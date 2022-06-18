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В окупованому Бердянську вночі було чутно вибухи: частина міста знеструмлена, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі у Бердянську було чутно вибухи, частина міста залишилася без електрики.
Про це повідомляє міськрада Бердянська у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У віддалених районах Бердянська чути вибухи. У частині мікрорайонів міста зникла електрика", - йдеться у повідомленні міськради.
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