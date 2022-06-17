УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13115 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 893 11
Зеленський (17450) фон дер Ляєн Урсула (523) Шарль Мішель (276)

Зеленський поговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Євроради Мішелем

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.

"Продовжив діалог з президентами Єврокомісії та Європейської ради. Подякував Урсулі фон дер Ляєн за позитивний висновок ЄК про надання Україні статусу кандидата. Україна продовжуватиме курс проєвропейських реформ", - написав Зеленський у п'ятницю ввечері.

"Із Шарлем Мішелем скоординували кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня. Дякуємо лідерам ЄС за віру в європейське майбутнє України!" - також написав президент України.

Читайте також: Фон дер Ляєн прибула до Києва: Із Зеленським підіб'ють підсумки спільної роботи. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Альо,асісяй,пачему ми не в НАТО!!))
показати весь коментар
17.06.2022 22:12
+4
Цікаво про що воно може говорити, якщо нездатне без суфлера зв'язати до купи два слова.
показати весь коментар
17.06.2022 22:14
+3
Ну ********...плюсик в ЗМІ, і все...
показати весь коментар
17.06.2022 22:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Альо,асісяй,пачему ми не в НАТО!!))
показати весь коментар
17.06.2022 22:12 Відповісти
В НАТО нема асфальту.
показати весь коментар
17.06.2022 22:17 Відповісти
Асфальту закатати кацапів вистачить.
показати весь коментар
17.06.2022 22:19 Відповісти
Знаку запитання там тобі бракне)))
показати весь коментар
17.06.2022 22:20 Відповісти
НАТО на асфальти насрати, воно офроуд, аір, марін , сабмарін і аллспейс теж...
показати весь коментар
17.06.2022 22:25 Відповісти
.Альо , здрастуйтє ,, ето НАТА ??
показати весь коментар
17.06.2022 22:21 Відповісти
Цікаво про що воно може говорити, якщо нездатне без суфлера зв'язати до купи два слова.
показати весь коментар
17.06.2022 22:14 Відповісти
Ну ********...плюсик в ЗМІ, і все...
показати весь коментар
17.06.2022 22:19 Відповісти
Баллада о мигрени!

Служил Гаврила бюрократом,
Гаврила бюрократом был.
показати весь коментар
17.06.2022 22:34 Відповісти
 
 