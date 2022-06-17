УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17242 відвідувача онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні Війна
10 228 15
війна (56444) Київ (13836) Жирнов (13)

У Києві на час війни запроваджується режим тиші, - голова КМВА Жирнов

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов підписав доручення щодо дотримання режиму тиші у столиці на період війни.

Відповідний документ оприлюднила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві забороняється проведення заходів із використанням піротехнічних виробів. Також заборонено гучні співи, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та використання інших гучномовних установок.

Зазначається, що в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.

Також читайте: Інформація про холерну паличку у водопровідній воді у столиці - фейк і частина інформаційної боротьби, - "Київводоканал"

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Однозначно підтримую.
І після нашої Перемоги, такий режим треба залишити. Дозволяти лише там, де це доречно, у відведений проміжок часу, в зазначених місцях.
Це ще й тому, що раніше гучно музику вмикали, як правило, російськомовну.
показати весь коментар
17.06.2022 18:42
+8
Салютов по всяким там днюхам, свадьбам, месячным и тд нету. Малолетки питарды с балконов уже не шпурляют. МОЛОДЦЫ!!!!
Еще бы полицаи карали бы съехавшуюся уже обратно ПИСТОТУ хонщиков-форсажистов, которые грейдят свои выхлопухи и думают, что чем оно громче, тем ОНО и круче, это был бы режим тишины. А так....
показати весь коментар
17.06.2022 19:19
+7
Дело в том, что много лет назад решением КМДА запрещали.

Санкция за нарушение где?!

оптимально, думаю, было бы разрешить стрельбу в сторону стартов феййервеков, на звук петард, в сторону источника звука
показати весь коментар
17.06.2022 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Однозначно підтримую.
І після нашої Перемоги, такий режим треба залишити. Дозволяти лише там, де це доречно, у відведений проміжок часу, в зазначених місцях.
Це ще й тому, що раніше гучно музику вмикали, як правило, російськомовну.
показати весь коментар
17.06.2022 18:42 Відповісти
По всей стране ввести такой режим - и навсегда.
показати весь коментар
17.06.2022 21:50 Відповісти
Дело в том, что много лет назад решением КМДА запрещали.

Санкция за нарушение где?!

оптимально, думаю, было бы разрешить стрельбу в сторону стартов феййервеков, на звук петард, в сторону источника звука
показати весь коментар
17.06.2022 18:52 Відповісти
Треба кримінальна відповідальність за продаж пітард, феєрверків і тд. Тоді це дасть крутий ефект
показати весь коментар
17.06.2022 20:25 Відповісти
наркотики побороли?)))
показати весь коментар
17.06.2022 21:15 Відповісти
За високими парканами, під мусорською охороною , в палацах гуляє бидло-елітка так, що гуде все навколо. І що ви зробите? Будете пьяниць на вулицях чіпляти і карати повістками? Мусорів викликати ,ще й до війни, була марна справа. Приїхали, полизались с госпідарями і відвалили. І потім до п"ятою ранку аж гуде.
показати весь коментар
17.06.2022 19:01 Відповісти
Салютов по всяким там днюхам, свадьбам, месячным и тд нету. Малолетки питарды с балконов уже не шпурляют. МОЛОДЦЫ!!!!
Еще бы полицаи карали бы съехавшуюся уже обратно ПИСТОТУ хонщиков-форсажистов, которые грейдят свои выхлопухи и думают, что чем оно громче, тем ОНО и круче, это был бы режим тишины. А так....
показати весь коментар
17.06.2022 19:19 Відповісти
патамушто козлы местные пьют до всырачки, горлопанят, веселятся, для них нет горя и войны нет ...
показати весь коментар
17.06.2022 19:32 Відповісти
Так шо, не буде пяних депутатів які волають караоке на увесь Хрещатик ?
показати весь коментар
17.06.2022 19:39 Відповісти
С первого дня войны нужно было это сделать. Больше трех месяцев думали...
показати весь коментар
17.06.2022 19:51 Відповісти
Не ***** куйню. З перших днів війни тут була гробова тиша хоч вдень хоч вночі. Декілька місяців тому у місто почало з'їжджатися місцеве і понаєхавшєє бидло, і почався бєспредєл. Краще б бухло заборонили продавати, аби це бухе бидло не волало на увесь двір.
показати весь коментар
17.06.2022 20:23 Відповісти
Очень правильно.
Жлобьё с деньгами как соберётся, так хоть гранату туда кидай ...
показати весь коментар
17.06.2022 20:52 Відповісти
Підтримую.👍 100%. Саме час угомонити, почати "виховувати" і привчати до законів цивілізації місцеву бидлоту. Все одно це прийдеться робити перед вступом до ЄС.
показати весь коментар
17.06.2022 21:01 Відповісти
На на имбецилов на мотоциклах это распространяется?
показати весь коментар
18.06.2022 21:11 Відповісти
 
 