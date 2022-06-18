В окупованому Бердянську вночі було чутно вибухи: частина міста знеструмлена, - міськрада

Вночі у Бердянську було чутно вибухи, частина міста залишилася без електрики.

Про це повідомляє міськрада Бердянська у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У віддалених районах Бердянська чути вибухи. У частині мікрорайонів міста зникла електрика", - йдеться у повідомленні міськради.

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