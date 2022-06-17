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Зеленський поговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Євроради Мішелем
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.
"Продовжив діалог з президентами Єврокомісії та Європейської ради. Подякував Урсулі фон дер Ляєн за позитивний висновок ЄК про надання Україні статусу кандидата. Україна продовжуватиме курс проєвропейських реформ", - написав Зеленський у п'ятницю ввечері.
"Із Шарлем Мішелем скоординували кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня. Дякуємо лідерам ЄС за віру в європейське майбутнє України!" - також написав президент України.
Топ коментарі
+4 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар17.06.2022 22:12
+4 Мирон Левицький 97d5f3f1
показати весь коментар17.06.2022 22:14
+3 Анатолій Готич
показати весь коментар17.06.2022 22:19
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Служил Гаврила бюрократом,
Гаврила бюрократом был.