! Весь інтернет вже заповнений твоїми книгами
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16.06.2022 23:52 Відповісти
та сьомгою за 50 євроцентів
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17.06.2022 00:06 Відповісти
ти, ідіоте, знаєш , що треба Європі?
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17.06.2022 00:02 Відповісти
Такий же неохайний вигляд як і у Бєні. Одного поля ягоди.
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17.06.2022 00:03 Відповісти
У нього, як і у киян немає гарячої води))
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17.06.2022 00:07 Відповісти
Завшивів без Лєнки. Нікому і футболку випрати.
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17.06.2022 00:11 Відповісти
Заї(любили) зрадофіли... Повилазили на третьому місяці війни... Два місяці на цензорі тиша була... Тепер знов... Почалось... Таке відчуття, що перемогли і всі знов від нєхєр робити критикують владу... Йшли б ви зі своєю зрадою в слід за москальськім кораблем
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17.06.2022 00:11 Відповісти
згинь, ідіоте!
я , з 24.02 пишу про конченого сцикливого урода, який хоробро захищав нас у бункері могутніми відосіками! а такі як ти затикають, бо неначасі!
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17.06.2022 00:45 Відповісти
Не було тиші. Хіба що перші пару днів, поки валізи пакували і вивчали карту світу.
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17.06.2022 01:28 Відповісти
странно, предидущую власть критиковали все пять лет войны, да и сейчас "на час!")))
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17.06.2022 02:08 Відповісти
Виродок, іди австрійські параши мий. Думка експерта з клірингу сортирів тут нікого не цікавить
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17.06.2022 08:23 Відповісти
у меня вариант получше-сами пусть грохнут бункерного и войска уберут нах.., а там пусть барыжат газом и нефтью, это тупняк рушить эту инфраструктуру или новую создавать, удобно же кого не спроси
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17.06.2022 00:18 Відповісти
зеля может учить жизни европу. он кацапам сериал во время войны продавал))
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17.06.2022 02:09 Відповісти
рицар-остав коня
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17.06.2022 05:41 Відповісти
А Україна?
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17.06.2022 09:07 Відповісти
і тому ти вбив нафтогаз?
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17.06.2022 09:57 Відповісти
А може росія обійтися без володіних "Сватів"?
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17.06.2022 16:17 Відповісти
 
 