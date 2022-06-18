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Бердянськ (370) вибух (3754) війна (56511)

В окупованому Бердянську вночі було чутно вибухи: частина міста знеструмлена, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

Вночі у Бердянську було чутно вибухи, частина міста залишилася без електрики.

Про це повідомляє міськрада Бердянська у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У віддалених районах Бердянська чути вибухи. У частині мікрорайонів міста зникла електрика", - йдеться у повідомленні міськради.

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ДРГ?
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18.06.2022 09:48 Відповісти
Дякуємо електрикам ЗСУ!
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18.06.2022 09:50 Відповісти
рускімір гафно
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18.06.2022 10:05 Відповісти
Воістину каффффно 😝😝😝😝😜🤪
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18.06.2022 11:08 Відповісти
То ********** на пляже лежит?
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18.06.2022 10:21 Відповісти
Певне рашковітязі захотіли догнатися, а грошенят не було, от і полізли в трансформатор трішки мідних дротиків дістати, щоб на самогон виміняти, але із-за своєї рукожопості щось пішло не так... Як результат, - на закуску пара орків-гріль, а випивка почекає 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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18.06.2022 11:06 Відповісти
 
 