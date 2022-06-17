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Джонсон прибув в Київ з раптовим візитом. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.
Інформацію про візит підтвердив президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео зустрічі з британським прем'єром.
"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - підписав він опубліковані кадри.
Топ коментарі
+158 Александр Денисенко 859c1d8c
показати весь коментар17.06.2022 17:50
+119 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.06.2022 17:49
+113 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.06.2022 17:48
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Но он же не может всё время держать нашего бузика под контролем, тот же вывёртывается и легко попадает под влияние Ермака. Хоть пиши петицию, чтобы Бриты приняли нас к себе в Великую Британию даже в качестве колонии, пока в ЕС не оказались.
Чудится, что Зе что то опасное пообещал вчерашним гостям, если Джонсон всё бросил и приехал.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав лист від Іллі Костушевича - 6-річного хлопця, якого евакуювали з Маріуполя.
«Дорогий Борисе Джонсоне. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни.
Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо. У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років», - написав Костушевич у листі.
Передати цей лист британському прем'єрові Ілля Костушевич попросив керівників «Шахтаря», зокрема Даріо Срну. Як повідомляє Укрзалізниця, залізничники передали йому цей лист в оригіналі і переклад.
Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських військ по Маріуполю. Дитину з блокади врятували волонтери, а сім'я зі Слов'янська всиновила його.
Так что с костюмами там все как надо.
Оперативно промокне французьке макротиння.
Мабудь, розвідка Британії має розуміння про реальні цілі керівників небідних країн...
Тобто Британія відокремлено від союзників веде свою політику. Мабудь там великі протирічча..
Кому-кому, а тобі в Україні завжди раді.
Шоб ти нам був здоровий.