На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб

Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби у Донецькій області воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі", - йдеться у повідомленні.

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