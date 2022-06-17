У Києві на час війни запроваджується режим тиші, - голова КМВА Жирнов
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Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов підписав доручення щодо дотримання режиму тиші у столиці на період війни.
Відповідний документ оприлюднила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
У Києві забороняється проведення заходів із використанням піротехнічних виробів. Також заборонено гучні співи, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та використання інших гучномовних установок.
Зазначається, що в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.
Топ коментарі
+28 Украина побеждает и победит
показати весь коментар17.06.2022 18:42
+8 Юрій Булкін
показати весь коментар17.06.2022 19:19
+7 Stepan Ivanoff
показати весь коментар17.06.2022 18:52
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Будь ласка, зачекайте...
І після нашої Перемоги, такий режим треба залишити. Дозволяти лише там, де це доречно, у відведений проміжок часу, в зазначених місцях.
Це ще й тому, що раніше гучно музику вмикали, як правило, російськомовну.
Санкция за нарушение где?!
оптимально, думаю, было бы разрешить стрельбу в сторону стартов феййервеков, на звук петард, в сторону источника звука
Еще бы полицаи карали бы съехавшуюся уже обратно ПИСТОТУ хонщиков-форсажистов, которые грейдят свои выхлопухи и думают, что чем оно громче, тем ОНО и круче, это был бы режим тишины. А так....
Жлобьё с деньгами как соберётся, так хоть гранату туда кидай ...