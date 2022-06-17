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На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ліквідація

Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби у Донецькій області воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 950 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1449 танків та 3545 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Народ в 2019 году между позором и войной выбрал позор и дальнейшие события это следствие выбора.
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17.06.2022 08:23
+10
Оказывается "галочка" в бюллетене способна изменить жизнь.
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17.06.2022 08:24
+7
Слухайте, кацапи! А чого це у вас у Пскові (після початку війни на Донбасі) на площі Десантників такий дивний пам»ятник- у вигляді пустої чорної стели, стоїть?

- Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!

- А чого без напису? Написали-б уже «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой засекречен... Ты у нас не служил...»

26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.

Київщина, Чернігівщина та Сумщина вкрита такими "братськими моглами" - крематорії не справлялися і з трупами своїх орків кацапи не заморочувалися - під селом на Ріпкинській трасі , на повороті , вночі труп випав з кузова КамАЗа Їдуть вранці орки Люди кажуть:"заберите своего!" У відповідь: "А нах** он нам нужен?!" А він лежить, роздувається і смердить! Взяли лопати, у найближчій придорожній посадці викопали яму Багром відволокли труп до ями Скинули туди і засипали Навіть не поставили хреста, бо табличку не повісиш - документів нема Може, мусульманин чи буддист А десь його рідні чекають!
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17.06.2022 08:49
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Народ в 2019 году между позором и войной выбрал позор и дальнейшие события это следствие выбора.
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17.06.2022 08:23 Відповісти
Чушь. Я лично выбирал именно войну. Порошенко уже никогда бы не воевал. Он отказался воевать находясь в значительно лучшем положении чем Зеленский. И будь он Президентом уже давно был бы подписан Минск-3 на условиях *****. А большая половина того что написано в указанной выше статейке никак бы в войне не помогла, там наоборот все расписано для того чтобы не воевать.
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17.06.2022 08:49 Відповісти
старе як світ - хочеш миру, готуйся до війни
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17.06.2022 09:16 Відповісти
А то тьІ знаешь. Порошенко бьІ не доупстит вторжение ордьІ.
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17.06.2022 09:30 Відповісти
Втикбовсрався.
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17.06.2022 11:48 Відповісти
1) ты выбрал позор. А война - в догонку получилась
2) "давно был бы подписан Минск-3" - ага, за 5 лет не подписал, а вот тут бы подписал Если бы, та а бы...
3) "никак бы в войне не помогла" - хоть читал? Что именно и как там описанное способствовало войне? Войне способствуют СЛАБОСТЬ и трусость. На сильных не нападают. Власть обязана исходить из ХУДШЕГО сценария
4) "в значительно лучшем положении чем Зеленский" - ну-ну, отсутствие армии по сути в 2014-м было ЛУЧШИМ оказывается положением, чем 250000 ВСУ в режиме готовности в 2019-м. Ну да...
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17.06.2022 09:31 Відповісти
Третій "мінськ" це ти за формулу Штайнмайера яку Блазень підписав?

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17.06.2022 12:18 Відповісти
Вірити патологічним брехунам можуть тільки клінічні ідіоти. ЗЕленоПОрохоБоти - ідіоти.
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17.06.2022 12:17 Відповісти
Оказывается "галочка" в бюллетене способна изменить жизнь.
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17.06.2022 08:24 Відповісти
Слухайте, кацапи! А чого це у вас у Пскові (після початку війни на Донбасі) на площі Десантників такий дивний пам»ятник- у вигляді пустої чорної стели, стоїть?

- Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!

- А чого без напису? Написали-б уже «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой засекречен... Ты у нас не служил...»

26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.

Київщина, Чернігівщина та Сумщина вкрита такими "братськими моглами" - крематорії не справлялися і з трупами своїх орків кацапи не заморочувалися - під селом на Ріпкинській трасі , на повороті , вночі труп випав з кузова КамАЗа Їдуть вранці орки Люди кажуть:"заберите своего!" У відповідь: "А нах** он нам нужен?!" А він лежить, роздувається і смердить! Взяли лопати, у найближчій придорожній посадці викопали яму Багром відволокли труп до ями Скинули туди і засипали Навіть не поставили хреста, бо табличку не повісиш - документів нема Може, мусульманин чи буддист А десь його рідні чекають!
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17.06.2022 08:49 Відповісти
Кацапы не люди. И людского поховання не заслуживат. Только заразу разносят
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17.06.2022 09:47 Відповісти
если бы потери в живой силе останавливали русню...
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17.06.2022 09:09 Відповісти
У них природний приріст по 5 тис 230осіб в день.Втрати по 300 в день їх не зупинять
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17.06.2022 11:52 Відповісти
 
 