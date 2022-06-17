УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17242 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
35 023 237
Велика Британія (3672) візит (1297) війна (56444) Зеленський (17450) Джонсон Борис (533)

Джонсон прибув в Київ з раптовим візитом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.

Інформацію про візит підтвердив президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео зустрічі з британським прем'єром.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон сподівається, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні експорту зерна з України

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - підписав він опубліковані кадри.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+158
Санитарный контроль после Микрона, Шольца и Драги)
показати весь коментар
17.06.2022 17:50
+119
Пистона имелось ввиду. Но тоже не плохо получилось😁😁😁
показати весь коментар
17.06.2022 17:49
+113
Питона бубе вставить
показати весь коментар
17.06.2022 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Чого це український солдат відчиняє автомобільні дверцята ? Та ще й зі стройовим кроком ... Можна таке пробачити , бо то робиться для Джонсона , але це всеж таке невірний сценарій ...
показати весь коментар
17.06.2022 19:40 Відповісти
Ти що хотів, щоб йому Зеленський дверцята відкривав?
показати весь коментар
17.06.2022 23:20 Відповісти
опять наш гуноралисимус что то учудил серйозне. Ну что это такое с одной стороны ждешь прилета от путина с другой зради генралисимусиса?
показати весь коментар
17.06.2022 19:47 Відповісти
Вітаємо Борисе ! Боже бережи Британію і Королеву !
показати весь коментар
17.06.2022 20:03 Відповісти
почяму зеленский без костюма
показати весь коментар
17.06.2022 20:22 Відповісти
Так же зручно: із спортзалу і на зустріч з другою людиною демократичного світу. Та і Лєнка десь зникла, нікому костюм випрасувати
показати весь коментар
17.06.2022 20:59 Відповісти
Саме головне,що до нас їде цивилізований світ,а в рашу талібан і прочєє недорозомєніє. Це все,що треба знати.
показати весь коментар
17.06.2022 20:50 Відповісти
Вова, радуйся, что к тебе такие люди ездят и не подводи их. Это относится и к коррупции, которой власть и олигархи чуть было не добили народ.
показати весь коментар
17.06.2022 20:51 Відповісти
Минулого разу Боріс приїздив, коли наша кротівня почала щось говорити про переговори з рф, хламідія їздив до військових і питав на які компроміси готова армія. Щось, видно, знову свербить у лідера світу заглянути в очі пуйлу.
показати весь коментар
17.06.2022 20:56 Відповісти
Джонсон - наше спасение, я його ОБОЖНЮЮ! Как противодействие европейским хотелкам,
Но он же не может всё время держать нашего бузика под контролем, тот же вывёртывается и легко попадает под влияние Ермака. Хоть пиши петицию, чтобы Бриты приняли нас к себе в Великую Британию даже в качестве колонии, пока в ЕС не оказались.
Чудится, что Зе что то опасное пообещал вчерашним гостям, если Джонсон всё бросил и приехал.
показати весь коментар
17.06.2022 20:56 Відповісти
///
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав лист від Іллі Костушевича - 6-річного хлопця, якого евакуювали з Маріуполя.

«Дорогий Борисе Джонсоне. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни.
Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо. У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років», - написав Костушевич у листі.

Передати цей лист британському прем'єрові Ілля Костушевич попросив керівників «Шахтаря», зокрема Даріо Срну. Як повідомляє Укрзалізниця, залізничники передали йому цей лист в оригіналі і переклад.
Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських військ по Маріуполю. Дитину з блокади врятували волонтери, а сім'я зі Слов'янська всиновила його.
показати весь коментар
17.06.2022 21:06 Відповісти
😰😪
показати весь коментар
17.06.2022 21:41 Відповісти
Бідне дитя.
показати весь коментар
18.06.2022 01:54 Відповісти
Оно хоть одежду меняет или ходит вонючий?
показати весь коментар
17.06.2022 21:11 Відповісти
За него не переживай - там у каждого вихра - свой стилист.
Так что с костюмами там все как надо.
показати весь коментар
17.06.2022 21:24 Відповісти
путан міняє труси щогодини, але смердить невиносимо.
показати весь коментар
17.06.2022 22:05 Відповісти
Приїхав відмовляти від ЄС, а підтримати союз Британія Україна Польща + Балтійські країни.
показати весь коментар
17.06.2022 21:17 Відповісти
Одне іншому не заважає.
показати весь коментар
17.06.2022 22:06 Відповісти
Борис - красавелла ! Завжди раді !
Оперативно промокне французьке макротиння.
показати весь коментар
17.06.2022 21:20 Відповісти
У черговий раз приїхав присунути
показати весь коментар
17.06.2022 21:36 Відповісти
Удивительно точная формулировка ))))
показати весь коментар
17.06.2022 21:39 Відповісти
Присунути гаубиці "смерть рашистам"
показати весь коментар
17.06.2022 22:07 Відповісти
Приехал расставить точки над и )))
показати весь коментар
17.06.2022 21:38 Відповісти
над " ї "
показати весь коментар
17.06.2022 22:44 Відповісти
Сто пудов наша Зелень что-то после вчерашних визитеров начала химичить. Вот и приехал наш Борис вправить мозги бубику, чтобы не вздумал гадости натворить. Еще и ФСБшная крыса Тевель Ермак гадит. Дело видать очень серьёзное.
показати весь коментар
17.06.2022 22:06 Відповісти
Так би обняла цю милу,біленьку,курчаву голівку…Яка ж вона розумна.
показати весь коментар
17.06.2022 22:14 Відповісти
Борис Джонсон, Ви рівень Черчиля. З повагою до Британії.
показати весь коментар
17.06.2022 22:17 Відповісти
Борис Джонсон - это совершенно эпический политик и ярчайший человек с характером и с твердыми убеждениями. Со временем ему в Украине будут ставить памятники.
показати весь коментар
18.06.2022 04:06 Відповісти
єрмака демонстративно оминув)))
показати весь коментар
17.06.2022 22:22 Відповісти
Борис Черчильсон.
показати весь коментар
17.06.2022 22:32 Відповісти
Вважаю, що цей приїзд має на меті коригування наслідкив приїзду Європейських посадовців.

Мабудь, розвідка Британії має розуміння про реальні цілі керівників небідних країн...

Тобто Британія відокремлено від союзників веде свою політику. Мабудь там великі протирічча..
показати весь коментар
17.06.2022 23:25 Відповісти
Зелю аж перекосило. Вже з тріо балалайочників обсмоктали як сохраніть ліцо бункерному карлику, дЄрмак станцював бариню і тут опа - наш Президент приїхав. Браво Джонсон. Швидка допомога саме вчасно, без вакцинації тут не обійтися.
показати весь коментар
18.06.2022 01:33 Відповісти
Борюсік, привіт !

Кому-кому, а тобі в Україні завжди раді.
Шоб ти нам був здоровий.
показати весь коментар
18.06.2022 01:41 Відповісти
Джонсон перевірить офіс на жучки і колорадські стрічки після Шольца з Макроном.
показати весь коментар
18.06.2022 02:40 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 