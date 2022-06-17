18 294 14
На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби у Донецькій області воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар17.06.2022 08:23
+10 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар17.06.2022 08:24
+7 Яр Холодний
показати весь коментар17.06.2022 08:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
2) "давно был бы подписан Минск-3" - ага, за 5 лет не подписал, а вот тут бы подписал Если бы, та а бы...
3) "никак бы в войне не помогла" - хоть читал? Что именно и как там описанное способствовало войне? Войне способствуют СЛАБОСТЬ и трусость. На сильных не нападают. Власть обязана исходить из ХУДШЕГО сценария
4) "в значительно лучшем положении чем Зеленский" - ну-ну, отсутствие армии по сути в 2014-м было ЛУЧШИМ оказывается положением, чем 250000 ВСУ в режиме готовности в 2019-м. Ну да...
- Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!
- А чого без напису? Написали-б уже «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой засекречен... Ты у нас не служил...»
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Київщина, Чернігівщина та Сумщина вкрита такими "братськими моглами" - крематорії не справлялися і з трупами своїх орків кацапи не заморочувалися - під селом на Ріпкинській трасі , на повороті , вночі труп випав з кузова КамАЗа Їдуть вранці орки Люди кажуть:"заберите своего!" У відповідь: "А нах** он нам нужен?!" А він лежить, роздувається і смердить! Взяли лопати, у найближчій придорожній посадці викопали яму Багром відволокли труп до ями Скинули туди і засипали Навіть не поставили хреста, бо табличку не повісиш - документів нема Може, мусульманин чи буддист А десь його рідні чекають!